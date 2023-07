El PP aboga por insuflar oxígeno a autonomos y pymes

Los candidatos canarios a las Cortes Generales aprovecharon que la segunda jornada de campaña electoral coincidió con el fin de semana para acercase a enclaves concurridos como la playa o el mercado. El precio de los alquileres, la vivienda vacacional, las migraciones, la sostenibilidad, el cambio climático y las condiciones de las pymes y de los trabajadores autónomos son algunos de los temas que centraron las propuestas lanzadas por los cabezas de lista.

La candidata del PP al Congreso por Las Palmas, Jimena Delgado, defiende que solo si se facilita la actividad emprendedora y empresarial se puede crear empleo, por lo que considera «imprescindible apoyo decidido al motor» de la economía de Canarias, «las pymes y los autónomos». Delgado reivindica para el PP la condición de «partido de los emprendedores y de los autónomos» y sostiene que, desde que Gobierna Pedro Sánchez, «la inseguridad jurídica, el aumento de la presión fiscal y la falta de ayudas han perjudicado al tejido productivo». La candidata popular alega que el colectivo de emprendedores y trabajadores autónomos ha sufrido especialmente la crisis económica derivada de la pandemia ante «la desidia» que su partido atribuye al Gobierno de España, al que acusa de estar «empeñado en poner más trabas».

Corujo señaló que, «en contra de lo que señalan los discursos de odio, gran parte del dinamismo y la fortaleza de nuestra economía se debe a la aportación de quienes han decidido compartir su vida con nosotros», porque los inmigrantes «son fundamentales para el desarrollo de nuestro país».

La candidata de Sumar al Congreso por Las Palmas, Noemí Santana, aboga por regular el alquiler vacacional y también por limitar la compra de pisos y casas en Canarias por personas que no residan en las Islas, para que el acceso a la vivienda «no sea la ley del lejano oeste» En un recorrido por el paseo de Las Canteras, Santana calificó de «preocupante» que se «expulse de los barrios a los vecinos de toda la vida» y estos «se llenen de alquiler vacacional», según informa la coalición en un comunicado. Sumar sostiene que los dos fenómenos que pretende regular o limitar «están provocando el encarecimiento de las viviendas y, por otro, van en detrimento de los servicios públicos».

Santana precisa que Sumar «no dice no al turismo», sino que considera «caduco el modelo por el que se ha apostado tradicionalmente» y entiende que ha que «transformarlo hacia uno de mayor calidad y menor cantidad».

La propuesta de regular el alquiler vacacional que hace Sumar «se trata de frenar la especulación, sobre todo, de los grandes tenedores, que buscan un beneficio empresarial y no un beneficio social», apunta.

La candidata de Coalición Canaria al Congreso por Las Palmas, María Fernández, defiende el valor de que partidos como el suyo tengan representación en el Congreso, porque los líderes del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo «desconocen por completo la realidad y las inquietudes» de las islas y de sus ciudadanos. «Coalición Canaria es el partido de proximidad a los canarios, de kilómetro 0, y el único que defiende a Canarias por encima de las siglas políticas», asegura Fernández.

Canarias, a capa y espada

La candidata nacionalista sostiene que «Canarias no aparece en los programas políticos de los partidos de índole estatal: el PSOE no recoge ni una sola medida y el Partido Popular sólo nos reserva una frase de las 365 medidas que ha propuesto». «Si no nos tienen en sus proyectos, ¿cómo nos van a defender en Madrid?», se pregunta. Fernández asegura que CC se diferencia de las formaciones mayoritarias en que «tiene a Canarias en la cabeza» y sus representantes «no vamos a dejar de defender a estas islas ni un solo día en el Congreso de los Diputados». A su juicio, «lo que suceda el próximo 23–J permitirá que Canarias avance y continúe con sus derechos, o que retrocedamos, nos borren del mapa y nos apaguen la única voz que defiende a Canarias a capa y espada en Madrid».

La candidata del PSOE al Congreso por Las Palmas, Dolores Corujo, apunta que en materia de migración que «no hay muro que frene a quienes no tienen nada que perder», por lo que defiende una política que compagine medidas de control y también de integración. Corujo visitó ayer el Festival Internacional de los Pueblos Originarios del Mundo que se celebra en Puerto del Carmen, Lanzarote, junto al candidato socialista a repetir como senador por esa isla, Manuel Fajardo. «No hay muro que frene a quienes no tienen nada que perder, así que, ante esta realidad inevitable, el Partido Socialista sigue apostando por las medidas de control, pero también por la integración, favoreciendo la convivencia e impidiendo la marginación», aseguró.

Luis Campos, candidato de Nueva Canarias al Congreso por Las Palmas, anuncia que la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático serán fundamentales en la agenda de trabajo de los representantes que su partido consiga el 23-J. En la feria Kilómetro 0 de Agüimes, Campos recordó que un modelo de desarrollo sostenible que garantice el futuro de Canarias «es una bandera de la acción política de NC en todas las instituciones públicas».