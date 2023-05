El Partido Popular (PP) presentó ayer la candidatura encabezada por Miguel Jorge Blanco con la que concurrirá a las elecciones insulares del próximo 28 de mayo. Se trata, en palabras del cabeza de lista, de «una lista ganadora para liderar el cambio político que necesita con urgencia el Cabildo de Gran Canaria tras ocho años sufriendo malos gobiernos de izquierda».

«Quiero ser el presidente de todos los grancanarios, piensen como piensen y vivan donde vivan, sin censuras ni sectarismos, y cuento para ello con un equipo sólido y solvente, un grupo de hombres y mujeres preparado para gobernar, con gran capacidad de trabajo, experiencia en la gestión y un profundo conocimiento de los problemas y necesidades de Gran Canaria», destacó.

«Hemos conformado una candidatura plural, transversal, con personas procedentes de distintos ámbitos de nuestra sociedad; una lista en la que se pueden ver reflejados todos los ciudadanos que están hartos de las políticas del actual gobierno insular y reclaman un cambio de rumbo», añadió.

El candidato señaló que «necesitamos un Cabildo mucho más comprometido, que sepa gestionar mejor los recursos públicos y aprovechar todas nuestras fortalezas para que Gran Canaria vuelva a ocupar el lugar que merece, y el PP es hoy la única alternativa real».

Sobre el programa, Miguel Jorge estableció como prioridades el desarrollo económico sostenible y la generación de empleo para combatir las altas tasas de paro (15,5%), pobreza y desigualdad; la atención integral a las personas mayores, personas dependientes o con discapacidad que necesitan una plaza pública del Cabildo; y la solución a los graves problemas de movilidad que arrastra Gran Canaria desde hace años.

«No podemos seguir de perfil ante los grandes retos de futuro que debe afrontar Gran Canaria, que tiene que volver a ser la gran locomotora del Archipiélago, reactivando nuestro turismo, apostando por la diversificación económica, atendiendo a nuestros mayores como se merecen; dando respuesta a las demandas de nuestros jóvenes, facilitando el acceso a la vivienda, modernizando las infraestructuras públicas; resolviendo los problemas de movilidad de la Isla, potenciando nuestra oferta cultural o promoviendo la práctica del deporte en los 21 municipios», afirmó el candidato del PP.

En relación al equipo de hombres y mujeres que conforman la candidatura del PP, Miguel Jorge resaltó que «es una lista electoral bien equilibrada y con un marcado acento municipalista, en la que están representados los 21 municipios de Gran Canaria y donde cuatro de los cinco primeros puestos están ocupados por personas que son o han sido alcaldes y conocen muy bien las singularidades de cada rincón de Gran Canaria».

Junto a Miguel Jorge, actual alcalde de Santa Brígida, el número dos de la lista lo ocupa Pepa Luzardo (ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria), en el puesto tres Marco Aurelio Pérez (ex alcalde de San Bartolomé de Tirajana) y en el cinco Menchu Rosario (alcaldesa de Agaete). El cuarto lugar es para María Auxiliadora Pérez, que, además de su trabajo como consejera insular, ha desarrollado una magnífica labor parlamentaria en las Cortes Generales como senadora y ahora como diputada nacional.

La apuesta por los municipios también se reflejará en una de las propuestas estrella del programa de gobierno, que duplicará la ficha financiera del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos –de 15 a 30 millones al año- y creará una Oficina Técnica para facilitar la redacción y ejecución de los proyectos.

A modo de guiño, la candidatura popular al Cabildo de Gran Canaria la cierran cargos históricos del partido como Severiano Luján, ex alcalde de Artenara durante más de tres décadas; Encarnación Domíguez, ex alcaldesa de Tejeda, o Ana María Guerra, ex diputada autonómica y nacional. «Un merecido reconocimiento a los que abrieron camino y lucharon por el futuro de Gran Canaria y el bienestar de los grancanarios».