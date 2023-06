En el seno del Partido Popular (PP) la desolación es mayúscula tras formalizarse el pacto entre Coalición Canaria (CC) y PSOE, que deja a los populares huérfanos de poder en Fuerteventura al no estar presentes en ninguna institución. Sin embargo, líderes del partido conservador acusan a los nacionalistas de no querer firmar el pacto, tal como acordaron ambos partidos a nivel regional, y de no acudir a la cita entre ambas comisiones negociadoras.

Los populares habían elegido su comisión negociadora que estaba compuesta por Rosa Enseñat, Jessica de León y Enrique Martínez, a la que se uniría Fernando Enseñat siempre y cuando Mario Cabrera estuviera entre los representantes nacionalistas. «Tras haber quedado con ellos para las negociaciones no se presentaron a la cita. Nunca quisieron reunirse con nosotros», denuncia un alto dirigente del PP. Respecto a las quejas de los nacionalistas sobre las exigencias de la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, señalan que «como va a existir exigencias si no hubo encuentro entre ambas delegaciones. Eso lo están vendiendo CC para justificar su entrega al PSOE y su deslealtad a las directrices emanadas de su partido a nivel regional, que había ordenado, al igual que el nuestro, que el pacto era CC con PP en aquellas instituciones donde se sumara». Los populares majoreros no entienden como CC y PP se han entendido para gobernar en los cabildos de Lanzarote y Tenerife o en los ayuntamientos de Arrecife y Santa Cruz siguiendo los acuerdos de las direcciones regionales. «No es normal lo que ha hecho Mario Cabrera en Fuerteventura. Por lo visto, la CC de aquí es distinta a la del resto de las islas», denunció un líder del PP majorero. Con respecto a la información que circula en medios políticos sobre la constitución de una Gestora del PP en la isla tras el fracaso de no gobernar en las instituciones, con el objetivo de relevar al actual presidente insular, Fernando Enseñat, las mismas fuentes señalaron, que «es mejor que no ocurra a no ser que el partido quiera tramitar cerca de una treintena de bajas de cargos públicos». Además, añadieron que «los comités locales rechazan la instauración de una Gestora. Esto sólo les interesa a tres o cuatro del partido que están buscando acomodo en el futuro Gobierno de Canarias, no a la organización. Sería un suicidio quitar ahora a Enseñat a pocas semanas de unas elecciones generales. Cuando llegue el momento del congreso insular, ya se verá quien dirigirá el partido en Fuerteventura. Ahora este asunto no toca sino centrarnos en las generales y obtener el acta en el Senado». Nuevo pacto Coalición Canaria (CC) y PSOE harán público hoy el pacto que han suscrito para los gobiernos del Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de Pájara, Tuineje, Puerto del Rosario y La Oliva. La rueda de prensa tendrá lugar a las 11.15 horas, en la Sala Chillida del Palacio de Formación y Congresos, en la capital majorera. En la misma participarán Mario Cabrera, Lola García, y Blas Acosta, donde darán a conocer los detalles del pacto de gobernabilidad para este nuevo mandato 2023-2027. El reparto de áreas ha quedado definida. Lola García (presidenta), Blas Acosta (Vicepresidente) y por parte de los nacionalistas: Ordenación del Territorio (Nereida Calero), Economía y Hacienda (Nuria Cabrera), Transportes (Carmen Alonso), Deportes (Luis González), Aguas (Adargoma Hernández), Cultura (Rayco León) y Sector Primario (Enrique Pérez). Los socialistas gestionarán Medio Ambiente (Carlos Rodríguez), Infraestructuras (Blas Acosta), Turismo (Marlene Figueroa) y Servicios Sociales ( Víctor Alonso) y Agenda 2030 y Economía Circular ( Paloma Hernández). Nacionalistas y socialistas celebraron ayer sus respectivos órganos de decisión para avalar el acuerdo político alcanzado por ambas organizaciones. Además, se dieron a conocer el programa de gobierno y el reparto de áreas. En la imagen, la reunión del PSOE majorero.