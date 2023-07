La campaña se tensa por momentos y los nervios afloran. El bullicio domina el ambiente, y las posibilidades de templar los discursos y explicarlos racionalmente para común conocimiento de los ciudadanos y los electores desaparecen. Las pasiones son ya irrefrenables y cada cual piensa que cada vez tiene más razón y crecientes razones para atacar y despreciar al contrario. Las elecciones son siempre la confrontación de ideas y de propuestas para la gobernanza de lo público y para la posterior expresión soberana del pueblo, que dilucida en libertad y pone a cada uno en su sitio. Pero a veces el proceso democrático se envenena de tal forma que cuesta identificar en él el sentido profundo de las urnas. Cuando el sujeto de la política pierde el horizonte de su función, desaparece el fundamento democrático de la representatividad, o se difumina quedando como una pura consecuencia mecánica sin relación aparente con los principios que la inspiran. Cuando los candidatos entran en esa dinámica y reniegan conscientemente de su verdadera labor de instruir sobre sus propuestas y confrontar respetuosamente entre ellos, o cuando se entregan al vicio del descrédito del otro y arrastran al fango a sus partidarios, la democracia pierde toda su esencia como sistema de valores de una gran parte de la sociedad.

Los que logren su elección en las urnas representarán formalmente a los ciudadanos en las instituciones, pero no de la forma en que una verdadera democracia lo contempla, pues el proceso por el que se ha llegado hasta ahí imposibilita cualquier gobierno para el conjunto del país sobre un criterio de respeto a los consensos básicos, no ya sobre la superestructura del Estado o del sistema de gobierno, sino sobre principios aceptados hace mucho tiempo en torno a derechos y libertades y a una cierta forma de concebir una sociedad justa. Cuando es eso lo que se tiene que dilucidar en unas elecciones, como es el caso en estos momentos en España (y en tantos otros en el mundo últimamente), es que el sistema está en crisis y el problema no es tanto cómo gobernar el país, sino no identificar la brecha social y política que impide la convivencia porque no se es consciente del abismo que se abre ante determinado concepto de sociedad.

En estas elecciones, esa perversión del proceso es más evidente que nunca desde el momento en que algunos candidatos han renunciado desde el principio al debate de las ideas para entregarse a la batalla por la hegemonía cultural e ideológica, y han trasladado ese modus operandi a sus programas electorales de forma que en ellos hay más de lo que se detesta del otro, que de lo que ellos mismo quieren defender. Esa arrogancia de lo negativo se expresa muy claramente en este caso en el concepto ‘derogación’ que los partidos de la derecha están empleando para resumir su objetivo político si alcanzan el gobierno tras el 23-J. Sin entrar en la verdadera naturaleza y sentido de ese ‘sanchismo’ contra el que se han conjurado y quieren hacer desaparecer, la voluntad derogatoria que inspira toda su dinámica política y su campaña electoral muestra hasta qué punto eluden toda posición constructiva y con mirada de futuro.

La ‘derogación del sanchismo’, por ello, es más un acto de repulsa de lo que una mayoría parlamentaria ha legislado durante la pasada legislatura atendiendo a las premisas enunciadas de la anterior investidura, que una verdadera apuesta sobre cómo avanzar en esa gobernanza que está en juego en un país tan plural y diverso como el que se ha ido construyendo desde la Transición. De hecho, cuando se baja de los grandes enunciados electorales a la contra al detalle de las leyes que sustentan ese ‘sanchismo’ supuestamente tan nocivo para el país, resulta que algunos echan el freno y contienen algo el fervor derogatorio. Hay ejemplos en esta campaña, y muchos más si se revisan otras leyes del pasado que algunos pusieron en la picota y también quisieron derogar. Ocurre sin embargo que en esta ocasión entra en juego la guerra cultural en la que está empeñada una parte de la derecha y en especial esa que abraza sin complejos el franquismo más ultramontano (y no solo es Vox) y entonces los peligros de la involución se palpan y se respiran con toda su toxicidad social y política, y convierten el 23-J en una fecha de alto riesgo.