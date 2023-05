Los cuatro años del mandato que acaban en Fuerteventura no solo han estado marcados por los efectos de la pandemia en la actividad económica de la isla, sino también por la crisis política que ha recorrido la mayor parte de las instituciones majoreras durante este periodo y la emergencia hídrica que existe en la isla, lo que está provocando continuos cortes de agua de abasto a la población. Han sido cuatro años en los que no ha faltado casi de nada, incluso la situación política inédita que se vive en el Cabildo con un grupo de gobierno formado únicamente por el presidente y un consejero, mientras el resto de los grupos están en la oposición. La inestabilidad política no ha sido óbice para que la isla se haya recuperado con cierta solvencia de la crisis del Covid gracias a un sector turístico al alza y el impulso que supone para la isla contar con el primer estratopuerto de Europa para el lanzamiento de pseudosatélites y drones en el marco de la investigación en el sector aeroespacial.

Al igual que sucedió en Lanzarote, Fuerteventura sufrió más que el resto de las Islas el cero turístico que provocó la emergencia sanitaria. Cerca del 70% del PIB majorero depende del turismo y el desplome económico de los peores meses de la pandemia supuso una caída del 30% del Producto Interior Bruto de la isla majorera. En el periodo 2007-2019, justo hasta el año inmediatamente anterior a la irrupción del virus, todas las islas habían situado su PIB en terreno positivo, un resultado que se sustentaba en la evolución favorable de los servicios. La isla que vio crecer el PIB con mayor intensidad durante este periodo fue Fuerteventura, con un avance del 25,6% (+536,9 millones de euros), seguida por Lanzarote, que lo hizo un 22,6% (+688 millones de euros). Este crecimiento fue bruscamente interrumpido por el cero turístico y por eso fueron las dos islas que más sufrieron la crisis en 2020. Ya en 2021 la evolución de los indicadores de consumo y empleo mostraron una mejora en su amplia mayoría aunque distaban de recuperar, en casi todos ellos, los niveles que contabilizaban justo antes de la irrupción de la pandemia, en 2019. En 2022, y a medida que se fueron levantando las restricciones, se cimentó la recuperación de Fuerteventura tanto en visitantes como en empleo y afiliaciones a la Seguridad Social. De hecho, según los datos más recientes solo la isla de Fuerteventura ha conseguido recuperar y superar (en un 3,9%) el nivel de viajeros entrados en 2019. Las demás islas no han alcanzado los niveles previos a la crisis sanitaria. Esta evolución en varias islas ya en 2023 se ha ido aproximando e incluso han superado los niveles anteriores. La pérdida de la afiliación a la Seguridad Social a causa de la crisis sanitaria se ha revertido completamente en todas las islas. En el último mes de febrero de 2023 el aumento de la afiliación ha sido generalizado en comparación con el mismo mes de 2022. Las mayores tasas anuales de crecimiento se han dado en Fuerteventura (10%) y Lanzarote (6,8%), que fueron también las islas con mayor impacto relativo de la crisis sanitaria sobre este indicador. La recuperación de los principales parámetros de la actividad económica en Fuerteventura se ha visto en parte solapada por la emergencia hídrica que vive la isla y que atraviesa por episodios ciertamente estrambóticos en las últimas semanas. Desde mediados del año pasado comenzó a plantearse por parte del Consorcio Insular de Aguas –organismo dependiente del Cabildo insular– la situación de emergencia hídrica en la isla debido a que las tuberías del agua potable se acercan al agotamiento de su vida útil, por lo que han sufrido en el último año hasta seis roturas con la consiguiente disminución de los caudales disponibles en varios pueblos. Más grave aún, si cabe, teniendo en cuenta que la aportación del centro de producción de Puerto del Rosario supone el 70% de la demanda insular. Esta preocupante situación ha llegado al límite con miles de usuarios que se han visto afectados por cortes en el suministro, ya que en algunos casos se quedaron sin agua más de cinco días. Hasta seis municipios en Fuerteventura han sufrido cortes de agua, de tal forma que de norte a sur miles de usuarios han visto como dejaba de salir agua de sus grifos. Crispación y emergencia El Cabildo y los ayuntamientos más afectados se han visto obligados a enfrentarse a la crispación de los vecinos, tomar decisiones urgentes para suministrar agua por medio de cubas