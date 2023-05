Una isla con buenos datos y proyectos que no arrancan

Los representantes políticos que salgan de las elecciones al Cabildo de Gran Canaria el próximo 28 de mayo encontrarán una isla con más o menos las mismas carencias y potencialidades de las últimas décadas, pero en esta campaña electoral, como es habitual, se ve la botella medio llena o media vacía según se haya estado en el gobierno o en la oposición. Unos venden logros y otros denuncian fracasos. Aunque no hay mucho campo para las comparaciones porque los tres últimos años han sido excepcionales, primero por la pandemia que paralizó el planeta y después por la guerra en Ucrania y sus crisis asociadas, los datos más recientes reflejan que el paro está bajando, aunque la tasa de desempleo sigue siendo alta en relación con el resto del país.

Las cifras también señalan que el sector turístico está en recuperación, pero a un ritmo más lento que el resto del Archipiélago, mientras que el sector sigue pendiente de una rehabilitación de alojamientos y centros comerciales. En servicios sociales, pese a que se están construyendo nuevos centros de mayores y de discapacidad, sigue creciendo en paralelo la lista de espera por una plaza sociosanitaria y las insuficiencias se agravan por el envejecimiento de la población.

La sequía empieza a ser preocupante, con problemas para el riego agrícola incluso en el norte de la Isla, y no acaban de arrancar los grandes proyectos de reactivación económica y social, como el tren del sur, el Siam Park o la construcción de viviendas de protección oficial.

La foto actual es la de una isla con 77.798 parados, según los datos del mes de abril. El desempleo ronda el 17%, frente al 13,2 % de la media nacional, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año. El paro en Gran Canaria supone el 43,3% del que existe en todo el Archipiélago, un porcentaje muy semejante al de Tenerife. Esas cifras reflejan que el desempleo ha bajado un 8% en el último año, pues en abril de 2022 había 84.542 personas sin trabajo. La falta de empleo afecta más a las mujeres (57,8%) que a los hombres (42,2%) y 36.259 personas, el 46,6% del total, son parados de larga duración.

La patronal y los sindicatos resaltan la mejoría en el empleo en estos últimos meses, pero aún ven nubarrones en el mercado laboral y, por ende, en la economía en general. José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE), destaca que las cifras del paro son las más bajas de los últimos años y que en Gran Canaria, en particular, «se ha creado mucho empleo en los últimos meses», lo que atribuye a un aumento de la actividad privada respecto a etapas anteriores.

«Gran Canaria es tremendamente activa y competitiva desde el punto de vista empresarial, ese es uno de los valores de esta isla, por lo que el peso del sector privado debe ser mayor», apunta García, quien reclama a la administración que se agilicen los trámites para las inversiones porque el planeamiento y determinadas normas jurídicas están suponiendo un freno al crecimiento económico. «Cultivando lechugas ecológicas no se crea empleo, ni subvencionando a todo el mundo, los puestos de trabajo se generan estimulando la actividad privada», sostiene el directivo de la CCE. De cara al próximo mandato, lo que preocupa a su organización es «el auge de los populismos, el déficit público, la subida de tipos de interés que lo encarecen todo y una inflación que no termina de controlarse».

Ignacio López, secretario de Empleo y Política Institucional de Comisiones Obreras (CCOO), también resalta que en abril haya descendido la cifra de parados a esos 77.798. En concreto, 1.105 menos que en el mes de marzo y 6.744 menos que hace un año. Puesto que el desempleo juvenil también está bajando, «aunque no a la velocidad que se quiere», la mayor preocupación es que aumenta el número de parados de larga duración de personas mayores de 45 años.

El sindicato considera que se ha mejorado la calidad del empleo, con un buen número de contratos indefinidos y a tiempo completo, así como la desaparición del «miedo escénico» que se generó al principio por los contratos fijos-discontinuos, que son pocos. Sin embargo, según López, eso no significa que se esté creando empleo de calidad, pues «los trabajadores tienen muchos problemas de movilidad y de vivienda».

Una buena parte de los sueldos se va en desplazamientos, por lo que CCOO aboga por suprimir las jornadas dobles allí donde sea posible, sobre todo los turnos partidos en la hostelería, para evitar que los empleados tengan que realizar cuatro viajes desde su casa a su puesto de trabajo o tener que alimentarse fuera del hogar. Además, eso aliviaría el tráfico en las autovías y en las calles de las ciudades. El sindicato también apremia a que se firmen los convenios colectivos que están vencidos, como el del comercio, que afecta especialmente a trabajadoras y debe mejorarse.

Recuperación turística

El turismo, motor económico de la isla, se ha recuperado del retroceso de visitantes en los años 2020 y 2021 por el covid-19, pero es la única isla (exceptuando La Palma por las secuelas de la erupción volcánica) que en los tres primeros meses de este año 2023 no alcanzó los niveles de la prepandemia en el número de turistas extranjeros. Eso se debe a la disminución de llegadas desde Alemania y los países nórdicos, aunque se compensa con el aumento de visitantes ingleses y nacionales.

Gran Canaria recibió 1.775.731 pasajeros en los primeros tres meses de este año. Según datos de Aena, 1.071.933 fueron viajeros extranjeros. Eso supone un incremento del 31% en términos globales y del 34% en relación al número de llegadas de pasajeros internacionales, por lo que desde la Consejería de Turismo del Cabildo se confía en superar los números del año 2019, el último antes de la pandemia.

