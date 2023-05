Antonio Morales: «La irrupción de Vox en Canarias es peligrosísima para la democracia»

Ha vuelto a ganar al PSOE en las elecciones a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria por unos miles de votos y podrá mantener el gobierno progresista pese al retroceso del bloque de izquierdas. ¿A qué achaca su victoria frente a la pérdida de poder de Nueva Canarias (NC) en instituciones como el Parlamento autonómico o los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Telde?

Creo que hemos defendido un proyecto de ecoisla que ha calado en la sociedad grancanaria, porque además se ha hecho de manera muy participativa. Se ha contado con las organizaciones sociales, con las pequeñas y medianas empresas y con los 21 municipios de la isla. Se ha convertido en referencia ese modelo de desarrollo sostenible que tiene en cuenta la participación, la diversificación de la economía o la política de cuidados de los más vulnerables. La labor del Cabildo se identifica con un proyecto de futuro para Gran Canaria y entiendo que eso es lo que han premiado los electores. Y creo que también se ha valorado la rigurosidad y la seriedad a la hora de plantear y de ejecutar ese modelo de ecoisla. No una mera desiderata, sino con hechos concretos que han hecho que Gran Canaria en estos momentos lidere la economía y el desarrollo del Archipiélago.

Con este resultado ya casi tiene hecho el nuevo gobierno de NC y PSOE, solo hará falta colocar a los nuevos consejeros socialistas en el lugar de los que se han ido. ¿Es así o quiere un nuevo reparto de áreas y de carteras?

No. Además habrá que hacer una remodelación porque también ha habido cambios en Nueva Canarias, en el área de Medio Ambiente. Habrá que sentarse y hablarlo todo, como en cualquier proceso de negociación, que se inicia ahora.

Augusto Hidalgo, candidato del PSOE y principal adversario en las elecciones del domingo, ya se ha ofrecido a repetir el pacto. ¿Habrá problemas para acordar el programa de gobierno a la vista de las diferencias que se evidenciaron en la campaña electoral?

Es verdad. Me llamó en la noche electoral , aún sin tener los resultados definitivos, y me expresó su voluntad de ponerse al servicio de acuerdo entre las dos partes para avanzar en un gobierno de progreso.

Su partido también puede sumar una mayoría con el PP, aunque también lo podría hacer el PSOE. ¿Contempla esas posibilidades?

No. Yo en principio no lo contemplo porque siempre he defendido un pacto de progreso. Es verdad que estamos en un momento convulso y que se pueden producir situaciones diversas, pero lo que pretendo es que podamos avanzar hacia ese acuerdo con el PSOE. Además, las políticas que defendemos necesitan de un gobierno progresista, fuerte, con las ideas muy claras y sin estar condicionados desde fuera. Se necesita que lo que estamos trabajando ahora tenga una continuidad en el tiempo.

Nueva Canarias y el PSOE tuvieron dificultades en el anterior mandato para trasladar ese pacto de progreso en determinados ayuntamientos, caso de Arucas, Telde, Teror o Santa Lucia, y al final fue imposible llegar a acuerdos. ¿Teme que se complique el pacto del Cabildo si se repiten esas diferencias en los municipios?

Es verdad, y no nos podemos esconder, que esas distorsiones generan sentimientos de rechazo o enfado en las personas que se ven afectadas y sufren las consecuencias de no poder llegar a acuerdos en los ámbitos progresistas de las instituciones, más allá del Cabildo. Y en algunas ocasiones son difícil de reconducir, pero eso no puede condicionar el gobierno de la isla o del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y hago un llamamiento a la responsabilidad porque es necesario asumir que mientras en más sitios nos acerquemos, mejor para todos. Evitar este tipo de situaciones que pueden poner el riesgo el avance de gobiernos progresistas, pero tampoco se debe estar condicionado a pactos en cascada.

Los populismos se acaban pagando; es lo que ha ocurrido con Podemos y su giro de una hora con Salto de Chira

¿A qué atribuye la desaparición de Unidas Sí Podemos? Usted fue muy crítico con su giro de última hora sobre el proyecto de Salto de Chira.

Los populismos se terminan pagando. Y mal. No se puede engañar a la ciudadanía. La gente es cada vez más consciente y exige gobiernos serios, responsables, que cumplan y que generen confianza. Y cuando eso no se produce, se quiebra la confianza de la ciudadanía. Y es justamente lo que ha pasado. Una organización política como Podemos no puede defender en el Parlamento, en el Consejo de Gobierno de Canarias y en el Cabildo una propuesta de vanguardia para la isla y después, porque le interesa en un momento coyuntural, salir a la opinión pública diciendo otra cosa. E incluso proponiendo una denuncia en Europa, mintiendo al decir que se va a paralizar el proyecto cuando es absolutamente imposible pararlo. Eso por un lado. Y por otro, creo que ha habido un fuerte enfrentamiento entre egos en una parte de la izquierda. Y esa lucha de egos se termina pagando cara, pues vienen con el discurso de que van a defender el interés general y al final están defendiendo chiringuitos particulares. Eso también lo capta la ciudadanía.

La mayor sorpresa de estos comicios es la irrupción de Vox con tres consejeros. ¿Cómo valora la entrada de la extrema derecha en el Cabildo y en qué puede afectar a la relativa moderación política que ha existido siempre en esta institución?

