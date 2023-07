Tras un campaña a cara de perro entre la derecha y la izquierda, una noche electoral de vértigo con dos pilares: el sanchismo no pudo ser derogado como esperaba el PP, ni tampoco se cumplieron las expectativas de los populares de llegar a los 160 diputados. En todo caso, Alberto Núñez Feijóo logra situar en el Congreso a 136 diputados, 47 más que 2019, pero le espera una andadura de dificultades para cerrar una mayoría absoluta al no llegar a los 176 con Vox, que se quedó en 33, diecinueve menos que en la anterior legislatura. Pedro Sánchez, que no ha podido saborear una remontada socialista plena, se paró en 122, dos más, insuficiente también para cerrar un alianza de gobierno con Sumar (Yolanda Díaz) y sus 31 diputados. Pero no renuncia tampoco a ser presidente. Todo en el aire.

El PP tiene desde ayer las herramientas para formalizar un Gobierno de derechas, pero sin el triunfalismo que se había asentado en Génova. Los populares deben decidir a partir de hoy cuáles serán sus apoyos. Nada está cerrado, pero Abascal actúa como un repelente frente a cualquier acuerdo. Por el lado de la izquierda, el panorama no es tan árido: una alianza con Sumar más Esquerra, Bildu, BNG y PNV tampoco cierra la incertidumbre. La única opción de que Sánchez se quede en Moncloa con estos socios es que los siete diputados de Junts (Puigdemont) se abstuviesen para evitar un bloqueo. Pero no será a cambio de nada. Quedarían los versos sueltos de UPN y CC, cuyo líder Fernando Clavijo ha repetido hasta la saciedad su aversión a Vox. En todo caso, se trata de una cuestión aritmética y ahora toca el momento de las negociaciones con el espantajo de una repetición electoral planeando. En un análisis exprés, la operación de cerrar el círculo resulta más complicada para Feijóo que para Sánchez. A cambio de conseguir apoyos de gobernabilidad, el candidato a ocupar La Moncloa no va a tener más remedio que alejar a Vox del pastel ministerial, cuestión harto complicada dadas las apetencias de Santiago Abascal, que hace valer sus votos, así como la red de dependencia que han creado ambas formaciones en los gobiernos surgidos de las elecciones autonómicas y municipales. El resultado de la ultraderecha, que pierde 19 escaños con respecto a 2019, merece mención aparte. La suma de 176 diputados con Vox hubiese sido el camino más rápido para alcanzar una opción de gobierno por parte del PP, si bien bastante costosa dadas las intratables propuestas políticas del programa de Vox, inasumibles para un partido constitucional. ¿Beneficio a Feijóo no estar en el debate a tres de TVE? Fue una de las preguntas. Ahora se ve que sí. La exhibición de radicalismo de Abascal ayudó a que los que castigaron en su momento al PP volviesen de nuevo a confiar en el partido. Pedro Sánchez, por su parte, no se ha visto a bordo de una remontada superlativa producto de la movilización de la izquierda frente a la derecha. Pese a lo malparado que salió del cara a cara con Feijóo, parcheado en los finales de la campaña, ha resistido. No faltaban los tambores de guerra para leerle la cartilla en el comité del día después por unos resultados nefastos. Para desaliento de algunos barones, no ha cosechado un fracaso absoluto e incluso tiene posibilidades de salir investido. El estreno de Yolanda Díaz con su plataforma Sumar consolida un espacio a la izquierda del PSOE. Obtiene cuatro diputados menos que Podemos en las elecciones de 2019, integrado electoralmente en el movimiento de la exministra de Trabajo. Un resultado nada despreciable dada la contestación que alcanzó su compañera de gabinete Irene Montero por las consecuencias jurídicas de ley del sólo sí es sí, y la demorada negativa a proceder a su reforma. La iniciativa abrió un cisma entre la izquierda, en el que el PSOE se vio como el más perjudicado. Una situación parecida quedó en evidencia con la ley para proteger a los trans y a las personas LGTBi, aunque en particular fueron las feministas las contrariadas. Al final, el miedo a la derecha fue superior a los contenciosos abiertos, viéndose beneficiada por ello la candidata Yolanda Díaz. En Canarias, cinco partidos han obtenido representación en el Congreso de los Diputados por Canarias en las elecciones generales. Al PSOE, PP, Coalición Canaria (CC), Sumar y Vox pertenecen los 15 diputados canarios, ocho de ellos elegidos por la circunscripción provincial de Las Palmas y siete por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los nacionalistas esperaban redondear los resultados alcanzados en las autonómicas, que le permitieron, pese a ser segunda fuerza política, desalojar al PSOE con un pacto con el PP. Este objetivo no se ha podido llevar a buen término al obtener un sólo escaño, uno menos que en 2019 (en confluencia con NC). Un revés en la búsqueda de mantener un grupo parlamentario influyente a efectos del cumplimiento de la agenda canaria. Todo ello dicho con las reservas necesarias: la situación de incertidumbre para la inminente investidura convierten en valioso cualquier voto del arco parlamentario, tanto para el bloque de la derecha como el de la izquierda. En el Senado se ha producido una reconquista por parte del PP. Beneficiada por el método de elección de representantes en esta institución, donde el sistema de tres senadores por lista tiende a primar al partido más votado, la formación ha arrasado en la Cámara Alta y ha obtenido más de la mitad de los 208 escaños en juego este 23-J. En Canarias, no obstante, el PSOE repite con siete senadores, dos el PP (pierde 1), ASG 1 y AHI otro. Cataluña será, a efectos aritméticos, una de las claves para la formación del nuevo gobierno de España. Los socialistas catalanes registraron este domingo su mejor resultado en 15 años en unas elecciones generales y cosecharon 19 de los 48 diputados en disputa, lo que les permitió encabezar el escrutinio en la comunidad y proferir un duro golpe a las fuerzas independentistas, que quedaron relegadas al tercer puesto en el caso de ERC y a la cuarta posición en caso de Junts. Sumar logra el segundo puesto. Sin embargo, los partidos separatistas serán claves para cualquier acuerdo que permita a Pedro Sánchez mantenerse en La Moncloa. Recién acabado el escrutinio, y bajo la euforia o el sentimiento de derrota, resulta indiscutible la afirmación de que Cataluña ha tenido este 23-J un papel clave para el resultado de los socialistas a escala nacional y en la desactivación de una mayoría absoluta de PP y Vox. Al igual que lo ha sido el nicho de votos de Madrid para los populares.