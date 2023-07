Vuelve a liderar la candidatura, ¿qué ha quedado pendiente?

Ha sido una legislatura no solo convulsa desde el punto de vista político, sino extraordinaria tanto por la pandemia como con la guerra a las puertas de Europa. Me presento porque tengo ganas de seguir trabajando por Lanzarote y La Graciosa como senador, siempre hablando con sus ciudadanos y ciudadanas. En este tiempo, hemos logrado solventar el problema de las casas de Valterra que han sido donadas al Cabildo. También, hemos logrado la bonificación para las islas no capitalinas en materia de subvenciones para el sector de la agricultura. Luego, logramos que fueran obligatorios los transbordos en la línea marítima entre Cádiz, Arrecife, Puerto del Rosario, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, y en ese sentido, llevamos a la comisión de transportes una experiencia piloto entre la península y Lanzarote para evitar que las compañías aéreas suban los precios y dejen sin efecto el 75%.

Me ha quedado magua de que quedara pendiente, después de que contestara por primera vez el Ministerio de Defensa, el estado del cuartel de Arrecife que ocupa más de 60 mil metros cuadrados tras decir que estarían dispuestos a estudiar una permuta por otro. Hablando de seguridad, hay aprobada una moción para posibilitar que el ámbito competencial de la comisaría de la Policía Nacional de Arrecife sea de ámbito insular, lo cual es importante para adquirir medios materiales y humanos. Además, hemos creado el Juzgado de Primera Instancia 6 de Arrecife cuando me dirigí al Consejo General del Poder Judicial para tramitarlo.

Esta campaña se ha centrado mucho en la seguridad y la migración. ¿Qué opina?

Muchos se rajan la vestiduras, pero no quieren instalar un CATE para dar un trato digno a las personas que buscan una mejor vida, como hicieron en su día los canarios. Ante la crítica a este Gobierno, recomiendo leer el acto de la sección segunda de lo penal de la Audiencia Provincial, dictado como consecuencia de una denuncia que se interpuso por lo ocurrido en el Muelle de Arguineguín, donde explica que no hay responsabilidad por parte del Estado porque se habían desmantelado todos los recursos que teníamos con respecto a la migración. Es lamentable por parte de algunos que, bajo el manto de defensa de los derechos humanos, buscan rédito electoral. Ser neutral a actitudes xenófobas socava los principios de la democracia.

¿Cuán importante es estar conectado a la ciudadanía?

Tuve el honor de recibir al colegio ganador del concurso 40 años de autonomía de la villa de Firgas, conocieron el Senado, les di una charla, y con esto quiero decir que la cámara alta es muchas veces la gran conocida. La idea del presidente del Senado era llevar a la Junta de Portavoces y a la Mesa del Senado fuera de Madrid y pretendí que el primer destino fuera Canarias. Debería propiciarse ese acercamiento a través de viajes y que los senadores y senadores lo acerquemos con charlas en institutos por todo el Archipiélago.

¿La gente irá a votar o no?

Espero que ganemos y la ciudadanía vaya a votar porque nos estamos jugando avanzar o retroceder en derechos. No todo vale para conseguir el poder. Abogo por un gran pacto para establecer unas normas a cumplir siempre, como pasa con el transfuguismo o el respeto a las mayorías, por ejemplo. No obstante, la coherencia se muestra con los hechos.