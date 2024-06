El Norte de Gran Canaria se toma con calma las elecciones europeas

El reloj no había marcado las nueve de la mañana y Antonia Torres ya esperaba en la puerta del centro de mayores de Arucas, que durante este domingo 9 de junio estará abierto para las votaciones de las elecciones europeas. Ella, es la primera en introducir su voto en la urna, y es que tal y como explica, siempre intenta ir lo más temprano posible para evitar colas. "Nunca he fallado en hacerlo, tener la oportunidad de votar ya es una suerte", dice. Unos minutos más tarde, María del Rosario llega al colegio electoral. Con su voto en mano, acude a las listas para mirar la mesa en la que tiene que introducir su boleto. "Veo el futuro tan mal, que creo que todos los ciudadanos deberían ir a votar". Desde los 18 años votando, María del Rosario muestra su preocupación actual con el futuro tanto de España como de Europa, con ayudas que favorecen más a los ricos que a los pobres.

Correos también juega un papel fundamental en las elecciones europeas. Desde primera hora de la mañana, han entregado a los colegios pertinentes el voto por correo, y por la noche son los encargados de recoger el tercer sobre y llevarlo a los juzgados. Magnolia Suárez ha terminado de entregar los votos por correo en su primer colegio asignado, y mientras que la participación a primera hora de la mañana dejó mucho que desear, Suárez asegura que el voto por correo en estas elecciones ha aumentado. "Que las personas que residen fuera tengan la oportunidad de mandar su votación es una tranquilidad para todos", dice, "aunque es verdad que en elecciones europeas se nota que la participación ciudadana baja demasiado". Desde hace dos semanas, correos se prepara para esta cita con la preparación de votos, y durante este domingo 9 de junio pueden seguir llegando de rebotes que se hayan quedado fuera. "Aún nos queda una jornada muy larga, pero el trabajo de elecciones es muy bonito", sentencia.

Magnolia Suárez entregando los votos por correo / Jose Carlos Guerra

Un poco más a la costa, en la zona de Bañaderos, a algunos de los vecinos les pilló por sorpresa la jornada electoral, ya que muchos de ellos ni siquiera sabían que el domingo 9 de junio no era un domingo cualquiera, sino el día en el que la ciudadanía europea debía elegir el futuro. En los edificios de usos múltiples apenas había movimiento, o bien porque la jornada todavía estaba empezando, o porque el buen tiempo llamaba más a la playa que a las urnas. Óscar González, un vecino de el Puertillo, achaca la poca participación a que "la gente joven se preocupa poco" y a que "el mensaje no termina de llegar". González entiende que hay tiempo para todo, y que no cuesta nada votar y después hacer vida normal. "Esto es importante para todos, y en las elecciones europeas creemos que no, pero nuestra decisión la vemos reflejada en situaciones como la guerra de Ucrania, leyes o acuerdos que nos repercute en el día a día", explica.

Un voto en busca de un futuro

Una mañana electoral que dio para todo: para los que acuden por primera vez a ejercer su derecho a voto, los pequeños que aún no pueden hacerlo, los que no han fallado nunca y los que no votan "porque es un engaño". Zuleima Hernádez, a sus 33 años, lleva votando desde que tiene uso de razón. "La gente no toma en cuenta las europeas y lo veo mal, porque luego vienen las quejas, no votan y son los primeros en protestar", dice. Junto a su madre y una amiga de ambas, Zuleima no tiene reparos al asegurar que el voto ha bajado mucho, a pesar de que la jornada no sedará por finalizada hasta las ocho de la tarde. "Mis padres siempre han votado y es lo mejor si queremos un futuro, porque en España en concreto está muy complicado", sentencia.

