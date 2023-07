Marta Saavedra (PSOE): "Jamás un Gobierno ha dado tanto apoyo a Canarias como ahora"

¿Qué significa para usted el Senado?

Después de mi paso por el Gobierno de Canarias, tenía la idea de ir al Senado, pero no con esta prontitud. Decidí dar el paso y me pareció interesante que fuera por un proceso previo de votaciones en el que contamos con 20 agrupaciones. Por tanto, muy contenta y con ganas de aportar mi experiencia política.

Ha sido directora de Transparencia y Participación Ciudadana, algo que tiene mucho que ver con el puesto que asumiría. ¿Le han trasladado algún tipo de propuesta?

He podido hablar con algunas alcaldías y les he reiterado que estoy a su disposición. Voy en dedicación exclusiva, así que me tendrán a su disposición, según dónde me encuadren. Me parece fundamental que se apueste por garantizar el desarrollo de la recién aprobada ley de vivienda. En Canarias es un tema urgente y ha venido a dar respuesta a una necesidad social de situaciones muy complicadas que atraviesa esta tierra.

Ya hay partidos que quieren derogarla.

No me extraña. Todo lo que sería estar del lado de las personas es parte del Gobierno socialista mientras que otros como el Partido Popular se dedican a decir que van a ayudar a las familias con la bajada de impuestos. ¿Qué comporta esto? Significa recortar en servicios públicos: sanidad, educación, vivienda, derechos sociales… Ya el señor Rajoy lo llevó a cabo en su día. Nosotros, por el contrario, creemos que es necesario atender en la inversión más que las medidas populistas, como suprimir el impuesto a las grandes fortunas, ¿cuántas personas hay en Canarias con un capital mayor a 3 millones de euros?

Las políticas sociales del PP son las de Díaz Ayuso, que ha incrementado el precio del comedor de la escuela pública o la eliminación del Bachillerato nocturno. Me quedo con que la tasa de desempleo ha pasado de un 17% a un 13% y hemos subido el salario mínimo interprofesional en un 47%, además, con la reforma laboral uno de cada dos contratos tiene un contrato indefinido y combatimos la precariedad en el empleo y hemos conseguido asumir este año asumir el 8,5% de incremento de las pensiones equiparándolo al IPC.

Los nacionalistas atacan con que se diluyen en el Senado. ¿Hace falta una reforma?

La importancia que tiene Canarias es palpable. Con la crisis del volcán vimos que las ayudas llegaron, aparte, Sánchez visitó en 11 ocasiones la isla, y jamás un gobierno central ha dado tanto apoyo como al gobierno de Ángel Víctor Torres. Hablamos del convenio de carreteras que hemos conseguido desbloquear el dinero para que llegue a las Islas o la transferencia de competencias en Costas, aunque siempre hay que cosas que discutir. Respecto al Senado, es generaciones y tiene suficiente labor como control al gobierno y de los presupuestos generales o para la composición de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el cual está bloqueado por el PP.

¿Cómo lo trasladaría a la población?

Nos ha faltado pedagogía. Hace falta seguir haciendo iniciativas de acercamiento de la institución y formación en ciudadanía para exigir a nuestros representantes un debate de mayor calado y que la crispación deje paso al sosiego y el intercambio de intereses comunes.