Luis Campos (NC): «Nadie nos callará la boca para defender esta tierra»

En esta cita electoral NC y CC no van de la mano. ¿Qué frustró esa alianza?

Puedo garantizar que no fue responsabilidad de Nueva Canarias. Nuestra ejecutiva nacional entendía que era importante alcanzar un acuerdo con las organizaciones del ámbito del nacionalismo y del canarismo de progreso, porque sabíamos que las elecciones iban a estar muy polarizadas, pero no fue posible. Intentamos asegurar cuestiones de las que ellos dudaban, como la unidad de acción, que nosotros garantizábamos en todos los sentidos, excepto en caso de que nuestro voto a favor o nuestra abstención facilitara el acceso al Gobierno de España de la extrema derecha o se aprobaran iniciativas suyas. Hubo planteamientos de intentar condicionar esa alianza para las elecciones generales con un apoyo, o al menos una abstención, en la investidura de Fernando Clavijo como presidente del Gobierno de Canarias. Ahí entendimos que eso no podía ser, porque hablamos de dos claves políticas totalmente diferentes. En Canarias tenemos notables diferencias, pero en la defensa de Canarias en Madrid nos unen más cosas. Hace cuatro años fuimos juntos a la inversa, nosotros gobernando Canarias y ellos en la oposición, y jamás se nos ocurrió plantear eso. La última instancia fue que Coalición Canaria anunció su decisión de ir con sus propias siglas y que eran bienvenidos los que quisieran unirse, cuando el escenario siempre había sido de un respeto a la fuerza mayoritaria en cada provincia. Nosotros nunca cuestionamos que por la provincia de Santa Cruz de Tenerife ellos encabezarán, pero eso no tenía ningún sentido en esta provincia. Aún así, les planteamos la posibilidad de un candidato independiente, pero no pudo ser. Yo me quedo con que Nueva Canarias se presenta con sus propias siglas, sus candidatos, su programa y, lo más importante, con sus principios, sus valores y sus posiciones.

¿Confía en tener suficiente fuerza en solitario como para hacer frente a la polarización del voto y lograr representación canaria en el Congreso de los Diputados?

Sí, confiamos plenamente. Estamos volcados en ello y haciendo mucha pedagogía. Siempre se han polarizado las campañas trasladando la idea de que se está eligiendo al presidente del Gobierno. En las papeletas que depositan los canarios en las urnas no están ni Feijóo, ni Sánchez, ni Díaz, ni Abascal, por mucho que nos los coloquen en cada una de las farolas. Aquí se eligen a 15 representantes de esta tierra que van a ir a Madrid a defender Canarias. Y es ahí donde la gente tiene que decidir si nos elige a nosotros o a un diputado de una organización estatal, que cuando llega a Madrid sufre lo que nosotros denominamos el ‘síndrome de Iberia’, que sale de aquí defendiendo el Archipiélago y aterriza defendiendo sus siglas y lo que alguien en un despacho a más de 2.000 kilómetros de aquí le dice. Nueva Canarias responde exclusivamente a los canarios y nadie nos callaran la boca para defender esta tierra.

¿Ese «síndrome de Iberia» impide a los diputados canarios de los partidos nacionales pensar en las Islas?

No me atreveré jamás a cuestionar que ellos puedan querer a esta tierra lo mismo que puedo quererla yo. Pero la realidad que hemos vivido siempre es que votarán en función de lo que les digan sus partidos. El Estatuto de Autonomía o el Régimen Económico y Fiscal (REF) siempre se han incumplido, independientemente de quien gobierne. El Partido Popular (PP) dejó sin efecto el convenio de carreteras, el Plan Integral de Empleo o el Plan de Infraestructuras Educativas. Y en esta última legislatura hemos visto como el Partido Socialista (PSOE), con el voto a favor de sus diputados canarios en el Congreso y en el Senado, votó dos leyes saltándose nuestro REF y rompiendo el diferencial fiscal que necesitábamos para seguir avanzando en el sector audiovisual.

¿Qué propuestas defenderá NC para Canarias?

La primera es la defensa de Canarias en Madrid, sin ningún tipo de límites, y la segunda la defensa de la democracia. Uno de los grandes éxitos de Nueva Canarias fue alcanzar la bonificación del 75% en el transporte aéreo y marítimo para los residentes, aunque ahora se lo quieran atribuir otros. Nuestra próxima conquista será alcanzar la obligación de servicio público en las rutas aéreas y marítimas para garantizar unos precios máximos, impidiendo que las compañías aéreas eleven sus precios de manera artificial. Queremos lograr el quinto Parque Nacional para nuestra tierra en Guguy. También luchamos por alcanzar el 100% de bonificación en el transporte de mercancías y por incluirnos en los planes ferroviarios de España y de Europa para avanzar en la movilidad sostenible de Gran Canaria y Tenerife. Y, por supuesto, vamos a seguir impulsando la lucha contra el cambio climático y peleando por el sector primario. Vamos a hablar de vivienda, de pensiones o de empleo de calidad, porque eso también es defender Canarias. Y, aunque daremos la cara por todas las Islas, las tareas de reconstrucción de La Palma son esenciales para nosotros.

¿Qué exigirán al futuro Gobierno para hacer frente a la crisis migratoria?

