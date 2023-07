«Siempre que el voto de CC es importante, Canarias gana»

El nacionalismo canario no cogió recortes de lo que las urnas dijeron a las formaciones de izquierdas en las elecciones autonómicas. ¿Qué frustró la alianza Coalición Canaria (CC) – Nueva Canarias (NC)?

Yo me quedo con lo positivo y es que Coalición Canaria no va sola, gracias a una gran alianza. Muchos partidos que no concurrieron con nosotros en las elecciones autonómicas han puesto los intereses de esta tierra y de la gente que vive aquí por encima de los egos y de los posicionamientos partidistas. Los que se han sumado a esta alianza sumamos más de 80.000 votos en la provincia de Las Palmas. Eso quiere decir que si los que nos votaron hace un mes, tanto en esta provincia como en la otra, nos volviera a votar el próximo domingo, hablaríamos de cuatro diputados por toda Canarias. Es una pena que otros partidos no se hayan querido sumar a esta gran alianza, pero eso no nos quita lo positivo que tiene la fuerza que tenemos.

¿CC confía en conseguir esos cuatro diputados en 23–J?

Confiamos en tener representación. Luchamos contra una vorágine informativa en la que todo es PP-PSOE y Sánchez-Feijóo. Es muy complicado hacer ver a la gente que estas no son unas elecciones presidenciales, que son unas elecciones para designar a 15 diputados y diputadas canarias que defiendan esta tierra en Madrid. Confío plenamente en que Canarias no perderá su voz y que, al menos, saquemos un diputado por cada provincia.

¿Creen que por separado serán lo suficientemente fuertes para hacer frente a la fuerte polarización del voto?

Yo me voy a lo empírico, que son los resultados de los comicios pasados. Yo soy candidata y los pactos los negocian los órganos de los partidos, pero me consta de la generosidad en la negociación, en la que se puso por delante el interés de la gente. Se puso por delante de los personalismos el interés de que Canarias sumara. Es verdad que dos no suman si uno no quiere, pero CC apostó por la generosidad y el diálogo e, incluso, hubo un momento en el renunciamos a presentar un candidato y planeamos la opción de presentar a un independiente para poder sumar. Pero tenemos que focalizarnos en los que sí quisieron sumar; en los que tenemos la fuerza, la razón y la ilusión de que Canarias no pierda la voz el próximo domingo.

Según las encuestas del CIS no está claro que CC obtenga el escaño por Las Palmas. ¿La división del voto les pasará factura?

Esto es histórico. Cuando nos presentamos juntos también pasó. Muchas veces estos estudios se hacen con una representación muy pequeña de las Islas, que no es representativa de la realidad canaria. Juntos o separados, pocas veces han acertado, porque no son estudios fidedignos de la realidad canaria. Considero que son herramientas de trabajo, que crean un efecto motivador o disuasorio, según los intereses. A mi me gusta trabajar de espaldas a las encuestas y de cara a los ciudadanos. Nosotros somos el partido del kilómetro cero, del puerta a puerta, y la ilusión que me devuelve la gente es que no perdamos el escaño.

¿Cuáles son las principales iniciativas que defiende CC para Canarias?

Para nosotros la agenda canaria es una prioridad. La agenda canaria va de convenios, planes de empleo, recursos, medios y herramientas que tenemos los canarios para estar equiparados al resto del territorio peninsular. Aunque es verdad que también hay cuestiones que no son de la agenda canaria propia, como la gratuidad de las guaguas o la situación de la inmigración, por que no podemos seguir solos ante un drama humanitario como el que estamos viviendo. Esas son nuestras prioridades y nuestras líneas rojas. Pero no solo vamos a defender lo que ya hemos conseguido, sino que vamos a luchar para conseguir cotas mejores de bienestar social. Desgraciadamente, esto no se consigue teniendo la razón o intentando que estos partidos estatalistas sean sensibles con Canarias, se consigue siendo determinantes cuando nos necesitan en Madrid para poder apoyar investiduras, presupuestos y leyes. Es una cuestión de que Canarias tenga una voz fuerte en Madrid. Cuando los votos de CC han sido necesarios, Canarias ha avanzado en recursos que nos ayudan a equipararnos con el resto del territorio.

¿Qué propuestas son las que van a defender para mejorar el bienestar social del Archipiélago?

La principal es que, en una situación de crisis como la que estamos viviendo, la gratuidad de las guaguas tiene que ir más allá del 31 de diciembre. Necesitamos dar recursos y herramientas a las familias para poder llegar a fin de mes y el transporte es una parte del quesito de la economía familiar. Vamos a luchar para que la situación migratoria tenga la sensibilidad y la solidaridad de todo el territorio español, para que nos ayuden a dar acogida a quienes llegan a nuestras costas. Vamos buscar recursos materiales y humanos para que nuestro mar deje de convertirse en un cementerio de cadáveres y que atendamos a esta crisis migratoria con la humanidad que se merece. Vamos a poner sobre la mesa la situación de sequía que se vive en Fuerteventura y Lanzarote y recuperarmos el plan de infraestructuras, que se firmó hace más de cuatro años. La sequía nos golpea mucho más a los isleños, pues el 90% del agua de uso doméstico y agrícola es tratada y desalada. Vamos a negociar los planes de empleo, porque tenemos una situación de paro estructural que siempre se sitúa cuatro o cinco puntos por encima de la media del territorio peninsular, por lo que necesitamos herramientas específicas.

