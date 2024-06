Canarias se abstiene

El nivel de participación de los canarios en las elecciones europeas de este domingo fue tan pequeño como grande, enorme, es la dependencia que el Archipiélago tiene de todo lo que se decide y legisla en Estrasburgo, sede del Parlamento comunitario. Las Islas son la única Comunidad Autónoma con mención específica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE), en cuyo artículo 349 se reconocen sus singularidades -lejanía, fragmentación territorial, insularidad...- y se deja constancia de la necesidad de adaptar la política comunitaria, con «medidas específicas» si es necesario, a esos factores limitantes. La UE es también la garante del Régimen Económico y Fiscal, que en no pocas ocasiones se ha entendido y defendido con más convicción en Bruselas que en Madrid. Y en la UE es donde el Gobierno de Canarias tendrá que batirse el cobre para arrancar medidas y disposiciones que se antojan vitales para el futuro inmediato del Archipiélago: desde la flexibilización de la ambiciosa hoja de ruta medioambiental europea, con la tasa verde y el mercado de derechos de emisión como grandes exponentes, hasta la consecución de un plácet que permita limitar las compras de casas por extranjeros y paliar así la grave carestía de la vivienda que padecen los isleños. Por todo ello resulta chocante el exiguo 40,71% de participación registrado este domingo en Canarias. Un escuálido porcentaje que no supone una novedad -los niveles de abstención en los sucesivos comicios comunitarios siempre han sido muy altos- pero que no por ello debe obviarse. Más allá del socorrido argumento del buen tiempo y de la preponderancia que la playa tiene sobre las urnas -es verdad que en buena parte del Archipiélago se disfrutaron este domingo temperaturas veraniegas-, tal vez debería considerarse la necesidad de hacer pedagogía colectiva para que los canarios solo se sientan lejos de Europa y de la UE en lo geográfico. Únicamente en las también cálidas Baleares se registró un nivel de participación aún más bajo.

En cuanto a los resultados electorales, el PP no logró replicar en el Archipiélago la victoria que sí consiguió en el conjunto de España. Los de Alberto Núñez Feijóo reunieron 22 diputados para el Grupo del Partido Popular Europeo, dos más que un PSOE que alcanza el mismo número de escaños que en los comicios comunitarios de mayo de 2019. A pesar del notable crecimiento del PP, con diez eurodiputados más que hace cinco años, la distancia de solo dos escaños con los socialistas no parece suficiente para esgrimir la victoria como una suerte de plebiscito contra Pedro Sánchez. En cualquier caso, los dos grandes partidos de ámbito nacional se intercambiaron los papeles en las Islas, donde el PSOE reedita la victoria parcial de las europeas de 2019 y se mantiene, como ya consiguiera en las generales y en las autonómicas, como la fuerza más votada en la región. No obstante, mientras que los populares ganan en Canarias más de 56.000 votos respecto de las europeas del 19, los socialistas pierden alrededor de 81.000.

Y justamente 81.000 (81.202) son los votos que Vox arañó en el Archipiélago. Los representantes de la ultraderecha en España, la misma que con Marine Le Pen sacudió este domingo la política francesa y se anotó sensibles crecimientos en Austria y Alemania, lograron casi 52.000 votos más que en 2019 y desbancaron del podio regional a CC. Los nacionalistas se quedaron lejos de la posibilidad de sentar a Carlos Alonso en la Eurocámara, si bien lograron situarse como la tercera fuerza política en seis de las ocho islas. La Coalición por una Europa Solidaria, de la que CC ha formado parte en las dos últimas elecciones comunitarias, sumó en la región unos 118.000 apoyos menos que en 2019. Los 68.152 votos de los nacionalistas son la cifra más baja en unas europeas desde que CC se constituyera como tal en 1993.