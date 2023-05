«El PP es la única opción para ganar a la izquierda, lo demás es perder el voto»

El PP concurre al Cabildo con el mensaje de que Miguel Jorge Blanco (Las Palmas de Gran Canaria, 1964 ) es el único cabeza de lista del centro-derecha que puede lograr la Presidencia frente a NC o PSOE. Con su experiencia y carácter conciliador, apela al voto útil para acabar con los ocho años de clara hegemonía del pacto tripartito en Gran Canaria.

El PP lleva ocho años en la oposición del Cabildo, tras la ruptura con Bravo de Laguna en 2015 y las candidaturas fallidas de Mercedes Roldós y Marco Aurelio Pérez. ¿Es usted otro experimento contra el pacto NC-PSOE o realmente piensa que puede romper la hegemonía de la izquierda?

Estoy convencido de que puedo romperla, si no fuese así no me hubiese presentado. Para ganar hacen falta muchos condicionantes y el primero era conseguir una candidatura plural, que represente las voluntades dentro del partido. Y creo que lo he conseguido, además con varias personas que son o han sido alcaldes. Con eso, unido a ocho años de gobierno de la izquierda, a los errores que han cometido, al desgaste que produce el poder, y a que la marca del PP está en alza, estamos en condiciones muy reales de ser la primera fuerza política en el Cabildo.

Al contrario que en Ayuntamiento de la capital, donde se refleja una renovación del PP, en el Cabildo siguen los mismos y la única incorporación en los primeros puestos es Pepa Luzardo, otra veterana. ¿Por qué no lleva caras nuevas?

Yo he apostado por la experiencia. Es fundamental en estos momentos, sobre todo para tener un equipo que desde el minuto uno sepa lo que tiene que hacer, ponerse a trabajar sin necesidad de una aprendizaje previo. Hay caras nuevas en los siguientes puestos, pero me pareció oportuno incorporar a Pepa Luzardo, por haber sido alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y porque tiene una especial sensibilidad por los sectores más vulnerables. Marco Aurelio Pérez porque es imprescindible que recupere también la Alcaldía de San Bartolomé, pues ese municipio no puede tener otro gobierno tan desastroso como el de los últimos cuatro años. Y María del Carmen Rosario refuerza el papel del PP el Norte.

Aparte de su conocimiento del Cabildo, de su última experiencia como alcalde de Santa Brígida y de su reconocida moderación, ¿qué ofrece su candidatura para captar el voto de los grancanarios?

Lo fundamental es la pluralidad. Quiero que la gente vea en mi candidatura y la del PP una propuesta abierta, en la que todos puedan verse reflejados. Que todos aquellos descontentos de los ocho años del tripartito de izquierda pueden tener la confianza de que las cosas puedan cambiar. Quiero ser el reflejo de esa voluntad mayoritaria de la población grancanaria, independientemente de lo que piensen o de lo que hayan votado en el pasado, que vean en esta candidatura la única alternativa posible para gobernar en el Cabildo. Los discrepantes y los que no opinan como nosotros también van a tener su papel y su protagonismo. Es una lista donde no se promueve el sectarismo ni la censura, donde tratemos a todos por igual, donde los grancanarios tengan la seguridad de que los derechos que tienen todos al acceso a los servicios públicos no sean diferentes por el lugar donde viven, ya sea en la costa, medianías o la cumbre, en el norte o en el sur.

Se habla mucho de la división de izquierda, pero el centro-derecha también va muy disperso, con el PP, UxGC, CC, Ciudadanos o Vox disputándose ese electorado. ¿Cree que está calando el mensaje del voto útil por ser el PP el mejor colocado para superar a NC y PSOE?

Es una pena que eso sea así, porque la unidad nos hace más fuerte. Yo estuve hasta el último momento tratando de conciliar muchas voluntades para que el centro-derecha fuera unido a estas elecciones, pero no pudo ser. Lo que pretendo ahora es tratar de que la gente vea que la única opción posible para ganarle hoy a la izquierda es el PP, votar a otras opciones políticas es perder el voto y la capacidad de influencia, pues el PP va ser fuerte no solo en el Cabildo, sino en el Parlamento de Canarias y en su momento en el Gobierno de España. Estoy convencido de que la gente va a decantarse por las grandes opciones políticas, el bipartidismo vuelve a estar de moda y esto va a ser una lucha entre el PSOE y el PP. Es verdad que hay algunos actores presentes, como NC en Gran Canaria, pero al final esto es cuestión de bloques.

Dice que se presenta para gobernar. ¿Caben todo tipo de pactos en caso de que no haya una mayoría clara a derecha o izquierda?

El pacto es con los ciudadanos hasta el 28 de mayo. Yo trataré de sacar una mayoría suficiente para gobernar en solitario, pero si no es posible, mi capacidad de diálogo y de entendimiento lo he demostrado con creces en Santa Brígida durante este último mandato, donde he formado gobierno con cuatro fuerzas políticas. Es una de mis virtudes, voy a hablar con todos los que tengan representación.

Usted ya gobernó durante tres mandatos con algunos de los que ahora forman Nueva Canarias y tampoco les fue tan mal. ¿No hay que descartarlo?

No, en absoluto. No descarto nada. Tengo la suerte de tener una buena relación con los adversarios políticos y con frecuencia cambiamos impresiones acerca del futuro de Gran Canaria.

Los pactos en el Cabildo siempre están supeditados a los del Gobierno de Canarias, bien para repetirlos o para combatirlos. ¿Están abocados este vez a lo mismo?

En el PP llevamos varias elecciones en las que no creemos en los pactos en cascada. Los ayuntamientos, al menos en Gran Canaria, van a tener autonomía para buscar los pactos que consideren oportunos. Los pactos en cascada suelen conducir al fracaso, a muchos errores y rupturas, pues son acuerdos forzados. En las corporaciones pequeñas, el componente personal es importante para mayorías estables.

El PP ya ha dado su aprobación a los grandes proyectos del próximo mandato, Salto de Chira, el ferrocarril, Dreamland o el Siam Park. Queda como papa caliente la cementera de Arguineguín. ¿Qué propone el PP?

Es un puerto estratégico y el PIO ya establece el uso turístico. Hay que tratar que toda esa zona tenga uso turístico, pues es la joya de la corona en ese litoral. Esto tiene un camino sin retorno, no sé cuando será el momento adecuado, pero debe ser turístico.