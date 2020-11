Con argumentos muy parecidos a las tres elecciones previas en los últimos cuatro años, con las mismas caras que en el pasado abril, buenas formas en general (salvo varias acusaciones de mentir) y más énfasis en lo de Cataluña y el bloqueo político, pero centrándose principalmente en Canarias y su relación con el Estado, los candidatos de las cinco fuerzas con representación en el Congreso por la provincia tinerfeña dejaron claro anoche, en el debate que volvió a acoger la RTVC, que discrepan por bloques sobre impuestos y mercado laboral. Mientras el PSOE, CC-PNC-NC y Unidas Podemos abogan por derogar la reforma laboral del PP, los conservadores y Cs no se refirieron para nada a esto y sí que recalcaron la necesidad de una bajada fiscal de la que avisa la izquierda.

Bajo la moderación de Roberto González y Pilar Rumeu, los estudios de la capital tinerfeña asistieron a un intercambio con Héctor Gómez (PSOE) a la izquierda de las pantallas por sorteo, seguido de Alberto Rodríguez (Podemos), Ana Oramas (CC-PNC-NC), Melisa Rodríguez (Cs) y Ana Zurita (PP).

Con tiempos tasados pero opoción de cruzar intervenciones y mezclando desde el principio los cuatro bloques, abrió el debate Héctor Gómez lamentando el bloqueo "del resto" al PSOE tras ganar el 28A y pidió apoyo para tener "de una vez" Gobierno. Recordó que Pablo Casado dijo en 2016 que el PP facilitaría la gobernabilidad dejando hacer al partido más votado, así como el apoyo del PSOE a Rajoy por Cataluña, y "ahora la oposción intenta sacar rédito de todo lo que hace el Gobierno. Queremos vertebrar el país y hablar con todas las fuerzas con sentido de Estado". Asimismo, remarcó el desbloqueo de la reforma de Las Chumberas y defendió lo hecho con los convenios y el REF pese a las duras críticas de Ana Oramas, Cs y el PP.

Melisa Rodríguez le devolvió las culpas del bloqueo y le reprochó al final la pérdida de "400 millones para las Islas". Imitando la teatralización de Albert Rivera, exhibió enseguida, y lo repitió en dos intervenciones más, un cuadro para mostrar la escasas iniciativas de los diputados del PSOE. Pidió que haya servicios iguales y alertó de que, en Canarias, cuesta un 16% más. No olvidó el reto del cambio climático y, como Rivera, le preguntó a Gómez "cuántas naciones tiene España", cuestión que, como otras luego, Gómez prefirió no responder remarcando la gran bajada que se prevé para Cs.

Oramas remarcó de entrada que "los nacionalistas canarios siempre hemos luchado por esta tierra, pero también con sentido de Estado. Vamos a ir a Madrid para desbloquear el gobierno, pero también las cuestiones de las Islas. Necesitamos estar allí porque, si no luchamos nosotros por lo nuestro, nadie lo va a hacer". En su opinión, "hace falta estabildiad para los retos porque viene una crisis y está el desafío institucional, pero también el futuro de las pensiones, un pacto por la educación, un sistema de financiación nuevo y los retos del brexit y Mercosur", para los que pidió una posición común. En el ecuador del intercambio, anunció una enmienda a las medidas por lo de Thomas Cook para instaurar la quinta libertad aérea en las Islas y que se pueda triplicar la conectividad. Y ya al final, volvió a criticar a Ábalos por decir que se analizará lo del 75 de los billetes "porque los canarios" viajan mucho y exigió ya cumplir el REF y el nuevo Estatuto.

El candidato de Podemos dijo entender el hastío de la gente por el bucle electoral, insistió en un "gobierno de coalición que mejore la vida de la gente", recogió el guante del cambio climático y remarcó que ya se ven las consecuencias aquí "con calimas que duran semanas, incendios como el de GranCanaria, destinos turísticos emergentes, el queroseno que se disparará y que afectará a esta industria". Por eso, aboga por la "soberanía emergética" con las renovables y la alimentaria "porque es un disparate que lo que comemos aquí proceda solo en un 20% de las Islas, aparte de que tenemos que acabar con los plásticos de un solo uso".

Ana Zurita afirmó que no les gusta la actitd de Sánchez con "Canarais: subir impuestos, desenterrar no solo a Franco, sino la discordia, y mucho más paro. Queremos una mayoría que piense en los problema de los canarios". En su segunda intervención, dijo que, a diferencia del 28A, ahora sí quería hablar de Torra "porque hemos visto la verdadera cara de Sánchez, que ha dejado tirado a los catalanes. Es incapaz de adoptar una postura contundente porque tiene un acuerdo con ERC y JxCat en 40 consistorios. Me da un poco de risa cuando Gómez habla de sentido de Estado cuando Sánchez se fue del Congreso para no votar (facilurar con la abstención) la investidura de Rajoy". También acusó a Sánchez de "paralizar todo lo que se estaba haciendo sobre violencia de género y lo igualó a Zapatero "por no reconocer que estamos en una recesión importante, recordando el paro de ayer.

