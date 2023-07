Isaí Blanco, CC: "Hay que pelear por garantizar el abastecimiento de agua en Fuerteventura"

Revalida como alcalde de La Oliva y se lanza al Senado. ¿Por qué ha decidido aceptar este encargo?

Porque me preocupa mi tierra y veo que los grandes partidos, PSOE y PP, que gobiernan en el Estado nos tienen como una comunidad de segunda, ellos no son una garantía de que se cumpla con las islas. Solo podremos ser ciudadanos de primera cuando Canarias decida en Madrid. En mi municipio tenemos un gran problema con la seguridad, algo que se podría abordar incrementando el número de efectivos de Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil o instalando un nuevo cuartel de Policía Nacional en la isla.

¿Qué carencias le transmiten los vecinos para ser llevadas a la cámara alta?

En La Oliva principalmente la seguridad ciudadana y la falta de vivienda. Pero en una visión más insular, necesitamos más recursos para hacer frente a problemas como la escasez de agua. No hemos visto ni un euro del preacuerdo firmado entre el Estado y el Gobierno de Canarias, por la desidia del expresidente Ángel Víctor Torres. Los majoreros deben preguntarse por qué Ceuta y Melilla tienen más recursos para desalar agua que Fuerteventura.

Fuerteventura debe pelear por la financiación del gobierno central y la comunidad autónoma para dotar de infraestructuras potentes que garanticen el abastecimiento a todos los núcleos de la Isla. No han sido capaces de materializar los 915 millones de euros que había para infraestructuras hidráulicas y evitar esta crisis sin precedentes. Si hablamos de inmigración, vergonzosos han sido los acuerdos con Marruecos, porque siguen llegando personas migrantes por millares, perdiendo la vida para buscar una vida mejor, y seguimos sin un centro de acogida en condiciones.

¿Funcionará la alianza nacionalista de cara al 23J?

Debemos concienciar a los votantes que ya nos votaron en las municipales que deben de seguir votando a Coalición Canaria. Porque si no los que van a decidir el futuro de nuestra tierra van a ser VOX y Bildu. Gracias a nosotros, se han logrado compromisos como el abaratamiento de la cesta de la compra, que se refleja en los Presupuestos Generales del Estado.

¿Cómo alternará sus cargos?

El ser alcalde me permite tener una percepción de la realidad social de la isla mucho mayor que los senadores que viven en un despacho. Por suerte, cuento con un equipo de profesionales a mi lado que me va a permitir alzar la voz en Madrid sin descuidar a mi municipio.

¿De qué forma traslada la importancia del Senado a la sociedad?

El otro día me enseñaba un amigo un vídeo de Bildu y me decía «Isaí, esta gente se estaba llevando todo para su tierra». Solo Fernando Clavijo se manifestó en el Senador por la problemática del Oliva Beach. En 2022, el PNV consiguió incorporar a los Presupuestos Generales del Estado 48 enmiendas parciales, que suponen 70 millones de euros, 30 más que en 2021, y eso lo han logrado porque han sido llave para el gobierno de Sánchez. Por ello, Canarias necesita políticos que estén allí para apoyar presupuestos que no sean perjudiciales para nuestras islas.