y contratar obras de emergencia para solventar el crítico estado de las infraestructuras de abastecimiento de agua, con el consiguiente cruce de reproches entre la oposición y los grupos de gobierno sobre de quién es la responsabilidad para que se haya llegado a este escenario crítico. En las últimas semanas esta problemática ha dado una nueva vuelta de tuerca con acusaciones y denuncias de sabotaje en la red de tuberías y conexiones, que agudizan el problema. La manipulación de válvulas de interconexión en la red de transporte del suministro de agua con los distintos depósitos distribuidos por zonas de la isla es una de las causas que esgrime el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) para justificar el desabastecimiento que han sufrido, entre otros, los municipios de Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje. Después de meses de tiras y aflojas, hace unos días el Cabildo de Fuerteventura denunció ante la Guardia Civil la manipulación no autorizada de la red de abastecimiento insular de agua, que ha ocasionado diferentes incidencias en los municipios de Puerto del Rosario, Antigua y Betancuria. En la denuncia se expone la manipulación no autorizada de las válvulas del depósito de agua situado en Casillas del Ángel, entre los días 10 y 16 de abril, lo que ha provocado el desabastecimiento del suministro de agua en la población. La base de la denuncia es el informe técnico realizado por el departamento de distribución del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF) en el que se especifica que esta no es una avería habitual de la red de distribución de agua, sino que «se trata de una manipulación de las instalaciones del CAAF por parte de personal no autorizado». Según explica ese informe, esas válvulas deberían estar cerradas ya que dicho depósito no estaba en funcionamiento ni formaba parte del sistema hidráulico del CAAF. Otro revés que ha sufrido la isla majorera y en el que se ha mezclado política con economía es el proyecto Dreamland, una ciudad del cine que se iba a levantar en un primer momento cerca de las Dunas de Corralejo y que provocó una polémica política en el Cabildo entre los grupos que forman la Corporación. La ubicación de este proyecto en las inmediaciones de un paisaje protegido causó un gran rechazo pero el Cabildo autorizó el interés insular con la idea de que esta inversión se quedara en la isla pero en otro lugar. Finalmente, y de la mano de los grupos Newport y Lopesan, el proyecto de Dreamland Studios ha encontrado nueva ubicación en Telde y tanto ese Ayuntamiento como el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria han avanzado su apoyo al mismo sin ningún tipo de dudas y se han comprometido a acelerar los trámites para que sea factible en la zona del Cortijo. Los problemas que ha sufrido Fuerteventura en estos años agitados contrastan con un proyecto de investigación e innovación quizá menos llamativo que los estudios cinematográficos de Dreamland, pero con un valor añadido muy destacado tras el debate generado en torno a la nueva Agencia Espacial Española, en la que Canarias pujó para ser sede pero finalmente fue a parar a Sevilla. Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife presentaron sus proyectos, en el caso de la isla majorera el llamado estratopuerto que se está levantando en el Parque Tecnológico y que ya se encuentra bastante avanzado. Se trata del primer estratopuerto de Europa para pseudosatélites de gran altitud y que busca convertir a la isla en referencia internacional dentro de la experimentación y el desarrollo de tecnologías aeroespaciales. ¿Qué es exactamente un estratopuerto? Esta instalación, que supone una inversión de 8,4 millones de euros, permitirá́ lanzar pseudosatélites a gran altitud y drones, por encima de los veinte kilómetros, con una tecnología de una gran resolución, para tener una visión global de la vida en la Tierra, desde la evolución de la biodiversidad hasta el movimiento de personas, la prevención de emergencias y cualquier otro aspecto. La apuesta por los pseudosatélites aporta además la ventaja de que, a diferencia de los satélites tradicionales, éstos son recuperables una vez agotada su vida útil, por lo que se pueden volver a programar y reutilizar en nuevas tareas. Se trata de un modelo de observación más sostenible. El plan es que el estratopuerto esté terminado el próximo verano y los aparatos empiecen a despegar a finales de 2023. Será la culminación de un proceso que comenzó en 2015. En un primer momento se creó el programa Canarias Geo Innovation 2030, centrado