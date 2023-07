¿Esta alianza es una especie de salvavidas o más bien una oportunidad?

Es una oportunidad para que Canarias tenga una voz potente en las Cortes, tanto en el Congreso con María Fernández como en el Senado conmigo y mi compañera Beatriz Calzada, frente a partidos estatales, como PP o PSOE, que levantan la mano según lo que se acuerda en Madrid. Aquí lo hacemos según las dificultades que viven los canarios.

¿Echarán en falta a Nueva Canarias?

Creo que es una oportunidad perdida para ellos. Nosotros lo tuvimos muy claro, pero no podemos esperar a nadie.

Dado su perfil como maestro y psicopedagogo, ¿qué le aporta esta formación en el Senado?

Conozco bien las necesidades del sector docente y lo que ocurre con la regularización de la situación laboral de los interinos. Además, estuve ocho años en el Cabildo, donde toqué varios palos. Por eso, comparto en su totalidad las más de 50 medidas del manifiesto con temas vinculados a la inmigración, cultura y deporte o diversificación económica, porque, al fin y al cabo, todo está interrelacionado.

¿Qué propondrá por Gran Canaria?

Hay varios temas, como el sobrecoste de la cesta de la compra. El Gobierno de España no tiene en cuenta a Canarias, como ha ocurrido con la aprobación del séptimo paquete de medidas anticrisis el que hay rebaja del IVA, sin mencionar al IGIC. Con relación a la diversificación económica, y hablo en nombre de UxGC, hay que resaltar el ámbito de las nuevas tecnologías. Tuvimos la oportunidad de ser una de las sedes de fabricación de microchips y, ni el Gobierno de Canarias ni de España del PSOE, no hicieron ningún plan específico para intentar que nuestra fuente de riqueza no solo sea el turismo, el cual me parece importante mejorar sin olvidar que hace pocos años pasamos por una pandemia.

Si hubiera una mayor diversificación, a la hora de las vacas flacas podríamos tirar mejor de la economía. Con relación a los fondos europeos, hay que plantear una estrategia muy concienzuda sobre la transición energética. No tiene sentido que seamos enclave proclive a ser laboratorio de generación de energías limpias en Europa y no lo estemos aprovechando.

¿Hay que hacer un lavado de cara al Senado?

La realidad es que la gente está muy desconectada de las instituciones públicas y de la política. Como apoderado en las últimas elecciones vi que había gente que no sabía qué votaba. La ciudadanía no está por la labor de ir a grandes mítines y llenar teatros, lo que quieren es un político cercano, que les llegue por las redes sociales y, sobre todo, que cumpla con su pacto. Quien no cumpla con los programas establecidos, a su casa. El Senado, como cámara territorial, es de gran importancia, más como islas y región ultraperiférica. Debemos apostar de lleno en que salgan de esta alianza electoral el mayor número de senadores para representar a Canarias.

¿Y hay lugar para el diálogo entre tanta gresca?

En mi paso por el Cabildo nunca tuve problemas con ninguna formación política. A veces es muy difícil quedarse sentado debatiendo con quienes niegan la violencia de género y rechazan izar la bandera LGTBI, aunque siempre se intenta.