Primero que tenga política migratoria, porque entendemos que no existe una política migratoria como tal, o al menos no la conocemos, y exigiremos que los derechos humanos estén en el centro de esas políticas. Para nosotros es fundamental la exigencia del cumplimiento de nuestro Estatuto, en concreto del artículo 144.3, que establece que Canarias tiene que participar en todos los foros donde se trate la cuestión migratoria que nos afecta. Vamos a exigir conocer cuáles son los acuerdos que se desarrollan entre la Unión Europea y España y con países como Marruecos para el control de fronteras. Vamos a exigir participar para no convertir a Canarias en islas cárceles. No puede repetirse lo que pasó en Arguineguín. No puede ser que la frontera sur de la Unión Europea se convierta en lugar de retención de quienes intentan alcanzar el continente europeo. Hay que cambiar la ley para permitir la derivación de los menores extranjeros no acompañados. Canarias asumirá la parte que le corresponda de los chicos que llegan a nuestra tierra, pero no en solitario como nos está pasando. Necesitamos cambiar las leyes para que haya un ejercicio de corresponsabilidad y coordinación entre las distintas comunidades y el resto del territorio europeo. Estos elementos, además, ayudarían a la población a no caer en la dinámica de los bulos, la confrontación y el odio que la extrema derecha plantea de manera sistemática sobre los migrantes.

Me decía que no apoyarán un pacto PP-Vox, pero ¿qué haría NC en las votaciones semanales del Pleno y de las comisiones?

Nosotros somos claros, no jugamos a la ambigüedad, no decimos en campaña “línea roja a Vox” y una semana más tarde, si me viene bien en un municipio, me apoyaré en ellos para alcanzar la alcaldía. Nueva Canarias no va a ser un Teguise en el Congreso de los Diputados. Nuestro voto siempre será contrario allí donde esté la extrema derecha y jamás va a facilitar su al Gobierno. Tampoco apoyaremos ninguna medida de la extrema derecha que implique, la vulneración de derechos y libertades, porque hablan de eliminar las autonomías, de recentralizar los servicios y de limitar el autogobierno de nuestro pueblo a decidir sobre su futuro.

¿Teme que Vox forme parte del Gobierno de España?

Defender a Canarias es defender las libertades y la igualdad; es decir alto y claro, que la violencia machista sí existe, no como el PP, que busca 22 sinónimos para cuestionarlo. Nosotros vamos a estar al lado del colectivo LGTB; y vamos a apoyar políticas para beneficiar a la gente más desfavorecida. Nueva Canarias garantiza que nuestro voto jamás formará parte de ese espacio de la extrema derecha.

Si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, ¿vendrán tiempos en los que la clase trabajadora tendrá que apretarse más el cinturón?

No tengo ninguna duda, porque ese a ha sido su ADN cada vez que ha estado en el Gobierno. Y será peor si lo hace de la mano de la extrema derecha. Ellos cuestionan la mayoría de los avances sociales en las ayudas a las familias más desfavorecidas. Su senda es la de la privatización y la de la liberalización de los mercados. Cada vez que el sector privado ha tenido problemas han salido a su rescate. La filosofía de la derecha, y mucho más de la extrema derecha, es que lo privado siempre está por delante de los servicios públicos y de la mayoría social.

Las encuestas apuntan a una victoria de la derecha. ¿Espera que la izquierda se movilice y salga a votar en masa?

Yo espero que aquí en Canarias tengan claro que hay que votar por organizaciones como Nueva Canarias, que somos organizaciones de izquierda, pero además nacionalista. El llamamiento que hacemos al más del millón y medio de personas que pueden votar en las Islas es que voten en clave canaria.

¿La postura de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara condicionaría el sentido de su voto en una posible investidura como presidente del Gobierno?

Nuestra postura con este tema va a ser clarísima. Quien quiera nuestro voto tendrá que aprobar primero nuestra agenda canaria. Dentro de nuestra agenda Canaria está la defensa de Canarias y de la democracia; y ahí entra el pueblo saharaui. Nuestro compromiso con el pueblo saharaui no es solo desde la perspectiva de un pueblo hermano, obligado a vivir en campos de refugiados o de quienes siguen viviendo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental bajo la ocupación marroquí, que sufren torturas, violaciones, desapariciones y encarcelaciones. Cuando hablamos de la causa del pueblo saharaui, estamos hablando de democracia en un sentido amplio del cumplimiento de los derechos humanos y de la legalidad internacional. Cuando Pedro Sánchez envió la carta a Marruecos dando cierta legitimidad a su ocupación del territorio saharaui, se puso del lado de la comunidad internacional frente a la ocupación de Rusia con Ucrania. No puede haber una doble vara de medir y eso estará en nuestras negociaciones, sin duda alguna.

No me ha contestado si le daría su apoyo...

Con este tema, con los temas canarios y los temas de democracia, tenemos que sentarnos y plantear nuestras propuestas. Estoy convencido de que en estas elecciones no va a haber mayorías absolutas y el señor Sánchez necesitará del apoyo de Nueva Canarias y de un montón de fuerzas políticas que ya han anunciado que este tema, entre otros muchos, estará en la toma de decisiones. Es simplemente volver a la senda de la legalidad internacional, es volver a la senda histórica de las posiciones que España siempre ha tenido.

¿Qué cree que va a salir de las urnas el próximo domingo?

Bolas de cristal en esto sabe que es complicado. Espero que la sociedad canaria actúe con civismo y haga un ejercicio de democracia yendo a votar. En segundo lugar, espero que lo haga como lo que siempre hemos sido: un pueblo tolerante, abierto y que ha sufrido la opresión durante muchísimo tiempo. Espero que, por esto, no demos cobertura a quienes representan la intolerancia, el retroceso y el volver 40 años atrás. Y, en tercer lugar, espero que ese voto sea en clave canaria. Pensar que realmente lo que decidimos aquí es quiénes nos van a defender durante cuatro años en Madrid.