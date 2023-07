"Debate al que no vamos, debate que no perdemos". La frase es de uno de los asesores de Alberto Núñez Feijóo y la pronunció al inicio de la campaña, cuando el PP había anunciado que no acudiría al debate a cuatro en RTVE que se celebró este miércoles en Madrid. Entonces los populares no sabían que el cara a cara con Pedro Sánchez (el lunes de la semana pasada) le iba a ir tan bien al político gallego, pero sí que sabían que debatir, ir a un plató y comparecer junto a Santiago Abascal (Vox), Sánchez y Yolanda Díaz (Sumar) era un riesgo. Y Feijóo no lo ha querido correr. Y en el partido creen que acertaron.

Según fuentes oficiales del partido, fue un programa "plano" y se vio a un Sánchez "más cómodo con Abascal que con Feijóo, que es el único capaz de hacer frente a las mentiras del sanchismo". En Génova creen que no hubo contraste de propuestas y los tres candidatos demostraron que lo único que quieren "es impedir un Gobierno fuerte del PP". El político gallego, continuaron esas fuentes, "es la única alternativa posible". "El PP ha salido ganando (...) y es el único que tiene un proyecto" para España, opinaron. Feijóo y los suyos argumentaron durante días que no consideraban necesario participar en un debate así, en el que no estaban convocados los representantes de ERC, PNV y EH Bildu, socios habituales del Gobierno de coalición durante esta legislatura. Sin mítines por un día El líder del PP no fue al debate y tampoco hizo ningún mitin. Este miércoles por la mañana, en una entrevista en la Sexta, explicó que se había vaciado la agenda de mítines durante todo el día por una lumbalgia. Sintió "un tirón" la víspera por la mañana en Madrid y le tuvieron que inyectar un medicamento por la tarde, en Palma de Mallorca, por el fuerte dolor que sentía. "Intentaré acabar la campaña con dolor o sin él, pero intentaré acabar la campaña", aseguró. La relación con Dorado En la entrevista, el líder del PP tuvo que responder preguntas sobre el narcotraficante Marcial Dorado, ya que minutos antes en ese mismo programa, 'Al rojo vivo', la vicepresidenta, Yolanda Díaz, le había vuelto a pedir explicaciones sobre su relación de amistad. El líder del PP mantiene siempre que, cuando veraneó con él, en los años 1995 y 1996, según publicó 'El País' hace diez años, él no sabía que era un narcotraficante. "No, en aquel momento no tenía ninguna acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas porque hay internet, hay Google… Hasta que yo lo conocí, este señor no tenía ninguna causa con el narco (...) Si llevo 30 años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por los tres días de campaña que quedan ni me preocuparé en el futuro. Todas las explicaciones las he dado, los gallegos conocen muy bien lo que pasó", contestó. Dorado fue condenado por narcotráfico y blanqueo de dinero en 2003, pero salió en numerosas informaciones de los medios de comunicación españoles durante los 90, antes de esos viajes de vacaciones juntos. En 1990 había sido detenido en la 'operación Nécora', un dispositivo que abrió todos los informativos y las portadas de la prensa española.