La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha subrayado que esta plataforma es un proyecto nuevo que tendrá continuidad con "independencia" del resultado electoral que obtenga su candidatura en las generales de 23J. A su vez, ha enfatizado que no se le puede juzgar por los resultados electorales que tuvo Unidas Podemos en 2019 sino por el hito más reciente por los comicios autonómicos y locales del 28M, que fueron negativos para las fuerzas progresistas.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, ha retado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si quiere un modelo presidencialista para España se atreva a proponer una reforma constitucional en ese sentido y, en caso contrario, respete y acepte que el sistema actual se sustenta sobre los acuerdos parlamentarios. "Si el PP quiere cambiar la Constitución, que se lo diga a los españoles. Yo soy profundamente constitucionalista, respeto el artículo 99 y me vale perfectamente. Si el PP quiere ir hacia un modelo presidencialista, que lo diga y que plantee una reforma constitucional", ha indicado.

La postura del PSOE

Cuestionada sobre cómo valoraría una posible abstención del PSOE al PP si obtiene amplia mayoría para evitar un Ejecutivo de coalición con Vox, como deslizó este fin de semana la líder de Podemos Ione Belarra; Díaz ha respondido que respeta mucho a los socialistas y no le corresponde a ella decir qué tendría que hacer.

No obstante, ha desgranado que hacer este tipo de formulaciones sin el resultado de los comicios y sin "un proyecto de gobierno encima de la mesa" no tiene mucho sentido, puesto que en su cultura política las negociaciones y posibles pactos se hacen en base a los programas políticos. "No es mi estilo meterme en las decisiones internas de otras fuerzas", ha ahondado.

Sumar, un proyecto nuevo

Respecto a qué umbral de escaños sería satisfactorio para Sumar, la también vicepresidenta segunda ha destacado que su proyecto no para de crecer y que el referente más reciente para la izquierda son las elecciones del 28M, donde las fuerzas progresistas estatales y también catalanas se llevaron un "buen golpe". "Desde luego las encuestas y el valor electoral se concentran en el momento que se convocan las elecciones. Por tanto, Sumar comienza ahora y el resultado del 28M fue el que fue para las fuerzas progresistas de este país, creo que fue negativo y que es verdad que esta convocatoria electoral se hace en un contexto muy complejo para las fuerzas progresistas", ha remachado la líder de Sumar.

Es más, ha resaltado que en caso de que Ciudadanos se hubiera presentado a las elecciones del 23J, no se le podría valorar por el resultado del 2019, como tampoco se puede hacer en el caso del PP y del PSOE.

Al hilo, ha garantizado que independientemente del resultado que obtenga su candidatura, Sumar "ha venido para quedarse" y continuará porque este proyecto no acaba con estos comicios, dado que su meta es asentar una propuesta política que de "tranquilidad" y "serenidad" a la ciudadanía, en contraposición con propuestas "anticonstitucionales" de formaciones como Vox.

Feijóo y Marcial Dorado

Mientras, ha tildado de "vergüenza" que alguien que aspira a ser presidente como es el caso de Feijóo se niegue a acudir al debate organizado por RTVE el día 19 entre los cuatro principales candidatos, pues revela que tiene miedo a debatir con ella y que su afán es "ocultar" su proyecto político.

Luego, ha insistido en que la foto del líder del PP en una embarcación con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico, a mediados de los 90 aún no ha sido aclarada, sobre todo cuando todo el mundo en Galicia sabía que era uno de los principales 'narcos' con el que Feijóo tenía una "amistad íntima".