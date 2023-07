¿Por qué decide presentarse al Senado, dado su perfil periodístico?

Llevo muchos años interpretando a la sociedad canaria para tratar de informar sobre ella. Tras este tiempo en el que he estado pendiente de la situación migratoria de las islas, me hacen esta propuesta en un momento clave para la democracia española donde hay que posicionar discursos que hagan frente a actitudes xenófobas, totalitarias y machistas.

La campaña lo ha llevado por Madrid y distintos puntos de la isla, ¿qué propuesta llevará?

El Senado ha de ser una cámara territorial y las personas que representemos a Gran Canaria debemos defender a la ciudadanía de aquí. Hay que defender las cuestiones fiscales, el blindaje a la financiación y los derechos económicos de las islas, y también una política de vivienda en la que los extranjeros no residentes no prevalezcan en la compra, aparte de limitar los precios de las viviendas en zonas tensionadas, sobre todo en alquiler.

Luego, hay que topar los precios. El 75% es una conquista irrenunciable, a pesar de que haya partidos que lo pongan en riesgo, y avanzamos hacia las rutas de Obligación de Servicio Público dado que ir a hacerte una prueba médica a otra isla o ir a la península a trabajar o estudiar no puede ser un lujo. Somos una potencia turística mundial, nuestros medios de transporte están ocupados y los precios parten de un mercado con mucha demanda, razón por la que el descuento no es suficiente. Y esta es la legislatura para defender Güigüi como parque nacional.

A pesar del frente que anunciaron, ¿ir sin CC restará votos?

Llego al cierre de esta negociación, y me siento más cómodo en una candidatura que no va a amparar un acuerdo con Vox, con la sostenibilidad por bandera y marcado acento progresista. Entiendo que haya nacionalistas que creyeran que es mejor ir unidos, pero, honestamente, en NC caben muchas más personas. En las asambleas, había quien preguntaba por qué no se dio, pero hay otras muchas otras que están aliviadas.

La migración está en el debate. Con su experiencia, ¿qué opina?

Está porque en estos cuatro años no ha habido la mejor gestión. Los representantes de Canarias debemos marcar muy de cerca al Gobierno en materia migratoria ya que, si no, volverán a vulnerar los derechos humanos. Necesitamos una mejor gestión: más transparencia con la ciudadanía local y la propia población migrante, traslados ágiles, asegurar los rescates y considerarnos un territorio de la región europea al cual las personas han llegado y pueden ser trasladadas. Que ningún gobierno piense que vamos a permitir que conviertan a Canarias en una cárcel. Hay que decírselo al PSOE, al PP y a sus aliados. Por eso, NC será una voz firme a la hora de exigir cumplir las condiciones de Canarias.

¿Cree que tiene posibilidades?

Vivimos mucha polarización política, pero la sociedad canaria debe ser consciente que es importante tener voces independientes en que no respondan a las órdenes de partidos estatales. Para NC nunca fue fácil, aún así, gobierna en muchos municipios sin tener el viento a favor. No cesar en el empeño es parte de esta candidatura.