Los mil y un escondites del mercado

Unos rostros miran deslumbrados a la cámara. Los bajos de los vestidos blancos rozan la arena y los mocasines negros se mojan en la orilla. Sonríen, se recogen la falda y se meten las manos en los bolsillos. No hay gafas de sol, ni toallas o sombrillas, solo un grupo de mujeres y hombres que descubren por primera vez el mar. La Isleta se dibuja en el horizonte y el observador de esa postal del pasado se extraña al analizar estas figuras que están estampadas en los cierres metálicos de calle del Apetito del Mercado del Puerto. La burguesía canaria guardaba su piel de los temidos rayos del sol antes de que los bronceados fueran sinónimo de buena salud, entonces, llamaban a los atrevidos que margullaban en el mar, ¡locoplaya!, y las pisadas volvían a desaparecer en la arena dorada. En otro puesto, un grupo de hombres con boinas más grandes que sus cenicientas cabezas portan jaulas y cestas de mimbre mientras los puros penden de sus bocas. Los rostros son serios, demasiado alejados de la T. H. Millares y los instrumentos que montan algarabía en el pueblo. Los ecos de otro tiempo llegan a José Luis Rodríguez Domínguez. Todavía recuerda el rugido del agua antes del asfalto.

Hoy se despertó a las cinco de la mañana, como cada día desde hace 48 años. Los números le fallan si habla de su alumbramiento, allá por el 55, pero tiene claro que en el 63 bajó de su Firgas natal, casi descalzo, a trabajar en el Mercado. Ocho años. Tiene sentido, más si pienso que mi padre habiendo nacido en los estertores del franquismo tuvo que contribuir a la economía familiar a los 14 años y dejar el regazo materno del interior de la isla por las noches en la residencia de un hotel del sur. Unos niños. Después de servir los cafés, José Luis mezcla los granos y vuelve a rellenar el cajón de almendras, rodeado de los frutos secos y las gominolas de cientos de colores que inundan la las dos caras del mostrador, «la gente está un poco fría con el panorama que tenemos delante, no sé por qué, y eso que en las municipales sí que notaba más entusiasmo, ¡empezando por mí!». No hay mejor encuesta que un mostrador para ver la reacción de sus caras si, por casualidad, hay una palabra a destiempo.

Los habituales van pasando, «buenos días, don Francisco», y su hija Patricia serpentea entre las mesas recogiendo y atendiendo, mirando la mercancía, haciéndose con el lugar. «El médico la obligó a marcharse de su trabajo», cuenta el padre. El estrés la disolvió, como el azucarillo que se entremezcla con el líquido espumoso, «ahora sí que tiempo para los niños», y espera que se quede con el negocio. Llegará el mediodía, bajará el telón para ir a comer, se echará una siestita y hará alguna compra si queda algo pendiente. Se sienta al lado de la caja registradora y se pasa las manos por la cara, «no me acuerdo de tener este calor desde febrero», dice una mente que atesora la memoria suya y de un barrio entero.

Una nueva vida

«Los mercados son familiares y el cliente es el cliente, eso de los centros comerciales tratan a uno y a otro, somos números...», ¿y si tuviera que mejorar algo? «No sé qué decirte, pero mejoraría el respeto, ya sean mayores o pequeños, falta respeto, ¡y más en la política!». Por eso se ha quitado algunas manías: el telediario, el boletín radiofónico, los debates encendidos, «de vez en cuando miro la prensa en el móvil», asegura el dueño del puesto Buchito del café, y Patricia, que hizo malabares para rechazar el puesto de segundo vocal en la mesa del domingo 23, asegura que no puedo irme sin hablar con Francisco Jorge, un ilustrado. El profesor universitario de ingeniería tiene una pestañas blancas que refulgen, y se lanza con una declaración que atragantaría a cualquiera que quisiera vivir del politiqueo. «Eliminaría las juventudes de todos los partidos».

¿Disculpe? «Tendrían que alimentarse de gente seria y crecidita, no puedes estar creando bichos a tu imagen y semejanza, es decir, ideologizar a los jóvenes y llevarlos al Valle de los Caídos y que crean que es maravilloso». Es lo más polémico que he escuchado en toda la campaña. Dudo. Resulta que el presidente del Cabildo de Lanzarote ha hecho una consulta para pedirle a sus votantes que aprueben que cobrará 92.928 euros al año. «Es una desfachatezconsultar esta cuestión que, además, es particular, con dinero público, mientras hay gente preparadísima, ¡y eso sin contar con los asesores!». Cada inicio de curso se pone nervioso ante su alumnado. Siente el hormigueo en sus manos, se prepara cada una de las asignaturas y confía en que esta vez, otra vez, saldrá bien. «Yo nunca le he preguntado a nadie porque soy un profesional», y así hace alusión a los perfiles de los cargos públicos.

Imagina un canal que transporta agua de un punto a otro. «Dentro está el ruido que desespera, esa jaula de grillos, aunque siempre tendré la esperanza en la formación». Don Francisco sigue saludando, me voy, me voy. By the rivers of Babylon..., resuena en los altavoces. Como el curso del barranco, los visitantes traen sus carritos, comprueban la fruta y huelen de lejos los tunos indios, profundamente morados, desde cualquier esquina del mercado.

Una dependiente busca a su clienta con medio melón en la mano, «¡te lo dejaste atrás!», y las nuevas aperturas conviven con las de siempre en este edificio de 1981. Una pareja inicia una nueva aventura en el Puerto: Pedro Mandome y Ana María Cubells, 72 y 68 años. Barceloneses. Perdón, grancanarios. Se han enamorado de esta tierra, de sus calles, del tiempo, que vienen bien para curar la depresión, y la jubilación les permitió iniciar este periplo. «Los bailes tendrían que ser cada semana», protestan, y esperan que las pensiones se suban o, por lo menos, no se toquen. También, querrían que la contaminación no ensuaciara cada mañana su salón cada vez que abren la ventana y empiezan a discutir entre si ir a votar o no. Los envidio. No han perdido el pique cariñoso de los enamorados.