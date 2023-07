Beatriz Calzada, CC: "La ruta canaria se da por hecha, pero no le damos importancia"

El bloque nacionalista no se ha cumplido aún. ¿Esta vez cuajará?

Siempre hemos puesto sobre la mesa la necesidad de ir juntos, sobre todo al hablar de las elecciones del Congreso y Senado, para llevar una voz a Madrid que nos pueda representar a todos los partidos que tienen una obediencia canaria. Fruto de ello ha sido el manifiesto que hemos firmado para la defensa de Canarias. Otros que no se han querido sumar son los que tendrán que explicar por qué lo han hecho así.

¿Cómo afectará que no confluyan con NC?

Hubo una negociación y, al final, no ha resultado porque entendíamos que las exigencias de NC no eran asumibles. Una oportunidad perdida.

Fernando Clavijo fue designado por el Parlamento y abordó la movilidad y las rutas aéreos. ¿Seguirá su misma línea?

Hay que continuar con el trabajo iniciado. El tema de la movilidad es fundamental cuando se pone de nuevo en duda el 75% de descuento de los billetes aéreos, lo cual nos parece inaceptable, en todo caso, hay que atacar el fallo en el sistema. También, conseguimos la gratuidad de las guaguas por medio de María Fernández, y nuestra intención es que se mantenga más allá de 2023. ¿Qué sería necesario? Que el Estado le dé a los Cabildos los 81 millones para mantener esta gratuidad. También, falta mucho por transferir en las competencias en Costas: lo hecho es muy básico. Algunos hablan de mayor especulación, pero, ¿eso significa que no hemos tenido especulación de aquí para atrás con las competencias en manos del Estado? No puedo pensar tan mal de nosotros mismos, sino que con el personal y recursos adecuados se harán los controles necesarios con una legislación contundente. En cuanto al impuesto verde, ya escuchamos que será difícil eximir a Canarias, por lo que haremos entender que no debe ser así porque nos hace menos competitivos frente a otros destinos.

Y sobre Marruecos, nuestro Estatuto de Autonomía aprueba que Canarias esté presente en las negociaciones que la afecten directamente y hasta ahora no hemos estado. La migración es un tema complejo que no resolveremos de la noche a la mañana, pero ha de haber transferencia. A día de hoy no sabemos qué firmaron Marruecos y el Estado. Nos parecen terribles afirmaciones como que gracias a ese acuerdo se reduce la migración, entonces, nos hace pensar que, ¿había más pateras y muertes en el mar por que Marruecos lo permitía? Hay que trabajar en el destino, pero lo que no puede ocurrir es que llegue un barco al Mediterráneo y haya una respuesta mundial importante, mientras que aquí hay semanas tras semanas fallecimientos sin ninguna respuesta. La ruta canaria se da por hecha, pero no le damos importancia. En cuanto al tema medioambiental, la Ecoisla no puede ser solo hacer Chira-Soria o parques eólicos. Además, hay que incentivar el uso del transporte público, por eso, una de nuestras máximas es para que se mantenga la gratuidad aquí.

¿Qué diría del Senado?

Sería más interesante que los grupos políticos se constituyeran por territorio y no por partido político. El político tiene que trabajar para su tierra, no a pasearse por Madrid, tal y como haré por Gran Canaria si la ciudadanía me da su confianza.