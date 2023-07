Dolores Corujo (PSOE): «Canarias jamás ha estado tan protegida como con el PSOE»

¿Qué se juega la ciudadanía en las urnas el 23J?

Nos jugamos si España avanza o retrocede. Nos jugamos la España de la libertad, de la democracia, de la convivencia y de los derechos. La España que respeta a las comunidades autónomas y la cogobernanza. La España de la reforma laboral y del incremento del salario mínimo interprofesional. Nos jugamos la España que legisló a favor de la eutanasia, para que los ciudadanos tengamos el derecho a decidir morir dignamente, y la que defiende la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Nosotros defendemos un país que apuesta por la educación pública, que lucha contra la precariedad laboral y lucha por la igualdad y la redistribución de la riqueza. Nos jugamos la España del pensamiento crítico, de la cultura y de la inclusión.

¿Confía en una gran remontada de la izquierda?

A mi lo que me preocupa es la derecha en este país. Cada vez que gobierna el Partido Popular lo hace para unos pocos y en contra de la inmensa mayoría de la sociedad. Nos jugamos que el país siga creciendo económicamente, pues por primera vez en la historia tenemos más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿La derecha va a mejorar las condiciones de vida de las familias y de la clase trabajadora? La receta del Partido Popular es la de la desigualdad, el austericidio y el recorte de los servicios públicos esenciales. Ellos han votado en contra de la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados, porque la derecha solo habla de la insostenibilidad del sistema. El Partido Socialista ha demostrado que es sostenible y que se puede crecer económicamente y crear empleo. Estoy convencida de que la mayoría de la sociedad va a votar para que sigamos avanzando y me quedo con que la gente es consciente de que la alianza del PP con la extrema derecha es para derogar aquello que nos hace iguales.

La izquierda a la izquierda del PSOE concurre unida en estos comicios. ¿Espera que la aritmética electoral les permitan sumar con la izquierda y que no ocurra lo mismo que en el Gobierno de Canarias?

Desde el Partido Socialista estamos multiplicando nuestra presencia, trasladando los logros de esta legislatura y nuestros compromisos para en el próximo mandato. No me preocupa la aritmética. Algunos piensan que para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España necesita a Sumar y yo lo que tengo claro es que necesitamos multiplicar nuestra presencia para defender los grandes logros de esta legislatura. Invito a la ciudadanía a preguntarse si creen que la derecha va a mantener el impuesto a las grandes eléctricas o a los bancos que ellos han rescatado, porque nosotros creamos impuestos para garantizar los servicios básicos esenciales. Tenemos que preguntarnos si queremos un país donde nuestros jóvenes tengan presente, pero sobre todo, tengan futuro. Pero también tenemos que preguntarnos si queremos poner el reloj en la historia hace 30 años, en esa España uniformada en la que creen las derechas y en la que solo caben ellos. El Partido Socialista tiene más de 144 años de historia y es el que más tiempo ha gobernado nuestro país, porque es el partido de la igualdad, del progreso, de la diversidad, de los derechos y de la libertad. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los progresistas en este país se van a movilizar de forma masiva este domingo.

¿Qué propuestas específicas plantea el PSOE para Canarias?

Nosotros no utilizamos eslóganes con frases grandilocuentes y sin ningún tipo de contenido, pero ¿díganme una sola ley que haya garantizado las especificidades de Canarias y que no haya tenido el sello del Partido Socialista? Canarias jamás ha estado tan protegida como con el Partido Socialista. Ángel Víctor Torres consiguió con el presidente Pedro Sánchez la aprobación del Estatuto de Autonomía y la transferencia de Costas, que otras comunidades no tienen. Además, hemos mejorado y duplicado la financiación en nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). En los peores momentos que ha vivido nuestra tierra con una crisis económica sin precedentes, con un cero turístico durante una pandemia, se transfirieron 1.144 millones de euros para proteger y cuidar a nuestras empresas. ¿De verdad alguien se ha planteado que esa era la receta de la derecha del Partido Popular? La receta de la derecha del Partido Popular fue ir a Bruselas para que no llegaran los fondos europeos para proteger a nuestras empresas, a nuestras familias y a nuestra clase trabajadora.

A Pedro Sánchez se le ha criticado por haber dejado solo al Archipiélago frente a la crisis humanitaria de la inmigración. ¿Por qué se tardó tanto en actuar?

La crisis migratoria se inició en medio de una pandemia. Los medios y los recursos eran los mismos y teníamos que estar confinados y pasar 48 horas de aislamiento si daban positivo las personas que venían. Hemos trabajado como nunca junto con la Unión Europea en los planes de cooperación en origen con ayudas desarrollo. ¿La derecha va a poner fronteras en el Atlántico y muros en medio del mar?. Nosotros hablamos de cooperación, de Europa, de planes al desarrollo en los países de origen. La crisis migratoria no la trae un gobierno, los flujos migratorios existen siempre y hay ciclos, como ya hemos vivido otros años en Canarias.

