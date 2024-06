El buen tiempo se suma a las alternativas de las primeras horas de la jornada electoral de Telde

El buen tiempo se ha unido a las candidaturas para las elecciones para el Parlamento Europeo en Telde en las primeras horas de esta jornada y salvo algunas excepciones, los vecinos han estado acudiendo de forma muy escalonada a los colegios electorales.

Una de esas excepciones ha sido el situado en el Centro de Mayores de San Gregorio, donde pasadas las nueve de la mañana ya había una decena de personas haciendo cola o el ubicado en el CEIP Juan Negrín, en Las Remudas, que al englobar todo el barrio está experimentando un ir y venir de personas durante toda la mañana.

A las nueve de la mañana los 55 colegios electorales de Telde abrieron puntuales sus puertas, constituyendo sus 174 mesas sin que se produjeran incidencias. Emilio Cabrera, fiel a la tradición, acudió a esa hora a las Casas Consistoriales, en la plaza de San Juan, donde se quedó para charlar con unos amigos mientras su mujer entraba a la iglesia. "Ya votamos y ahora nos vamos a la playa para aprovechar el buen día".

Pino Santana, votando en la mesa en la que su hijo es presidente, en Las Remudas / Andrés Cruz

En directo

María Jesús Montero dice que son unas elecciones "especialmente trascendentes" La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha dicho este domingo que las elecciones europeas son "especialmente trascendentes" y ha animado a los ciudadanos a votar "para que nadie decida por nosotros". Después de votar en un colegio electoral de Sevilla, Montero ha declarado a los periodistas que en estos comicios "nos jugamos retrocesos y recortes o avances y derechos" y ha insistido en que "cada voto cuenta, es útil e importante". La vicepresidenta ha señalado que durante toda la campaña ha tenido la sensación de que los ciudadanos son "muy conscientes de que no son unas elecciones más", que son "especialmente trascendentes".

Abascal pondrá en conocimiento de la JEC que Sánchez hoy "haya pedido el voto contra otros partidos" El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado que su partido estudiará poner en conocimiento a la Junta Electoral Central (JEC) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pedido este domingo el voto "contra otros partidos". "Entendemos que lo que ha hecho es pedir el voto, y además no directamente contra su partido, sino directamente contra otros, en la jornada electoral. Santiago Abascal vota en Madrid / Rodrigo Jimenez Lo que tiene que saber Pedro Sánchez es que si ellos no respetan las leyes, no pueden pretender que los demás las respetemos", ha declarado Abascal a los medios de comunicación tras votar en el Colegio Público Pinar del Rey de Madrid. Abascal ha acusado a Sánchez de no respetar las leyes "en la propia jornada electoral" y ha pedido, al contrario que Sánchez, según ha indicado, "una participación masiva".

Seis colegios de Málaga, Huelva, Córdoba y Vícar (Almería) alargarán horario entre 10 y 58 minutos por incidencias Seis colegios electorales de Andalucía, tres de Málaga y uno de Huelva, Córdoba y Vícar (Almería), prolongarán su horario de votación entre 10 y 58 minutos por diferentes incidencias registradas en su constitución. Así lo ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha destacado la "absoluta normalidad" durante la apertura de los 3.776 locales electorales y la composición de las 10.009 mesas en Andalucía, proceso durante el que se han registrado pequeñas incidencias subsanadas de inmediato por los representantes de la Administración y las juntas electorales de zona para que los andaluces puedan "acudir con total tranquilidad a ejercer libremente su derecho a voto".

Precaución y despistes

Mario Monzón y Manuel Rivero, sin embargo, prefieren esperar. A ellos les toca ir a los colegios Poeta Fernando González y León y Castillo. El primero cuenta que una vez llegó a primera hora y "como no habían llegado todos me cogieron para la mesa, y ya aprendí, así que voy a media mañana". El segundo, sin embargo, ya tiene planes para el día y ha preferido dejar la votación para la tarde.

También en el casco, pero en el barrio de Los Llanos, el colegio electoral de Chanita Ruiz experimentaba un inicio animado de las elecciones europeas 9J, con la llegada de personas a las que el cambio de ubicación de sus mesas les pilló desprevenidas. Almudena Martín y María Cristo Socorro, que llegaba asfixiada por el paseo y el calor, iban a votar al edificio de Preconte, en el parque Franchy Roca, como en cada comicio, pero afortunadamente se encontraron con un vecino que les indicó que había cambiado el lugar.

"Mira que le dije que mirara la tarjeta, pero no lo hizo", exclamaba María Cristo mientras intentaba coger aliento. "Yo no quería venir porque me canso mucho, pero la obligación es la obligación". Su acompañante reconocía que dio por hecho que votaban en el mismo lugar de siempre y no lo comprobó, ni se enteró de que el Ayuntamiento de Telde había enviado un comunicado este sábado recordando el cambio. Para ellas votar a primera hora tiene la ventaja de que se evitan las colas que hay a otras horas del día.

Un vecino de San Juan desposita su voto en una de las mesas de las Casas Consistoriales / Andrés Cruz

El hijo, presidente

En Las Remudas solo hay un colegio electoral (en el CEIP Juan Negrín), por lo que no es casualidad que familiares se encuentren a los dos lados de las mesas, aunque sí puede serlo que una persona vote en la que su hijo hace de presidente. Eso fue lo que ocurrió hoy, sobre las diez de la mañana con Pino Santana, que acudía con Agustina Espino a "cumplir con un deber". Las dos venían con el voto definido y para ello han estado analizando todas propuestas que se presentan, aseguran. "Hay que escuchar a todos para luego pensar y decidir", apostilla Pino Santana.

Para las dos, votar es un deber y eso es lo que ha hecho que Agustina Espino hiciera el esfuerzo de salir a la calle en un momento delicado para ella, que está de luto por la muerte de un familiar cercano.

Jornada electoral en las dependencias municipales de Chanita Ruiz, en Los Llanos. / Andrés Cruz

Mientras en los barrios de la costa, muchos vecinos se animaban a acudir a sus mesas temprano, en Jinámar, la jornada electoral, sin embargo, ha comenzado con un ritmo más lento. "Parece que todo el mundo se ha ido a la playa", comentaba uno de los apoderados políticos que recorría los colegios de este barrio dos horas después, aunque confiaba en que a medida que pasara el día se animaran los vecinos para ir a votar.