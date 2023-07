¿Por qué decidió participar en estas elecciones?

Es curioso porque en el año 2020 me llamó un barómetro del CIS. Una pregunta era quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente del Gobierno y las respuestas eran los líderes de aquel momento, y yo le pregunté, ¿puedo decir otra? Y dije Yolanda Díaz. No se había pronunciado como candidata, pero ya se había mostrado como una gran negociadora y un perfil de una talla que hacía tiempo que no se veía en España. Después, todo vino seguido con Drago Verdes Canarias, con todo lo que cuesta teniendo trabajo y familia.

¿Qué aporta que mantenga su perfil profesional?

Creo que los políticos deben haber trabajado en la empresa privada porque quienes desde la adolescencia entran en las juventudes quizás no sean conscientes de la realidad laboral. Hay que dar resultados y ser competente, no estar cómodo en el aparato de un partido.

¿Qué se puede hacer para mejorar la visibilidad del Senado?

El Senado y la figura del senador son las menos conocidas, aún estando más vinculados a su territorio. Si yo saliera senador, daría un informe de la actividad tanto en el órgano insular como en la isla puesto que la gente no sabe lo que hace, al igual que propone Nona Perera, candidata de Sumar por Lanzarote. Es más, hace falta un canal visible porque, aunque todos podemos entrar a consultar la actividad del senador en la web de la cámara alta, nadie lo hace. Por tanto, hay que buscar vías alternativas, como las redes sociales.

¿Qué propuesta hará para esta legislatura por la isla de Fuerteventura?

El Senado tiene poca capacidad legislativa debido a que la absorbe el Congreso. No obstante, desde Fuerteventura hay que proponer medidas que pueden venir apoyadas desde el Estado, como dar solución al agua. En pleno siglo XXI, hay familias que abren el grifo y no sale ni una gota. Además, la isla vive del monocultivo del turismo y esta cuestión hay que diversificarla. Las tres cuestiones son esas: agua, turismo y vivienda. En esta última, hay un problema dado que mucha compra de vivienda es por parte de capital extranjero que dificulta que los y las majoreras consigan un hogar digno a un precio real. También, hay que abordar la sanidad, ya que, al ser la isla más extensa, la gente del sur tiene el hospital a 60 kilómetros. Debemos buscar vías para que la población tenga un acceso fácil y en tiempo de los servicios sanitarios.

Otros partidos dicen que hay inseguridad. ¿Comparte esa visión?

Ese es el discurso del miedo. Son estrategias de control mediático, planificadas y que se repiten alrededor del mundo. Fuerteventura es un sitio muy tranquilo y todos los discursos del miedo están diseñados para conseguir el control social, como ocurrió con el caso de Cambridge Analytica y en cómo afectó a la elección de Donald Trump.

¿Qué espera del 23J?

Aunque haga calor, hay que hacer un pequeño esfuerzo de apenas unos minutos y votar porque nos jugamos mucho. Esperemos que el bloque de la izquierda gane de manera holgada a la derecha, que no tiene programa y se basa en el odio y la contraposición.