Cuatro días. Este domingo se abren los colegios electorales para que los canarios, junto con el resto de españoles, escojan al nuevo ‘cuerpo’ del Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras que conforman las Cortes Generales. Y, de cara a esta nueva cita con las urnas, nunca esta de más recordar cómo se vota a cada una de las ellas y que para la territorial junto a la papeleta y el sobre, entra en juego un importante actor: el bolígrafo.

Por colores

Los ciudadanos se enfrentarán el 23-J a dos urnas, dos sobres y varias papeletas. Uno de los sobres, el blanco, servirá para escoger a los 350 diputados que conformarán la Cámara baja, y que son quienes elegirán al nuevo presidente del Gobierno. De ellos, 15 los decidirán los votantes canarios. Ocho escaños del hemiciclo se determinarán desde las islas de la provincia de Las Palmas y siete desde las de Santa Cruz de Tenerife.

El otro sobre, el de color sepia, servirá para la elección de los senadores que conformarán el Senado. El número de senadores no es fijo, al contrario de lo que ocurre en el Congreso. La próxima legislatura contará con un total de 265 escaños, pero los españoles por voto directo elegirán únicamente a 208.

Para la elección de esta Cámara la ley electoral establece que cada isla actúe como circunscripción, de forma que Gran Canaria cuenta con tres escaños y Tenerife con otros tres. Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote –junto con La Graciosa– y La Palma cuentan con un escaño cada una. Los electores de las islas capitalinas solo podrán escoger dos de los tres candidatos que determina la ley.

Marcar al favorito

A la hora de elegir a los candidatos de la Cámara alta hay que asegurarse de marcar el número de senadores correspondiente por isla, si el votante marca de más será nulo. Y es que en el Senado se vota a la persona, al candidato concreto, de entre los que figuren en la papeleta única que se encontrarán los electores en las cabinas de los colegios. De esta forma, grancanarios y tinerfeños tendrán la posibilidad de marcar dos casillas como máximo, y los votantes de las llamadas no capitalinas deberán marcar una única casilla. Este sistema permite a los electores de las islas capitalinas escoger candidatos de fuerzas políticas distintas. Obtendrán una silla en el Senado los que alcancen el mayor número de votos en su circunscripción.

Dos en las capitalinas

En estos comicios marcados por el calor del verano, los grancanarios podrán elegir entre 19 aspirantes a senador y los tinerfeños entre 18. Lo normal es que cada candidatura presente a dos senadores, que es a lo máximo que se puede optar en una circunscripción que determina tres asientos del hemiciclo, con el fin de concentrar el voto. Por ejemplo, en 2019 en Gran Canaria, al igual que en Tenerife, el PSOE obtuvo dos asientos y el PP uno. No obstante, hay fuerzas como Sumar que llevan tres candidatos el 23-J, una cuestión que puede jugarle una mala pasada a sus candidatos al dividir al máximo las opciones, que solo pueden marcar dos casillas, y otras como Vox en Gran Canaria o Recortes Cero en Tenerife solo llevan a uno, una estrategia que podría serles de ayuda para rascar un asiento al concentrar al máximo el voto.

En el resto de islas, los conejeros y gracioseros tendrán que seleccionar a su representante entre siete nombres, igual que los herreños y los gomeros. Mientras, majoreros y palmeros deberán marcar uno de los nueve candidatos que poseen sus circunscripciones.

Con anterioridad

En los anteriores comicios, al igual que ocurrió en las capitalinas, el resto de islas también tiñieron de rojo el Senado. Los socialistas se hicieron con el puesto en la Cámara de Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y dos de Tenerife y de Gran Canaria; los populares salvaron el asiento palmero y consiguieron uno en Gran Canaria y otro en Tenerife; y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se quedó con el senador gomero. Así, el PSOE alcanzó siete asientos de los once que se reparte Canarias, el PP tres y los de Casimiro Curbelo uno.

Por designación

De los 265 senadores, los 57 que no se escogen mediante «sufragio universal, libre, igual, directo y secreto», son designados por los parlamentos autonómicos. ¿Cómo se reparten? Uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes registrado en el territorio. Por tanto, en Canarias, a los once electos se suman tres nombrados por el Parlamento. Estos deben ser miembros de la cámara autonómica y al aceptar el cargo en Madrid deben renunciar a su escaño regional. La norma dicta además que la representación debe ser proporcional a los diputados de cada grupo parlamentario.

El número de senadores designados por las autonomías fluctúa según los cambios demográficos. En la última legislatura eran 57, pero en las tres que transcurrieron entre 2011 y 2019 fueron 58 representantes. Canarias cuenta con tres senadores autonómicos desde 2008, año en el que comenzó la novena legislatura, pero anteriormente, solo disponía de dos.

Se trata de un sistema distinto al del Congreso, en el que los partidos políticos presentan sus candidaturas en planchas cerradas y bloqueadas. De esta forma, el domingo los electores canarios, al vota a la Cámara baja, no podrán seleccionar candidatos o candidatas individuales o alterar el orden de las listas, únicamente tendrán que escoger la papeleta del partido que prefieran e introducirla en el sobre correspondiente. Las formaciones que en el recuento no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción, no participarán en el reparto de escaños.

Otras circuncripciones

En la España peninsular, donde la circunscripción es la provincia, cada una debe elegir cuatro senadores. En cambio, los senadores para Canarias salen de circunscripciones insulares, como los de Baleares. Del mismo modo que Gran Canaria y Tenerife, Mallorca elige tres representantes. El resto de islas del archipiélago mediterráneo escoge a dos senadores, pues corresponde uno a Menorca y otro a la agrupación de Ibiza-Formentera.

Como ya sucede en el Congreso de los Diputados, hay dos circunscripciones más que vienen dadas por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A cada una le corresponden dos representantes en la Cámara territorial, la que representa a las comunidades y ciudades autónomas.

Escrutinio

