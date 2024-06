Rumanía vota en San Bartolomé de Tirajana

El Consulado de Rumanía en Las Palmas tiene dos mesas electorales en Gran Canaria, una de ellas en San Bartolomé de Tirajana y otra en la capital. Una mesa, ubicada en el Estadio Municipal de Maspalomas y formada por siete personas, atiende a la ciudadanía del país del este de Europa que decide participar en estos comicios.

El procedimiento nada tiene que ver con el modelo español. El voto se realiza tras la comprobación en un sistema informático de consulta inmediata conectado a la Oficina Electoral Central de su país. Una vez que el nombre de la persona que va a votar aparece en verde se le hace entrega un cuadernillo que contiene todas las opciones políticas. La persona entra en la cabina con un sello que le entrega la mesa electoral y en la intimidad pone el sello sobre el partido por el que vota. También pueden ejercer el derecho al voto las personas que en estos momentos se encuentren de vacaciones en la Isla, además de los residentes.

16 candidaturas

En esta ocasión se presentan 12 partidos y cuatro independientes. Andreea Nicoleta es la presidenta de la mesa. Lleva 9 años residiendo en Gran Canaria. Explica que no son sus primeras elecciones. «La primera vez el consulado honorario de Gran Canaria me propuso al Ministerio de Asuntos Exteriores y me aceptaron, y ahora me propuse yo misma al Ministerio y aquí estoy de nuevo», apunta, y añade que no disponen de un censo «porque la lista se va generando en función de las personas que vayan llegando».

Nicoleta afirma que aunque abrieron desde temprano, el primer votante llegó sobre las 10.00 horas. A las 12.00 horas solo habían votado 20 personas. «Esperamos que cuando termine la misa en la iglesia rumana, que está en Casa Pastores, venga más gente». La presidenta de la mesa asegura que en las últimas elecciones europeas se superaron los 300 votos.

El ciudadano rumano Constantinescu Petrus, explica trae emitir su voto que «es muy importante, porque se decide el futuro de Europa y es bueno también para nuestro país».

El horario de ambas es de 7.00 a 22.00 horas, ininterrumpidas. Un total de 15 horas para facilitar la votación a las Elecciones Europeas a sus conciudadanos.