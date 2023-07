¿Cómo se conecta a las generaciones más jóvenes con el Senado?

Creo que hemos sido culpables nosotros mismos de que las nuevas generaciones no sepamos qué es el Senado y a veces ni el Congreso. El senador por Lanzarote lleva cuatro años sin aparecer por aqui y eso provoca más desconexión.

¿De qué forma trasladaría su importancia?

Mi principal objetivo es traer el Senado a Lanzarote. Primero, hacer que la gente sepa que hay un senador, segundo, que podemos luchar por nuestros derechos, y tercero, que pueden consultarme.

¿Cuáles serán sus demandas?

Entre mis propuestas está abrir una oficina del Senador y dar cuenta de mi actividad en el Cabildo de Lanzarote. En ella, trataremos tema como la inmigración: no es normal que vinieran una o dos embarcaciones en el año 2015 y haya llegado una al día en junio. Lanzarote, isla que recibe la mitad de la migración que llega a Canarias, está absolutamente colapsada. No disponemos de un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjero) adecuado. En un día como hoy con tanto calor es imposible que estén ahí.

Hay que defender dos vías, ayuda en el país de origen que van más allá de las políticas de Sánchez y su poca transparencia en materia de inmigración en política exterior, y luego, efectividad, porque hay que tratar a estas personas en las mejores condiciones, y es evidente que no se está haciendo. También, que en la cámara alta se hable de vivienda. Aparte de la oficina, propongo que una vez al año dar cuenta de mi actividad en el Cabildo y escuchar las propuestas de los consejeros.

Su candidatura atiende a la renovación de listas del PP. ¿Qué le traslada la gente de a pie?

En Lanzarote hay un problema, y es que siempre son los mismos políticos. Así que afronto esta oportunidad como persona joven y formada con ilusión y ganas. La gente joven me dice que necesitan una vivienda, ya que, a pesar de tener trabajo fijo, no la consiguen. La situación de la vivienda en Lanzarote es dramática, ya sea de alquiler o compra.

¿Y qué pasa con la conectividad?

Es hora de mejorar el transporte público. Eso conlleva unirnos todos los municipios junto al Cabildo para conseguir que sea eficiente. No hay cultura de coger transporte, es más, las guaguas van vacías. Pero con dedicación creo que se puede lograr.

¿La población irá a la playa o a votar?

La fecha no ayuda. Pedro Sánchez podría haber elegido otra para luchar contra la abstención, como pedimos los demás partidos cuando es evidente que en estas elecciones nos jugamos muchísimo. Necesitamos que haya cambio y la gente vote de forma útil, y este año no es momento de los partidos minoritarios. Si votamos al Partido Popular, Pedro Sánchez estará más cerca de salir de la Moncloa.

Sabiendo de la desafección en la juventud, ¿qué le motivó a presentarse?

La verdad es que yo siempre he sido el niño que estando en el colegio ya sabía quién era el alcalde y los concejales o cómo se podía mejorar el municipio en el que vivo. Se me presentó la oportunidad y me sumé al proyecto del PP. Tomo mi candidatura al Senado con humildad y responsabilidad y con ganas de aportar esa frescura y juventud.