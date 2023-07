¿Cómo ha sido aceptar este reto tras lo ocurrido con la izquierda?

La confluencia se ha constituido, pero ya estábamos porque nuestro ideario se basa en políticas verdes, y no hemos dudado en ningún momento. Siempre hemos apostado por pactos progresistas, por el medio ambiente, por las personas y la justicia social. Es la única forma que tenemos de enfrentar estos retos por delante, y Yolanda Díaz es una persona que ha demostrado su valía y capacidad para la gestión política.

¿Qué propuestas abordará?

Hay un montón de problemas que hasta que no te pones en contacto con la gente de la calle no sabes. Tenemos un 30% de problemas en situación de exclusión social en Canarias. Esto te choca, con las buenas expectativas que hay en el turismo. Te da qué pensar. Hay muchísimo por hacer con la vivienda en Gran Canaria, como la construcción de viviendas sociales y la renovación y salida a tantas viviendas vacías con una salida consensuada que no beneficie a unos o a otros. También, cuando vas conduciendo, independientemente de la problemática de la circulación, el paisaje que se nos está quedando es terrible: lleno de plantas fotovoltaicas, eólicas, y cuando empiezas a tirar de la madeja ves el problema de modelo energético que están desarrollando los políticos, es decir, estos empleados públicos que deberían de sentarse con todos los actores en vez de aprobar por interés general.

¿Dónde está el interés general de Chira-Soria? ¿De una megaconstrucción centralizado que es del siglo pasado? Cuando los estudios apuestan por el modelo distribuido. Una compañía eléctrica propone un proyecto maravilloso y estupendo y nuestros empleados públicos quitan protecciones y lo declaran de interés público, es decir, le ponen la alfombra roja. Hacen una cantidad de cosas que nos están perjudicando a nuestro territorio y a nuestra gente. Todo sin contar los problemas que me llegan de las expropiaciones que se realizan para llevarlo a cabo. Montón de gente en Ingenio, Agüimes, Vecindario, Gáldar, se opone porque las líneas de alta tensión, aparte de la contaminación visual, incide en ellos directamente. El perjuicio que cause al territorio y a la gente se justifica con los posibles beneficios.

¿Cuál es la implicación de la población para llevar a cabo un activismo político?

Visto lo visto, con independencia de que hay que hacer una buena información, la gente está necesitada de ideas claras. No nos andemos por las ramas. Si es bueno, hay que defenderlo, y si hay otras personas que no piensan lo mismo no hay que temer por el sentido del voto. Un partido como el nuestro, Verdes Equo, no tiene una gran capacidad económica, solo sobrevivimos con la aportación de nuestros afiliados. Y la pedagogía se hace necesaria cuando ves que, después de casi cuatro años, aun hay gente que al hablar de Chira-Soria se quedan asombrados, asi que es una lástima que no te informen con los pros y contras. Llevo muchos años dedicada a la lucha social junto a la gente y sé que la población participaría más si contaran con ella.