En directo

La participación a las 14.00 horas baja casi 7 puntos respecto a 2019 y se sitúa el 28% La participación en las elecciones al Parlamento Europeo 2024 a las 14.00 horas se sitúa en el 28%, lo que supone casi 7 puntos menos que en las de 2019, cuando fue del 34,74% a esa misma hora, y coincidieron con las elecciones municipales y autonómicas. La participación es cuatro puntos mayor que en las elecciones europeas de 2014, que se celebraron sin coincidir con ninguna otra cita electoral. En aquella ocasión la participación a las 14.00 fue del 23,9%. Este dato está contabilizado con el 99% de las mesas analizadas, según los datos ofrecidos en la página web https://resultados.eleccioneseuropeas2024.es, y no incluye el voto por correo, sistema que han utilizado más de 580.000 personas. La participación a las 14.00 horas baja casi 7 puntos respecto a 2019 y se sitúa el 28%

Ambiente electoral en Ingenio 9-J La Provincia

Un hombre rompe una urna en Telde En la zona de la Barranquera en el barrio de San Gregorio, Telde se ha producido un incidente que ha afectado a la normalidad de la jornada. Un hombre ha roto de forma accidental una de las urnas al apoyarse sobre ella. La caja ha sido arreglada con cinta adhesiva y las votaciones han continuado sin más problemas.

María Jesús Montero dice que son unas elecciones "especialmente trascendentes" La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha dicho este domingo que las elecciones europeas son "especialmente trascendentes" y ha animado a los ciudadanos a votar "para que nadie decida por nosotros". Después de votar en un colegio electoral de Sevilla, Montero ha declarado a los periodistas que en estos comicios "nos jugamos retrocesos y recortes o avances y derechos" y ha insistido en que "cada voto cuenta, es útil e importante". La vicepresidenta ha señalado que durante toda la campaña ha tenido la sensación de que los ciudadanos son "muy conscientes de que no son unas elecciones más", que son "especialmente trascendentes".

En Gáldar, uno de los colegios electorales abiertos a la ciudadanía fue el Polideportivo Juan Vega Mateos. Al igual que en Arucas y Bañaderos, la participación hasta la hora de mediodía era desoladora. Pasadas las once de la mañana, la familia García Mendoza aprovechaba la jornada electoral para desayunar y ejercer el derecho al voto junto a la pequeña de la casa, que con 18 años recién cumplidos se estrenaba en unas elecciones. "Nosotros votamos por Canarias y para que Europa nos tenga en cuenta", dicen los padres, que al igual que la mayoría de los ciudadanos, han notado cómo ha bajado la aportación de los vecinos. "Es importante decidir y mostrar lo que queremos por el bienestar de todos, y más cuando hay jóvenes en casa, porque la situación para ellos cada vez es más complicada", dicen.

Abandonar Europa

Carlos Rodríguez muestra a ese porcentaje de la población joven que, ante la situación que se está viviendo en España y en Europa, se ha planteado abandonar el continente. "Todo está vacío, esperaba mucha más gente votando y me he llevado una sorpresa", dice. Él, aunque ve la situación compleja, quiere pensar que en otros momentos el país ha estado peor y la ciudadanía "ha sobrevivido", y aunque ha intentado poner rumbo a Canadá y a Japón, finalmente no ha dado ese salto definitivo. "Irse es más complicado de lo que parece y de momento prefiero apostar por cambiar desde dentro", apunta. Con su deber cumplido, Carlos aprovechará la jornada dominical para darse un salto a Moya Dulce a subirse el azúcar.

La familia García Mendoza votando en Gáldar / Jose Carlos Guerra

Al contrario que Carlos Rodríguez, la que sí tiene la certeza de marcharse de España es Moneiba Domínguez. Tiene 22 años, edad suficiente para entender que "en España no dan valor a los jóvenes y hay que hacer muchas cosas para que nos tengan en cuenta". Estudiante de Ciencias del Mar, Moneiba tiene claro que en unos años pondrá rumbo a Suiza, puesto que a día de hoy no hay nada que la eche para atrás a la hora de tomar la decisión. Por otro lado, esta joven estudiante achaca a la educación el principal problema de que no haya movilización por parte de los muchachos. "Habría que cambiarlo todo, en los centros educativos deben poner más esmero en explicar a los jóvenes lo que supone votar, porque si no nos informamos nosotros mismos, no hay nadie que te explique de política", explica.

Una mañana electoral en el Norte de Gran Canaria en la que los ciudadanos se han tomado con calma su derecho a voto, y donde muchos han dado más importancia a un domingo de playa que a decidir sobre el futuro de Europa.