También se le ha acusado de ir a La Palma solo para la foto, porque no han llegado todas las ayudas a las familias afectadas por el volcán.

¿También es culpa del Partido Socialista que haya erupcionado el volcán en La Palma?

No hablo de la erupción, hablo de las ayudas...

Jamás se han puesto tantas ayudas a disposición de La Palma. Cuando han ocurrido desastres como el terremoto de Lorca o el Delta en Canarias, las ayudas nunca llegaron. Es normal la desesperación de la gente que ha perdido todo, que se han quedado sin sus viviendas o sus empresas y necesitan recuperar su proyecto de vida con urgencia, pero todo no se puede resolver de un momento a otro. Lo que sí puedo garantizar es que no hay nadie que solo tuviese una vivienda en propiedad que no haya tenido una oferta, una propuesta o una vivienda. Se han puesto recursos como nunca por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, por lo que la conciencia en cuanto al apoyo que ha tenido La Palma es absolutamente incontestable.

A lo largo de la legislatura se han tomado decisiones en Madrid que han atentado contra el REF.

Dígame solo una.

La reducción del diferencial para las producciones audiovisuales.

Primero, el diferencial lo pactó Coalición Canaria con el Partido Popular en 2018. Y, segundo, ellos crearon y amplificaron el problema, mientras que fuimos nosotros quienes lo resolvimos. Por tanto, es falso que se haya legislado en contra de Canarias.

¿Un partido nacional defiende peor, igual o mejor que uno nacionalista los intereses de Canarias?

Los intereses de Canarias son la revalorización de las pensiones para nuestros jubilados. Somos una de las comunidades autónomas que más se ha beneficiado del incremento del 8,5% en esta prestación, de la reforma laboral, de la subida del salario mínimo interprofesional y del ingreso mínimo vital. Todas estas medidas garantizan mejor la redistribución de la riqueza en nuestro país y en nuestra tierra. Yo quiero mandar un mensaje de respeto, admiración y reconocimiento a todos los diputados socialistas por esta tierra que han defendido como nadie los intereses de las Islas.

Pese a las numerosas medidas sociales que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez las encuestas insisten en dar ventaja al bloque de derechas. Si la gestión del Gobierno ha sido tan social y de tanta protección a las familias y a la clase trabajadora, ¿qué es lo que no ha calado en la sociedad para que ahora se genere una ola de derechas?

En primer lugar, qué encuestas y quién las paga. Yo la que conozco es la del CIS, que es pública y que se puede comprobar de dónde salen los datos. La verdadera encuesta será el 23 de julio. Ha llegado como nunca en la historia de nuestro país el voto por correo de gente preocupada por votar y estoy convencida de que esos votos son progresistas, porque estoy convencida de que el domingo va a ganar las elecciones el Partido Socialista.

Haga poco de autocrítica. ¿Hay algo que no hayan hecho bien en estos últimos cuatro años?

El que trabaja siempre se equivoca. Claro que habrá cosas que no se han hecho lo suficientemente bien, pues han sido cuatro años de máxima dificultad. Lo que sí puedo garantizar es que hemos tenido siempre en el eje central de nuestras políticas a las personas, al Estado de Derecho, a la igualdad de oportunidades y a la protección en los momentos difíciles.

¿Teme que si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa inicie una etapa de ajustes económicos después de este periodo de expansión y gasto social impulsado por el Partido Socialista?

El Partido Socialista a protegido la economía, a las familias y a los trabajadores y, además, hemos bajado nuestra deuda pública. El Partido Popular maltrata a Canarias y voy a dar datos objetivos... Cuando han gobernado con mayoría absoluta incumplieron el convenio de carreteras; crearon el impuesto al sol, imposibilitando la implantación de las energías renovables en nuestra tierra; y facilitaron las prospecciones petrolíferas en nuestras costas, olvidando la voluntad popular representada por las instituciones canarias. El Partido Popular jamás ha defendido Canarias.

¿Le preocupa que Vox pudiera entrar en el Gobierno de España?

El partido que me preocupa es el Partido Popular. Vox le va a dar los votos útiles para hacer lo que siempre han querido hacer, que es derogar las leyes que ellos llaman ideológicas y que nosotros llamamos de progreso y de libertad. El Partido Popular votó en contra del matrimonio igualitario, de la ley trans, de la ley de eutanasia, de la reforma laboral y cuestiona la violencia de género. ¿Díganme ustedes a favor de qué ha votado el Partido Popular en cuanto a derechos y libertades?

¿Qué cree que va a salir de las urnas el próximo domingo?

El domingo va a ganar las elecciones el Partido Socialista, porque toda la gente progresista en Canarias y en nuestro país se va a movilizar. Ya sabemos lo que pasa cuando la derecha entra en los gobiernos. Ya no es un temor, porque hemos visto la censura a la cultura, a la educación y al pensamiento crítico. Sin lugar a dudas, este país tendrá el domingo un presidente socialista, porque Pedro Sánchez ganará las elecciones.