La isla, según detalla ese departamento, acabó el año 2022 con un 10% menos de visitantes, como consecuencia de la prudencia mostrada por mercados prioritarios como Alemania y los países nórdicos, por la amenaza bélica en Ucrania y la dependencia de Rusia en materia energética. Sin embargo, los tres primeros meses del 2023 han dejado esta diferencia a tan solo el 0,9% y la tendencia indica que estará en positivo en los próximos meses en comparación con el 2019, que resultó ser el tercer mejor ejercicio en la historia de la industria turística de Gran Canaria.

Para completar esa recuperación, José Cristóbal García propone que se deje de ver el turismo como un problema y que se agilicen nuevas inversiones en la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta y en la construcción de hoteles cuatro y cinco estrellas. «Tenemos que apostar por algo en lo que somos buenos, el turismo, y no demonizar a lo que nos da de comer», subraya el secretario de la confederación empresarial, que recuerda que el crecimiento turístico también ha permitido desarrollar una industria agroalimentaria que mantiene la actividad en el campo.

«Hay que avanzar en la competitividad del sector turístico, en su digitalización y en el cuidado del medio ambiente, pero también se debe permitir que las instalaciones se adapten a la nueva realidad del mercado, solventar los problemas y urbanísticos que existen ahora», plantea.

José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), abunda en esa idea y afirma que Gran Canaria «tiene como asignatura pendiente los centros comerciales en las zonas turísticas, pues solo los de Meloneras están adaptados a lo que se necesita en este siglo XXI». A su juicio, la isla puede captar visitantes del llamado «turismo comercial», como el que tienen Madrid o Barcelona. Igualmente, aboga por mejorar los servicios de playas y en este caso no cree que sea por problemas normativos. «Tenemos unos chiringuitos y unas hamacas de hace 40 años, pero con la misma Ley de Costas, en Baleares o en Andalucía tienen una oferta de ocio, gastronomía y música en las playas que aquí no existe», revela.

Ante el debate sobre la posibilidad de implantar una tasa turística para compensar los daños medioambientales, la patronal la rechaza porque «lastraría al destino con más impuestos». Al respecto, Mañaricua recuerda que el 1 de enero de 2024 entrará en vigor una tasa de emisiones de la UE en los vuelos procedentes de aeropuertos del continente, salvo los de la Península y las otras islas, y también se está estudiando un tributo al queroseno.

Otra discusión pendiente, reavivada en estas vísperas electorales, es la residencialización en las zonas turísticas del sur, que la FETH propone regular ante la tibieza de los políticos. «Una persona no puede vivir en un centro comercial, como ocurre aquí; a nadie le darán una cédula de habitabilidad si se compra un local comercial en Mesa y López o una nave industrial en El Goro, es como si alguien se compra un piso para poner una churrería; por eso, un edificio de uso turístico se debe utilizar para el turismo, no para otra cosa, pues esa industria es la que genera economía y empleo para todos», argumenta Mañaricua, quien asegura que en el rechazo a la residencialización de Playa del Inglés o Maspalomas coinciden empresarios, sindicatos y organizaciones políticas. «En San Bartolomé hay zonas residenciales, como San Fernando y El Tablero, pero no podemos acabar viviendo donde tenemos la fuente que crea empleo y riqueza; si las zonas turísticas se convierten en residenciales acabaremos todos más pobres», recalca el presidente de la FETH.

Proyectos pendientes

Gran Canaria, como el resto de las islas, carece de una red de asistencia que permita atender a todas las personas mayores que lo solicitan y para ello se aprobó el II Plan de Infraestructuras de Canarias (2017-2021), que pese a las sucesivas prórrogas aún está a medio realizar y es motivo en esta campaña electoral de un baile de cifras sobre el grado de ejecución. Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo reflejan ese retraso acumulado, pero se confía en finalizar todas las obras en el verano de 2024. El II Plan, financiado a partes iguales por el Gobierno autonómico y los cabildos, contempla para Gran Canaria la creación de 1.115 plazas en centros para la tercera edad, de las que 709 son residenciales y 406 de día. De esa cantidad, 178 ya están terminadas y 519 en ejecución, con la obra ya avanzada.

El Cabildo, con fondos propios, añadió al Plan otras 60 plazas residenciales en el Centro de Salud Mental de El Fondillo, ya en funcionamiento; 216 en el Psiquiátrico, también residenciales; y 133 en Los Salesianos de Santa María de Guía, 68 residenciales y 65 de día. 1.524 plazas en total. La previsión es que estén acabadas este mismo año, menos las 120 plazas nuevas en Taliarte, que entrarán en funcionamiento abril o mayo de 2024. Aún no están adjudicadas las obras en el Psiquiátrico, La Tesorería, Ingenio y El Drago, pero todas tienen ya el proyecto.

El ferrocarril desde la capital hasta las zonas turísticas del sur es el proyecto estrella de la próxima década. Aunque existe un amplio consenso político para iniciar las obras lo antes posible, ya que los proyectos constructivos están terminados y solo quedan trámites medioambientales y expropiaciones, todavía no está resuelta la financiación, que es la clave para arrancar. También se trabaja para desbloquear el Siam Park, pero el proyecto del Grupo Kiessling vuelve a estar en el aire. Y a última hora ha aparecido el Dreamland en Telde, que empieza a caminar en el Ayuntamiento y el Cabildo.

Las obras de la central de Salto de Chira ya están comenzadas, con la construcción de la desaladora de Santa Águeda y la preparación del muro de la presa de Soria, pero aún persiste el rechazo de varios grupos ecologistas y partidos políticos, que anuncian que darán la batalla en los tribunales y en la Unión Europea en las siguientes fases. Si se cumplen los plazos previstos, las principales obras se realizarán en este próximo mandato, para entrar en funcionamiento en el año en 2026.