Llevo escribiendo muchísimos años sobre este tema porque es algo que me preocupa. Tengo mucha bibliografía y me he documentado bien, diría que me he ido especializando en estos últimos años. Y vengo diciendo que esto supone una deriva peligrosísima para la democracia. Parecía que no iba a llegar a Canarias, pero miren como ha irrumpido. Es un fracaso del sistema, del capitalismo que en este momento desatiende las necesidades de planeta y genera inmensas desigualdades en todas partes del mundo. No está atendiendo a esa situación. Por eso se provocan profundos rechazos sociales, ya sean populistas de izquierdas o los populistas de derechas. Todos tienen el mismo objetivo, unos para llegar a las instituciones y otros para atacar a la democracia. Lo de Vox me parece muy peligroso porque atenta contra los logros sociales y contra los derechos alcanzados en el papel de las mujeres, en la reforma laboral, en el salario mínimo o en el estado autonómico. Están cuestionando la democracia y esto ya lo vivimos en Europa en el siglo pasado. De la convulsión de una crisis social y económica surgieron el fascismo y el nazismo. Y esto es muy peligroso porque han llegado a los ayuntamientos con listas electorales donde no había ningún vecino de ese municipio. Y les votan. ¿Qué significa esto? Que en el fondo hay un sector de la sociedad muy descontento que ni la socialdemocracia ni la derecha convencional le está dando respuesta. Por eso optan por una tercera vía, sin valorar las consecuencias que eso puede tener. Sucedió así en el nacimiento del nazismo. Y no solo ocurre aquí. Hay que fijarse en lo que ha sucedido en Estados Unidos. Nos hablan de la cuna de la democracia e intentaron dar un golpe de estado propiciado por los populismos. También ha sucedido en Brasil o en distintos países de la Europa del Este.

Nuestro modelo de ecoisla ha calado en la sociedad. Eso es lo que han premiado los electores»

En el Gobierno de Canarias, previsiblemente, habrá ahora un ejecutivo de CC y PP. ¿Teme que afecte a los proyectos del Cabildo que sí tenían un apoyo claro del pacto de las flores?

Yo espero que no. En estos cuatro años hemos estado con distintos grupos políticos en esta corporación y en los ayuntamientos, y ha habido diálogo y consenso. No hemos estado en la crispación y en la polarización que hemos vivido, por ejemplo, en el Parlamento español. Yo confío en que eso se mantenga así porque cualquier otro camino es peligroso. Entiendo que eso no va a suceder. Pero si ocurriera, va a tener aquí un Cabildo firme en la defensa de los intereses de la isla, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Si alguien estuviese tentado de poner zancadillas en este proyecto que tenemos para Gran Canaria, defenderemos los fueros de esta isla a capa y espada. Nadie va a torcer el camino iniciado.

Ni Teodoro Sosa ni yo tenemos ánimos de puntear a nadie. Es el momento de cerrar filas en NC»

El presidente de NC, Román Rodríguez, ha quedado fuera de las instituciones y en cualquier otro partido vencedores como usted o Teodoro Sosa ya estarían reclamando un cambio de liderazgo. ¿En qué va a afectar a esa derrota a su organización política?

Ni Teodoro Sosa ni yo tenemos ánimo de puentear a nadie ni aprovechar situaciones sobrevenidas como esta. Las encuestas daban como seguro que el PSOE iba a arrasar y se iba a repetir el pacto de las flores. Sin embargo, irrumpe Vox y distorsiona todo el panorama. ¿Quién iba a decir que eso ocurriría? No es el momento de generar ningún enfrentamiento, sino de cerrar filas. De que los demócratas y los partidos progresistas tengamos claro los pasos a seguir para afianzar las instituciones, para afianzar la democracia y para alcanzar los objetivos que, en el caso de Nueva Canarias, tenemos como organización.

Pedro Sánchez ha convocado Elecciones Generales para el 23 de julio ante el avance de la derecha y el desgaste del PSOE y Podemos. ¿Ve posibilidades de una recuperación de la izquierda?

Es un momento difícil y no creo que esta iniciativa de adelantar las elecciones despierte un fervor en la ciudadanía por el PSOE ni por las opciones progresistas. Habrá elecciones en dos meses y parece que están diseñadas estratégicamente para conseguir réditos personales o de partido. Me parece peligrosa la maniobra, aunque también es verdad que la alternativa de seguir hasta diciembre sería un desangrando del PSOE y la izquierda. Lo que están intentando es taponar la herida, pero los tiempos son inciertos. Nada en las encuestas hacía suponer la irrupción de Vox en Canarias ni el aumento de las opciones del PP en el conjunto del Estado. Por lo tanto, me parece una decisión arriesgada y no estoy convencido de que pueda ser muy positiva en estos momentos para las opciones progresistas.

En ese escenario, Gran Canaria ha quedado, tras las elecciones del pasado domingo, como el referente en el Archipiélago de los gobiernos progresistas, pues tanto usted como Carolina Darias en el Ayuntamiento de la capital han resistido el avance de la derecha en las demás islas y en España. ¿Cree que lo podrán mantener en el futuro?

Sí, sí. Tenemos un proyecto progresista y unas líneas de trabajo muy claras, que han conseguido hacer que Gran Canaria lidere la creación de empleo, la implantación de renovables, el consumo de productos locales, la seguridad hídrica o el transporte público gratuito. Gran Canaria impulsa en estos momentos la economía de las islas y no vamos a renunciar a eso por nada del mundo. Y estaremos atentos por si se produce una involución en los derechos y en los servicios públicos. Nos corresponde hacerlo y no vamos a permitir que eso suceda en Gran Canaria. En ese aspecto, tenemos la responsabilidad de defender las políticas progresistas para esta isla y para toda Canarias.