en la observación de la tierra y las comunicaciones. Con la cobertura del Parque Tecnológico y del programa se buscaron nuevos proyectos. Y aquí entró en escena la ayuda del astronauta Pedro Duque, que fue nombrado ministro de Ciencia y respaldó desde el primer momento convertir a Fuerteventura en plataforma para el lanzamiento de estos aparatos espaciales. Crisis política y ‘Mediador’ ¿Los problemas que han acuciado a Fuerteventura en estos años se hubiesen gestionado de otra manera sin la crisis política e institucional que ha afectado a la isla? Probablemente sí, aunque en esta inestabilidad todos los partidos políticos majoreros han tenido su parte de responsabilidad. El pacto insular con el que se inició la legislatura en 2019 saltó por los aires en 2021 y el socialista Blas Acosta se vio obligado a dimitir antes de la censura con el que le habían amenazado AMF, CC y PP. La crisis majorera también afectó de forma indirecta al pacto autonómico al salirse la diputada regional Sandra Domínguez –en el grupo de Nueva Canarias pero siendo afiliada a AMF– del bloque parlamentario de respaldo al Gobierno. Los mentideros políticos se dispararon en esos momentos sobre la posible conformación de una mayoría alternativa, pero en la ecuación era imprescindible el respaldo de Casimiro Curbelo y éste se mantuvo leal al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, no en vano el dirigente gomero ha alabado en varias ocasiones el carácter dialogante y conciliador del líder socialista. La salida de Acosta del Cabildo fue rápidamente compensada por Torres nombrándole viceconsejero de Economía en el Gobierno regional. En el Cabildo se reconfiguraba un pacto que pretendía extenderse a los ayuntamientos donde dieran los números, en este caso Pájara y Tuineje ya que en Puerto del Rosario el múltiple pacto que mantiene en la Alcaldía al socialista Juan Jiménez era difícil de reconfigurar. En Pájara el alcalde Pedro Armas cambió al PSOE por CC como socio de gobierno pero los nacionalistas salieron recientemente del pacto, mientras en Tuineje el PP, que lidera el Ayuntamiento, expulsó a los ediles de AMF del grupo de gobierno. Esta surrealista situación política culminó en el Cabildo con un presidente insular, Sergio Lloret, que destituyó a los consejeros de CC y posteriormente el PP también se fue del grupo de gobierno. Lloret y el consejero Juan Nicolás Cabrera se quedaron solos en diciembre, de tal forma que la Corporación insular majorera lleva cinco meses gobernada por dos consejeros y con 21 en la oposición, que han sido incapaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno transitorio hasta las elecciones del 28-M. Pero la situación política de Fuerteventura no se queda ahí. El llamado caso Mediador tiene entre sus principales protagonistas a dos dirigentes del PSOE majorero. El exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el exdirector general de Ganadería del Gobierno regional Taishet Fuentes, sobrino del anterior, que han sido defenestrados y apartados de sus cargos públicos y orgánicos dentro de la organización socialista. Por segunda ocasión el inestable escenario político de Fuerteventura salpicaba al pacto de las flores. Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, era «la cúpula de la pirámide» en la presunta trama de cobro de sobornos y extorsiones a empresarios conocida como caso Mediador, según declaró ante la juez instructora de la causa el detenido que destapó todo: «Sin él no se hace nada». Pero antes de ser diputado fue director general de Ganadería en los inicios de la legislatura autonómica y cuando accedió al escaño en Madrid le sucedió su sobrino Taishet, que fue destituido por el presidente Torres a mediados de 2022 tras las fuertes críticas que estaba recibiendo su gestión por parte del sector ganadero de las Islas. La Consejería de Agricultura abrió una investigación interna para averiguar si se cometieron irregularidades en la gestión de los fondos públicos del departamento, pero hasta el momento no ha trascendido nada más allá de lo que ya se investiga en sede judicial. El PSOE majorero, que vuelve a tener a Blas Acosta como cabeza de lista al Cabildo insular, se mide en las urnas con la imagen que ha dejado en los habitantes de la isla esta situación que afecta a la familia Fuentes, cuyo poder en la isla y en la formación socialista ha sido muy destacada desde hace años. Las urnas también darán su veredicto sobre el mayor o menor castigo que recibirán los partidos majoreros tras las disputas de estos años, especialmente difíciles para la isla.