La candidata de Coalición Canaria a presidir el Cabildo de Gran Canaria en las Elecciones al Cabildo Canarias 2023, María Fernández, y el candidato nacionalista a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las Elecciones Municipales Canarias 2023, Francis Candil, han mostrado esta mañana su compromiso con la reforestación de la capital de Gran Canaria durante un acto simbólico en el que han plantado cuatro árboles frutales en el entorno de La Vega de San José.

Los nacionalistas se comprometen a hacer de Las Palmas de Gran Canaria "un gran pulmón verde para la Isla". En este sentido, María Fernández sostuvo: "Las Palmas de Gran Canaria no solo es la capital de Gran Canaria, sino que también es la capital de Canarias por numerosos motivos, como que es la ciudad más poblada, entre otras cuestiones, y se encuentra completamente desatendida. La ciudad ha estado en los últimos 10 años con Augusto Hidalgo sucia y abandonada", y añadió: "otra realidad es que no podemos hablar de la ecoisla de la que habla Antonio Morales si no fomentamos una ciudad más verde, necesitamos meter en el corazón de la Isla, en la capital, un pulmón verde real, para que las familias puedan disfrutar de la ciudad y no sufrirla".

Objetivo: un árbol por cada tres personas

Por su parte, Francis Candil anunció que aspira a triplicar el número de árboles en la ciudad para lograr la ratio que marca la OMS. "En la ciudad hay un árbol por cada seis personas, y el objetivo que nos marca la OMS en uno por cada tres", dijo, y dio datos: "Las Palmas de Gran Canaria tiene 35.000 árboles y 23.000 palmeras. El PSOE, Nueva Canarias y Podemos se han dedicado a hacer políticas pseudoecologistas en vez de comprometerse con la reforestación de esta ciudad, una ciudad gris y de hormigón".

Asimismo, explicó que en La Vega de San José "son los vecinos quienes mantienen los jardines y parterres, como ocurre en muchos otros barrios, donde el tripartito ni está ni se le espera para que cumplan con su función".

Francis Candil subrayó también que a partir del 28 de mayo pondrá en marcha su proyecto 'La Huella Verde', "siete grandes corredores verdes peatonales que se convertirán en el pulmón verde de la ciudad con los que, además, fomentaremos la movilidad peatonal, conectaremos los barrios y servirán como espacios de ocio y esparcimiento para el disfrute de las familias".