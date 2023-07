Repite como candidato al Senado, lugar en el que ha hecho más de 300 preguntas por escrito. ¿Con qué propuestas va en esta nueva legislatura?

Me he dado cuenta en estos cuatro años que el Senado tiene una gran utilidad, aunque sea la gran desconocida de la población, y me atrevo a decir que para el territorio es mucho más útil que el Congreso porque me ha permitido llevar el municipalismo a las Cortes Generales. Por desgracia, esta legislatura ha sido la de la inmigración irregular. El Atlántico es un cementerio de personas africanas. Cuando gobernó Mariano Rajoy llegaban 400 personas de media mientras que con el PSOE ha pasado a 20.000 personas.

La diferencia de gestión está clara. Ha fallado la política diplomática, la de seguridad y la humanitaria en los países de origen. Por ejemplo, ha fallado estrepitosamente la instalación del radar SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), la cual he llevado en más de siete ocasiones al pleno y en otras ocho a comisión y se me ha hecho caso omiso. Lleva cinco años en un almacén en Lanzarote y le costó al erario público seis millones de euros. Este es el resumen de la política migratoria de Pedro Sánchez.

El aumento se debe también a los conflictos medioambientales y bélicos que sufren estos países.

Esto es un mantra que se utiliza en la izquierda en donde se dice que esto viene por el hambre, el cambio climático… Hace cinco años habían muchos problemas, pero se hacía esta política humanitaria y los guardias civiles sabían lo que tenían que hacer con órdenes directas. Se nos tacha de que cerramos los centros de acogida en Canarias, pero no hacían falta con aquel número.

Comenta que el cambio de poder beneficiará a Canarias. Se suele decir lo contrario por parte de los partidos nacionalistas. ¿Qué diría al respecto?

Es curioso escucharlo por parte de los partidos nacionalistas. Tuve el honor de trabajar durante muchos años en la Moncloa y sé del compromiso del PP. Por ejemplo, el PP puso en marcha el 75% de subvención.

El escaño 176 de Pedro Quevedo.

Sí, pero no tiene que ver una cosa con la otra. El Partido Popular gobierna y si se negara no se pone en marcha. Defenderemos el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) porque tenemos un fuero canario que ha de respetarse. No puede ser que estemos todo el día de rodillas ante el Gobierno de España pidiendo lo que es nuestro cuando el PP lo actualizó a nivel estatal y regional.

Vox niega las comunidades. ¿Cómo ve los pactos que se están formando?

A mí no me gustan los extremos, y nos diferencian muchas cosas con Vox. Somos una marca propia, somos un partido de gobierno, no de bisagra. Me parece una falta de respeto hablar de pactos antes de votar. Nosotros ofrecimos que gobernara la lista más votada a Pedro Sánchez. A lo mejor podría haber gobernado el PP o el PSOE si se hubiese abstenido.

El PP presentó un recurso, el cual aprobó el Tribunal Constitucional para evitar la votación en el Senado sobre su reforma. ¿Cómo vivió estos hechos?

Debemos revisar y respetar las decisiones del Tribunal. Hemos vivido cosas fuertes, por ejemplo, sobre la presidenta del Congreso y el presidente del Senado en donde han intentado ningunear a la democracia. Lo viví con pena. La democracia es el mayor bien que tenemos, y el PP y el PSOE debemos respetarlo. Hay que separar los poderes de la parte política, y cumplir todos la ley.

¿Cómo compaginaría su cargo con ser vicealcalde de Telde?

Me parece importante representar los intereses de la isla y los de Telde en las Cortes Generales. Gracias a una iniciativa que llevé al Senado se tiró el muro de la vergüenza en Melenara. Por tanto, el Senado es un instrumento para transformar la sociedad. ¿Eso me va a quitar tiempo para la ciudad? No. En el siglo XXI somos capaces de hacer dos cosas a la vez.

¿Más pedagogía con la ciudadanía?

Creo que la política tiene que salir a la calle y abandonar los despachos para explicarle a la gente lo que hacemos. Tenemos un sueldo público, nos debemos a la gente y en ese caso tengo un claro ejemplo que es Alberto Núñez Feijóo. Tenemos que, sobre todo, aguantar el chaparrón porque los ciudadanos tienen que hablar y sentirse escuchados por sus representantes políticos.