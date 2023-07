El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que España se juega "muchas cosas" en las elecciones generales de este domingo 23 de julio y ha expresado la necesidad de contar con "un Gobierno sólido y fuerte".

"Nos jugamos muchas cosas, nos jugamos qué modelo queremos de país, tener un Gobierno sólido, un Gobierno fuerte y es necesario que España decida. Todo lo que se decida estará bien y todo lo que hable España con nitidez y con claridad será bueno para los españoles", ha afirmado.

Así lo ha pronunciado tras acudir a votar al Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde varias personas le han recibido entre aplausos y gritos de 'presidente, presidente'.

Feijóo, que ha depositado sus papeletas a las 11.35 horas, es la primera vez que concurre a unas elecciones generales a la presidencia de España, y ha comentado que se trata del "mayor honor" y "mayor responsabilidad" que tiene un ciudadano y ha prometido, "ocurra lo que ocurra", que seguirá trabajando por España.

"Yo estoy a disposición de mi país, lo he estado siempre durante estos últimos años. Seguiré trabajando por mi país, creo en él, es mi pasión, es mi compromiso, es mi vocación y también es mi destino. No he hecho otra cosa desde el punto de vista profesional que trabajar en los servicios públicos", ha explicado.

El líder del PP ha precisado que le consta que está habiendo una buena participación pese a las situaciones climatológicas y desea que los españoles decidan en "libertad" y ha instado a dar una lección "a todo el mundo" votando masivamente en verano. "Me siento muy orgulloso de mi país porque a pesar de todas las circunstancias climatológicas, a pesar de la temporada estival, a pesar de que hay millones de personas fuera de su domicilio, me consta que de momento está habiendo una buena participación", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que durante el último año y medio se ha recorrido España, lo que le ha validado para "confirmar que España es uno de los mejores países del mundo". "Estoy convencido que si nos diesen a elegir de dónde ser, todos los españoles volveríamos a elegir ser españoles. Es muy difícil superar la calidad humana y superar la belleza, el patrimonio, los idiomas y la cultura de nuestro país", ha indicado.

Por último, Feijóo ha agradecido la labor de todos los ciudadanos que facilitan que las votaciones transcurran con "normalidad" y "tranquilidad" y ha ensalzado el trabajo de los trabajadores de Correos y de sus oficinas.