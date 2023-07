La gestión del Estado en Canarias es mala para el 50% de los isleños

La mitad de la población de las Islas no aprueba la actuación del Gobierno central en Canarias. Concretamente un tercio –29,7%– ve mal el tratamiento del Estado con las Islas, mientras que un 20,9% lo ve muy mal. Por contra casi un 40% percibe que la gestión de la Administración estatal es buena o muy buena. La ve bien el 32%, mientras que la ve muy bien solo un 7,9%. Hay un 8,3% que la considera regular, sin querer definirse entre bien o mal.

Una encuesta realizada por el Instituto Perfiles concluye que el Gobierno de España no logra un saldo favorable de su actuación en Canarias, mientras que uno de cada dos canarios considera que el Ejecutivo central es insensible con la problemática de las Islas, mientras que tan solo uno de cada cinco electores cree que el Estado se preocupa del Archipiélago. Las fechas de campo del sondeo se realizaron del 12 al 14 de julio, sobre una muestra de 1.420 personas mayores de 18 años que residen habitualmente y están censados en Canarias. La encuesta fue por vía telefónica –80% móviles, 20% fijos– distribuida entre 500 encuestados en Gran Canaria y otros tantos en Tenerife, 100 en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote; 70 en La Gomera y 50 en El Hierro.

Por franjas de edad son los que se encuentran entre los 35 y los 54 años los que tienen una percepción más negativa de la actuación del Gobierno nacional en las Islas, un 54%, mientras que los encuestados entre 18 y 34 años tiene una opinión ligeramente más positiva que la media. Los mayores de 55 años no tienen una visión tan mala de la gestión estatal, con un 46,5%. Por provincias la situación está equilibrada en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife entre las dos visiones.

El empleo, la inmigración y la vivienda son las prioridades para abordar con Madrid

El partido al que se vota y la ideología demuestran claramente la tendencia hacia una u otra opinión ya que los votantes de Vox son contundentes: el 91,6% cree mala o muy mala la actuación de Madrid; el 70% de los que votan al PP y el 55,8% de los que confían más en Coalición Canaria (CC). Por contra, el 67,8% de los votantes del PSOE ve bien o muy bien el tratamiento de Madrid con las Islas y el 61,5% de los simpatizantes de Sumar.

A la pregunta de si considera que el Gobierno de España está siendo sensible a las demandas y necesidades de Canarias el resultado es similar en cuanto a la percepción negativa ya que el 50,4% de los encuestados cree que Madrid es insensible, con un 27,5% que considera que es totalmente insensible y un 22,9% que es algo insensible. La diferencia con respecto a la anterior pregunta es que el 27,4% se muestra indiferente y solo el 21% responde que el Estado sí es sensible.

Los votantes entre 35 y 54 años ven la situación más negativa que los mayores de 55 años

El sondeo recoge lo que consideran los ciudadanos que son en estos momentos los asuntos prioritarios para abordar en Madrid con respecto a Canarias. El paro y el empleo es la prioridad para el 35,5% de los votantes, mientras que en segundo lugar y de forma destacada se sitúa la inmigración para el 23,1%, tras el repunte migratorio de las últimas semanas. La tercera prioridad es la vivienda y los alquileres –15,2%–, seguida muy de cerca por la sanidad y el turismo. Otras cuestiones básicas como la inflación y los precios y la insularidad y doble insularidad se sitúan por debajo para un 8% y un 7%, respectivamente, de los encuestados. La economía, el medio ambiente, la falta de inversión, los salarios, el transporte y los servicios sociales quedan más relegados entre las prioridades con las respuestas espontáneas de los ciudadanos sondeados.

En relación con la situación de Canarias la percepción mayoritaria es negativa tanto en el último año como en el futuro más próximo, a tenor de las conclusiones elaboradas por el Instituto Perfiles. El 58,6% considera que la evolución en el último año ha sido a peor –44%– o la situación está estancada –el 14,6%–, mientras que para el 40,3% el escenario en el que se encuentra Canaria ha ido a mejor.

Las expectativas para el futuro no son halagüeñas según concluye la muestra porque el 51,4% cree que la situación no será buena. Hasta el 40,8% cree que se va a peor y el 10,6% que Canarias seguirá estancada. Por contra el 43,6% es optimista y ve un contexto que irá a mejor en las Islas. El 5% de los encuestados no se define.

En el balance por franjas de edad es la población entre 35 y 54 años la que se muestra más pesimista a la visión que tiene de Canarias en el último y en el futuro más inmediato. El 48% cree que se ha ido a peor en el último año y el 45,9% que se seguirá cuesta abajo en los próximos tiempos. Los mayores de 55 años no tienen una visión tan pesimista y, de hecho, el 34,4% cree que la expectativa de futuro de Canarias es a peor frente a un 43,5% que son más optimistas.

Por tendencias políticas son los votantes de los partidos que han gobernado Canarias en los últimos cuatro años –PSOE, NC y Sumar– los que ven la evolución de Canarias de forma positiva tanto en el pasado más inmediato como en el futuro, mientras que, por contra, los votantes de Vox y el PP ven más negro el último año. Se da la circunstancia que los votantes de Coalición Canaria ven negativa la evolución en el último año –48,9%– pero, sin embargo, son mayoría los que creen que la evolución futura de Canarias será a mejor –54,9%–, entre otras cosas porque la encuesta se hizo ya con la seguridad de que CC ha vuelto al Gobierno de Canarias.