El candidato del PP a liderar el Cabildo de Gran Canaria, y alcalde de Santa Brígida, Miguel Jorge Blanco, lanzó ayer una reflexión sobre lo que de verdad van a decidir los votantes en las elecciones del próximo 28 de mayo. «No nos jugamos elegir a los candidatos para dirigir el Gobierno canario, a la isla o los ayuntamientos sino que el 28 de mayo puede ser la primera gran moción de censura al 'sanchismo', al gobierno radical, disparatado y sin sentido que pretende cambiar nuestro modelo de sociedad y los valores que nos enseñaron nuestros padres y abuelos los quiero mantener, y los quiero enseñar a mis hijos», advirtió el candidato de los populares al gobierno de Gran Canaria.

En su intervención ayer en el Foro Prensa Ibérica en el que estuvo acompañado por la candidata del PP a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, y que fue presentado por el director de LA PROVINCIA, Antonio Cacereño, el dirigente popular aseguró que quiere luchar hasta el último momento para que la crispación que se está viviendo en la política nacional termine de una vez por todas, y por eso, recalcó que no solo se vota a Domínguez, a Jimena o a él para dirigir el Gobierno canario, la ciudad o la isla respectivamente, sino que se va a decidir la posibilidad de que «España vuelva a ser lo que era, y que los dirigentes de este país con la presidencia de Núñez Feijóo vuelva a hacer que sea un país creíble donde todos podamos vivir en armonía, sin enfrentamientos y sin que se alienten esos enfrentamientos desde los poderes públicos».

Ante militantes populares, candidatos a dirigir las instituciones en la próxima cita electoral, empresarios, y representantes de la sociedad de la isla, Miguel Jorge Blanco dejó claro en todo momento su talante liberal y sus dotes de político negociador. En este sentido, aseguró que su objetivo es trabajar de la mano de la próxima alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, para que «sin ningún tipo de enfrentamientos y con un diálogo fluido» se puedan resolver los problemas y asuntos que le afectan a los ciudadanos, y en los que el Cabildo de la isla tiene un papel importante.

«Creo que otro modelo de isla es posible, que no valen los eslóganes y la propaganda para decir que en la isla de Gran Canaria no existen problemas, y que la situación va estupendamente bien», manifestó Miguel Jorge para explicar los motivos que le han llevado a presentarse como candidato al Cabildo. Para desmontar el discurso que pregona el presidente Antonio Morales se refirió al dato de los 78.000 desempleados que hay en la isla, a que el 50% de los jóvenes no encuentran empleo, y a que son las mujeres las que más sufren no tener una ocupación remunerada.

Problemas de movilidad

También aludió a los problemas de movilidad y los atascos que padecen diariamente los grancanarios en Torre Las Palmas, la rotonda de Belén María y en la GC-1, mientras «el Cabildo mira todo esto de perfil y el Gobierno canario ni está ni se le espera». Destacó que el último documento que hizo el Ayuntamiento sobre Julio Luengo fue de 2012 , cuando gobernaba el PP, y que la comisión con el Gobierno canario solo se reunió en una ocasión. Y de «desoladora» tachó la situación del convenio de carreteras Canarias-Estado, pues de 15 proyectos comprometidos solo se está ejecutando la vía de La Aldea.

En cuanto a la lista de compañeros que le acompañan en la lista destacó que ha querido estar junto a «pesos pasados» como Pepa Luzardo, exalcaldesa de la ciudad, una «mujer comprometida con los problemas sociales», también con Marco Aurelio Pérez, que «será el próximo alcalde de San Bartolomé de Tirajana y que sabe mucho del turismo, y el resto de candidatos municipales con los que desde el Cabildo pretende llegar a todos los rincones de la isla.

Mimar al turista

Cuestionó que los dirigentes del Cabildo y el Gobierno vean al turismo como un adversario, y señaló que «no podía concebir esta postura cuando el turismo genera el 30% del PIB y el 40% del empleo en Canarias. «Hay que mimar más al turista, hay posibilidades de crecer apostando por una oferta de más calidad, un turista que gaste más, una oferta alternativa, pero no vamos a matar a la gallina de los huevos de oro», advirtió.

También denunció que el Plan Sociosanitario vigente obligaba al Cabildo a construir 1.560 plazas de residencias y solo se han hecho 80, lo que supone el 6% . «La solución pasa por concertar con el sector privado para atender la demanda de plazas de mayores», planteó. Y sobre el problema del agua señaló que hay que mejorar la gestión que hace el Consejo Insular, y crear nuevas infraestructuras apostando por la investigación y el desarrollo.