En su línea, Cs pidió de nuevo el 155 y criticó al PP porque considera "poco serias" las medias que plantea para Cataluña. Oramas sentenció al poco que "ni de Cataluña ni de los huesos de Franco se come. Es bochornoso que se use un tema tan grave como el catakan que debemos sentarnos a hablar y no separarnos más". Dijo antes de remarcar la relevancia del nuevo sistema de financiación para mejorar los servicios reconociendo el coste de la insularidad mediante diferenciación en el trato.

Alberto Rodríguez subrayó que "uno de cada 3 hogares necesita cuidados y en el 64% de los casos son mujeres sin recibir ningún euro, ni cotizar. El patriotismo no es ponerse la bandera a ver quiñen la tiene más grande, sino afrontar esto. Se necesita eduación pública de 0 a 3 y financiar bien la dependencia. Por cada millón de euro que se invierte en esto se crean 38 empleos de calidad".

Melisa Rodríguez recordó, como se preveía, que Cs "es el único partido estatal con agenda canaria", reprochñandole luego a Oramas que apoyara el nuevo cupo vasco. La candidata de CC le explicó que lo contempla la constitución y rodríguez indicó que ningún técnico lo ha avalado.

Gómez afirmó que hay "menos deuda publica y mayor robistez en la economía". Además, resaltó que, con el PP, "se triplicaron los independentistas y, con nosotros, ya ha bajado su porcentaje".

Oramas, anticipando la parte social, giró luego para hablar la necesidad imperiosa de subir las pensiones mínimas sin ser suficiente el IPC, mientras que Podemos defiende que, de haber crisis, los recortes se hagan por arriba, y no por las capas sociales bajas.

Economía y empleo

Economía y empleoAunque fueron puntos que ya se habían adelantado, Zurita recalcó que el PP plantea una "revolución fiscal" con bajadas y no subidas, así como "incentivando diversas actividades, prolongando la tarifa plana de los autónomos a 24 meses y apoyando la FP dual". Luego, dijo que facilitarían los trámites para crear una empresa en 5 días y censutó al ministro de Fomento por decir que los parados de la EPA son los que más interñestienen en lograr un trabajo, lo que Cs tilda de "una vergüenza".

Podemos avisó ("ojito", remarcó Rodríguez) de la bajada de impiestos "porque, al decir eso, implica que se va a recortar en sanidad, educación...". En contraposición, cree que "hay que ir a por los bancos, a que nos devuelvan esos 60.000 millones prestados con un impuesto especial, así como a las grandes empresas frente a los impiestos de autónomos o las pymes, pues pagan un 7%", lo que considera una evasión fiscal, propiniendo subirlo al 15%.

Gómez también alerta de la bajada masiva de impuestos, alertando "del problema estructural grave que tenemos en Canarias con el mercado laboral". En este sentido, defendió cambios en la reforma laboral loque le fue criticado por Podemos por no haberlo hecho hasta ahora, e insistión en la necesidad de "políticas que vertebren el país".

Oramas lamentó que "los nuevos parados tienen nombre de mujer y han bajado un 18% los contratos fijos". Avisó de la recesión de Alemania, pero también de que estña parada la construcción "porque el Gobierno socialista ha parado la inversión" al no llegar a las Islas el dineo de los convenios. En este sentido, pidió un esfuerzo para firmar esos acuerdos antes del 31 de diciembre.

Cs avisó de que el PSOE y Podemos "solo quieren freirnos a impiestos, y tambilen el de heredar", lo que hizo que los otros candiatos la acusaron de mentir y recalcaron que solo a partir de 300.000 euros, al menos en el caso de Podemos. La candiata de Cs, por el contrario, apeló a la tesis liberal de que, bajando impuestos, se recauda más, convirtiendo a Oramas en tendera por un día para ejemplificarlo. Además, reividnció el complemento salarial para los jóvenes que quitó el PSOE.

Gómez criticó que se lancen acusaciones sin pruebas, pero puso más énfasis que sí quieren equiparar a los autónomos, que están comproemtidos con la transición ecológica implicando a todas las administraciones y recordó que las Islas baten record turósticos desde 2016, pero están los retos del brexit "y se necesitan más competiitividad y nuevos mercados para seguir creciendo, aunque España es líder mundial.

Oramas lamentó los perjuicios para el sector agrario por no aplicarse el REF y lo ejemplificó con la cooperativa de flores de la comarca Nordeste de La Laguna. El debate continó mezclando bloques y, aunque hubo algunos momentos de tensión, sobre todo entre Cs y el PSOE, se cerró de manera cordial.