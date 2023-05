La candidata al Cabildo de Gran Canaria por Coalición Canaria en las Elecciones al Cabildo Canarias 2023, María Fernández, propone crear una "bolsa de viviendas vacías" que garantice a arrendadores el pago de alquiler, a los arrendatarios un alquiler accesible, y ayudas a la compra de la primera vivienda.

Como ha señalado en rueda de prensa, la vivienda es "uno de los principales problemas de Gran Canaria", en particular en Telde y en la capital, ciudad esta última donde hay "30.000 viviendas vacías", por lo que "el Cabildo tiene que dejar de esconderse y hacer políticas de vivienda reales".

Para Fernández, es necesario "trabajar de la mano de los cabildos donde hay mucho suelo finalista", porque por "incapacidad de medios no se puede construir vivienda pública".

La candidata nacionalista sostiene que el Cabildo de Gran Canaria tiene que "poner las herramientas y el dinero adecuado para que todos esos municipios desarrollen ese suelo finalista", porque, a su juicio, "no hay política más social que la vivienda".

Por su parte, el candidato al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha explicado que en materia de vivienda, "el diagnóstico es claro".

Para Rodríguez, "uno de los principales problemas de los ciudadanos es precisamente el acceso a la vivienda, no solo de los jóvenes, sino también de aquellos que no somos tan jóvenes". Por eso, ha añadido, "hay que actuar de manera concreta, directa, no solo con una medida sino que hay que plantear muchas medidas".

Fracaso en materia de vivienda

Desde su punto de vista, el Gobierno de Ángel Víctor Torres "ha fracasado claramente", porque "a pesar de tener un plan de vivienda aprobado por todos, no se han construido viviendas en ninguna isla".

Al respecto, ha señalado que "no hay planteamientos, no hay programas ni planes de vivienda para el conjunto de la ciudadanía", que es algo que "vemos en Gran Canaria claramente".

CC plantea que "hay que construir vivienda pública", aunque "no solo levantando vivienda pública se resuelve el problema, sino que hay que también actuar en la promoción de vivienda privada". Del mismo modo, ha coincidido con su compañera de partido en que "hay que actuar también en las viviendas vacías y fomentando el alquiler de la vivienda", que son medidas que considera "fundamentales".

Del mismo modo, ha dicho, "hay que actuar en la rehabilitación de vivienda, tanto del parque público como del parque privado", porque hay también "un parque privado de vivienda que está absolutamente obsoleto". "Hay que también actuar para mejorar el parque de vivienda en toda la Isla y en toda Canarias", que es uno de "los planteamientos de CC".

Para la formación nacionalista, ha apuntado, el planteamiento es "no solamente es mejorar la vivienda y el acceso a ella, sino también porque va a generar empleo".

De acuerdo a Rodríguez, "todo lo que tiene que ver con la construcción o con la rehabilitación genera puestos de trabajo, riqueza y economía".