CC ha puesto una línea roja a Vox. Si gana el bloque de derechas y el voto de CC fuera determinante para la formación de Gobierno, ¿apoyaría un Ejecutivo en el se incluyera a los de Santiago Abascal?

Por supuesto que no. No vamos a apoyar a un Gobierno en el que forme parte de un partido que va en contra de todo lo que nosotros representamos. Ya no le hablo de derechos civiles y derechos básicos que hemos conquistado a lo largo de una larga lucha, hablo de la propia forma y configuración del Gobierno. Son un partido que cree que desde Madrid se puede gobernar toda España, sin tener en cuenta las singularidades, las peculiaridades y los fueros históricos que nosotros hemos conseguido. Van en contra del 75% o de la subvención al transporte que hace que nuestra cesta de la compra no esté siempre cuatro puntos por encima del resto del territorio español. Van en contra de todos los derechos que nos ha costado tanto conquistar como para votar por un partido que no solo no los va a defender, sino que nos los va a arrebatar. Pero lo importante no es la investidura, lo importante para Canarias van a ser las más de 30 votaciones semanales que se hacen en el Pleno y en las comisiones, en las que el Archipiélago tiene que estar y tiene que tener voz propia.

Ustedes han pactado con el PP en Canarias para hacer presidente a Fernando Clavijo. Si el 23–J gana el bloque de derechas, ¿creen que su socio Manuel Domínguez se enfrentará a Alberto Núñez Feijóo ante posibles incumplimientos con las Islas?

Eso se lo tendría que preguntar a Manuel Domínguez. Yo lo que sí le puedo decir es que Fernando Clavijo se va a bregar porque a Canarias se le respete, para que a Canarias no le vuelva a pasar lo que ha pasado estos cuatro años, en los que se nos ha silenciado ante una situación dramática de crisis humanitaria por la alta presión migratoria que hemos tenido; cuando se ha vulnerado nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF); cuando se ha intentado poner en duda 75% de descuento; o cuando en la Península viajaban gratis en tren y a nosotros no se nos daban las guaguas gratis. Yo le puedo asegurar que con un presidente como Fernando Clavijo eso se va a luchar, salga el Gobierno que salga. No le voy a decir que nosotros estamos más cómodos con unos que con otros. Nosotros vamos a ser igual de fieros con el PP o con el PSOE para defender la agenda canaria. No vamos a dar ni un paso atrás tanto con uno como con otro. Ese es el valor de Coalición Canaria, porque somos el voto corrector de los partidos estatalistas que nos han quitado convenios o nos han dejado solos ante un drama migratorio o ante un volcán que dejó en la calle a más de mil familias.

¿Los diputados canarios que forman parte de formaciones de ámbito nacional no piensan en las Islas?

Nosotros no vamos a repartir carnets de canariedad, todos somos igual de canarios y todos tenemos el mismo derecho a estar allí. Yo le hablo de datos empíricos. En estos 40 años de democracia, ni una sola vez, diputados y diputadas de partidos estatalistas han roto la disciplina de voto de su partido para defender a Canarias cuando se le maltrata o cuando necesita recursos únicos para poder avanzar. Nosotros podemos decir con orgullo y con la voz bien alta que somos el único partido que ha defendido Canarias por encima de todo, porque otros partidos que se hacen llamar nacionalistas concurrieron a las elecciones con partidos estatalistas siendo presos de esa disciplina de voto. Somos los únicos que hemos puesto la voz de Canarias por encima de todo y en el centro de las políticas de Madrid. Y eso ha hecho que, cuando nuestro voto ha sido determinante, Canarias siempre ha ganado. Siempre que el voto de CC es importante, Canarias gana.

¿Qué le parece que las formaciones de ámbito nacional no incluyan en sus programas electorales medidas específica para Canarias?

Eso es vergonzoso y pone blanco sobre negro lo importante que es Canarias para ellos. Hace unos días veíamos el debate de los dos aspirantes a la presidencia del Gobierno de España y ahí se demostraba la realidad: no estamos en sus agendas. Canarias no está en la agenda de los grandes partidos. Si Canarias no tiene una voz fuerte como la de Coalición Canaria en el Congreso, Canarias deja de estar presente y de ser una prioridad. A nosotros Canarias nos duele. Nos duele nuestra tierra. Canarias tiene que decidir desde aquí cuál es nuestro futuro, para que no decidan desde allí cuál es nuestra realidad.

¿Qué cree que va a salir de las urnas el próximo domingo?

Yo espero y lucho porque la gente tome conciencia de que se votan diputados y diputadas. Lucho para que la gente tome conciencia de que si los mismos que nos votaron hace un mes nos vuelven a votar el 23–J, no solo seríamos dos, seríamos cuatro diputados y tendríamos la fuerza para doblegar a los partidos estatalistas, de los que la historia nos ha dicho que no tienen sensibilidad con Canarias si nuestro voto no es determinante. Yo espero que sea quien sea el próximo inquilino de La Moncloa necesite el voto canario para poder gobernar. No me voy a mojar porque la realidad es que me es indiferente que sea el Partido Socialista o Partido Popular quien tome las labores de Gobierno. A nosotros lo único que nos importa es tener voz canaria en Madrid, tener fuerza e influencia para que tengan que contar con la agenda canaria.