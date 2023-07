¿Por qué decidió ir al Senado?

Siendo sincera, fue por sorpresa. Como propuesta del partido, para mí es esencial tener representación en el Senado porque nos jugamos mucho desde Canarias y, también, desde Lanzarote y La Graciosa. Hay que tener una voz para ratificar los presupuestos, porque de ahí sale el 75% de las subvenciones marítimas y aéreas, y de control al Gobierno. Es importante que digamos no a muchas cosas porque se olvida de que existimos, como cuando el presidente Pedro Sánchez solo hablaba del Mediterráneo al abordar la cuestión migratoria. Lo que sí prometo es que si estoy en Madrid, haré lo posible para que no se olviden de nuestras islas.

NC presentó una coalición con varias organizaciones. ¿Este respaldo ayudará a sumar votos?

Somos unos valientes. Vamos a ir a por todas. Todo el que esté con nuestros ideales básicos tendrá un voto útil: somos de obediencia canaria y progresistas. No podemos dar un paso hacia atrás en ningún derecho adquiridos y tenemos claro que no nos vendemos a la extrema derecha por ningún sillón. Ese veto está clarísimo.

¿Qué necesidades abordará?

Está clarísimo que tenemos que defender todos los convenios dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF), el cual es importantísimo tanto para las ayudas al transporte de mercancías, como el financiación del Plan Integral de Empleo de Canarias, como tener una vivienda, ¿cuánto cuesta acceder a una con el alquiler o la vivienda vacacional? Tenemos que priorizar políticas que de alguna forma ayuden a abaratar el coste de acceso con incentivos dentro de la estrategia estatal, por ejemplo, además de construir. Aparte, hay muchas de estas viviendas que están en manos de la entidad bancaria y aquellas que estén vacías deberían de repercutir en alquileres más económicas.

Esas cosas básicas tenemos que defenderlas y, que me perdone el senador actual, pero he estado leyendo los plenos y no he visto ninguna intervención que vaya en esa línea. Necesitamos un cambio. Cumpliremos el Plan Estratégico de Turismo puesto que no podemos traer muchos visitantes y perder en calidad. Tal y como como decía César Manrique, no podemos perder nuestra esencia. En cuanto a materia sanitaria, un vecino de Lanzarote o La Graciosa no tiene los mismos recursos para sobrevivir que alguien de Madrid. A pesar de ser un territorio fragmentado, el cual está reconocido por la Unión Europea, debemos tener claro que hemos de alcanzar la igualdad en todos los aspectos.

¿Cómo crees que afectará la campaña veraniega al 23J y cómo cree que NC puede encajar en el nuevo espectro político que se dé?

Nosotros estaremos escorados a la izquierda. En principio, vamos a ir a por todas, somos luchadores y, como dice Román Rodríguez, somos un partido artesanal: los pocos recursos que tenemos los aprovechamos al máximo. Sé que hay mucha gente que el 23 de julio estará en la playa, pero también mucha de ella ya ha emitido su voto por correo. Espero que opten por una opción progresista que defienda a su pueblo. Y pase lo que pase, seguiremos luchando por esta isla y por todos.