Peña Armas (NC): "Esto va de políticos que defiendan su tierra, no de Sánchez o Feijóo"

En rueda de prensa dijo que «la población canaria está huérfana de políticos que la defiendan», ¿por qué?

Los partidos nacionales, como por ejemplo la senadora del Partido Socialista, llegan a Madrid y tienen muy poca visibilidad e intervenciones cuando tienen grupos de 50 u 80 personas con respecto a otros partidos, como nosotros, que somos más pequeños y tendremos más presencia. Seremos la voz de los canarios y, en lo que me toca a mí, de los majoreros en todas las sesiones de control.

¿En qué propuestas trasladará ese «canarismo»?

Vamos a defender todas las políticas a nivel estatal, ya que en Madrid es donde se aprueba todas las leyes que nos afectan como la educación y ayudas a nuestros estudiantes, los servicios sociales, de migración, y muchas reivindicaciones que hay en Fuerteventura. Tenemos un gran problema: el agua. El convenio con obras hidráulicas al final no se ha ejecutado como hubiéramos querido.

Además, faltan muchas inversiones por parte del Estado, como que tenemos una oficina de la Seguridad Social que se abrió en su día en el sur de la isla y, aparte de la distancia que hay de un municipio a otro, ¡está cerrada! No podemos permitir que un ciudadano de Morro Jable tenga que venir a Puerto del Rosario para hacer una gestión. También, el tema de los efectivos de la Guardia Civil provoca que haya una inseguridad ciudadana increíble y, para ello, necesitamos más efectivos. Vemos cómo están compartiendo una patrulla de tarde en los municipios de Tuineje y Pájara, ¡eso es impensable!

Usted ha pasado del Partido Popular a crear Fuerteventura Avanza y ahora se ha aliado con Nueva Canarias. ¿Qué ha provocado este cambio de rumbo?

No hemos cambiado ningún rumbo. Yo era del Partido Popular, dejé mi acta en su día y mi sueldo como portavoz porque ya tenía discrepancias con la dirección insular del partido, con lo cual concurrimos a unas elecciones con Ciudadanos, luego, desapareció y nos dejó huérfanos y a la deriva. Así que montamos hace siete meses Fuerteventura Avanza y hemos defendido Puerto del Rosario por encima de todo, y ahí están los resultados: hemos sido la segunda fuerza más votada. Entendíamos que para tener representación a nivel insular y en el Gobierno de Canarias teníamos que ir con un partido que nos diera ese paraguas, y fue Nueva Canarias quien tocó en nuestra puerta. Esto no se trata de Sánchez o Feijóo, sino de políticos que sepan lo que es defender su tierra y su municipio.

¿Teme que ir sin CC reste votos?

Yo creo que no. Al final, ellos son los que no han querido llegar a acuerdos, ya que nosotros lo hemos intentado hasta el último momento.

¿Qué necesita la ciudadanía para entender la utilidad del Senado?

No puedes pasar sin pena ni gloria por un Senado y que, en este caso, no sepamos realmente lo que se ha hecho. Necesitamos hilo directo con la ciudadanía, porque ellos son los que nos van a demandar lo que necesitan y lo que queremos que traslademos a la cámara alta. Me reuniré con todos los municipios, iré de la mano de los ayuntamientos, reivindicando con colectivos y asociaciones, y no nos va a callar nadie.