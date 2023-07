El bipartidismo impera en Canarias

No fue lo augurado ni por las encuestas, ni por los candidatos. Un ajustadísimo recuento dibujó en Canarias un escenario en el que la polarización se hizo más evidente que en las anteriores elecciones generales, celebradas el 10 de noviembre de 2019. El llamamiento al voto útil por parte de las fuerzas mayoritarias funcionó en el Archipiélago, donde el bipartidismo ha recobrado fuerzas y ha instalado casi un total equilibrio entre los progresistas y los conservadores.

PP y PSOE han acaparado 12 de los 15 diputados isleños, dejando solo tres para Coalición Canaria, Sumar y Vox. El PSOE repite en las Islas como la fuerza más votada y gana un diputado.

El PP conquista terreno sumando dos escaños. Por su parte, Vox pierde un representante y se queda con un solo diputado, al igual que Coalición Canaria y Sumar.

Resultados en Las Palmas

En la provincia de Las Palmas la fuerza más respaldada fue el PSOE, que se quedó por detrás del PP en Santa Cruz de Tenerife, donde los conservadores sumaron más apoyos.

Los resultados de Las Palmas son prácticamente los mismos que en 2019, solo que los populares se han hecho con el diputado que pierden las formaciones nacionalistas -Coalición Canaria y Nueva Canarias-, que decidieron concurrir por separado a esta cita electoral. La división de los apoyos provocó que no fueran capaces de reunir suficientes apoyos como para lograr un escaño por las islas orientales. El PSOE, liderado por Dolores Corujo, con 174.767 votos, mantiene tres diputados, aunque aglutinó 32.000 votos más que en las anteriores generales, lo que supone un incremento del 4%.

El Partido Popular también consiguió más de 30.000 en el recuento final, rozando los 136.000 votos, que le valieron para afianzar tres escaños. Con 76.982 votos, Vox revalida la elección de Alberto Rodríguez como representante en el Congreso. La octava diputada por Las Palmas fue Noemí Santana, candidata de Sumar, que obtuvo casi 53.992 votos. Luis Campos, el cabeza de lista de Nueva Canarias a la Cámara Alta, se quedó a las puertas del Congreso, pues le faltaron 3.008 para arrebatar un escaño a los de Alberto Núñez Feijóo.

Resultados en Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el Partido Popular se convirtió en la fuerza más votada y mejoró sus resultado en un 15% con respecto a los anteriores comicios. Los populares lograron en las islas occidentales tres diputados, los mismos que el PSOE, que está liderado por el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.

Aunque Coalición Canaria aspiraba a lograr dos diputados, los nacionalistas se quedaron con un solo representante, con lo que revalidan sus resultados gracias a los 81.391 votos que obtuvieron. Así, Cristina Valido ocupará el escaño que hasta ahora ocupaba Ana Oramas.

A las puertas del Congreso

Sumar se quedó a 1.515 votos de quitarle un diputado al PSOE, de forma que Alberto Rodríguez se queda fuera del hemiciclo y no logra recuperar su escaño después de que, en octubre de 2021, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, decidiera retirarle su acta tras una condena del Tribunal Supremo por pegar a un policía en 2014 durante una manifestación en La Laguna. Vox se quedó sin representación en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife después de que la Junta Electoral Provincial no proclamara su candidatura, pues un motín interno que terminó con el abandono en bloque de varios miembros de la lista en el último minuto. La formación de Santiago Abascal no tuvo tiempo para recomponer la plancha antes de que finalizada el plazo para presentar modificaciones.

La isla que brindó más apoyo al Partido Socialista fue La Gomera, donde dos de cada cinco electores optaron por votar a la fuerza progresista. Le siguen Lanzarote, con un 36%, y las dos islas capitalinas, con un 33%. El Partido Popular cosechó más simpatizantes en El Hierro y Tenerife, con un 35% en ambas islas, mientras que en Lanzarote apenas sumó el 24% de los votos. El principal feudo de Coalición Canaria se encuentra en La Palma y El Hierro, donde les votaron el 26 y el 24% de los electores, respectivamente, pero no logró convencer a los grancanarios, donde solo les eligió el 5% de los votantes. Los resultados de Sumar, la alianza de las fuerzas de izquierdas liderada por Yolanda Día, fueron muy homogéneos en el Archipiélago, pues rozó el 10% de los votos en todas las islas.

Capitales polarizadas

El Partido Socialistas fue la fuerza política más apoyada en las capitales de todas las islas, excepto en Santa Cruz de Tenerife y en Valverde, donde se impusieron los conservadores.

La capital grancanaria optó por apoyar mayoritariamente a los socialistas, que repiten como fuerza más respaldada en la ciudad, con 67.579 votos. Mientras, en Santa Cruz de Tenerife optaron por aupar al primer puesto al Partido Popular, que aglutinó 38.696 votos, con los que los conservadores desbancaron al PSOE. La tercera formación más votada en Las Palmas de Gran Canaria fue Vox, con 26.169 apoyos; mientras que en la capital tinerfeña Coalición Canaria logró la tercera posición con 81.391 votos.

En San Cristóbal de La Laguna los socialistas se mantienen como la formación más votada, pero los populares protagonizaron una importante subida en el número de simpatizantes, pues incrementó el número de votos en un 13% con respecto a las elecciones generales de noviembre de 2019. En Telde, los de Pedro Sánchez obtuvieron más apoyos, pero la subida que experimentaron ambos partidos mayoritarios fue similar (5%).

En Arrecife, el PSOE duplicó en número de votos a los conservadores, mientras que en Puerto del Rosario solo le superó en 381 votos. En San Sebastián de La Gomera la formación más apoyada fue el Partido Socialista, que superó a los conservadores en 500 votos. En la capital palmera también se impusieron los socialistas, pero la formación política que más creció fue el PP, que consiguió incrementar un 7,57% el número de palmeros que depositaron en las urnas una papeleta a su favor. En Valverde 888 personas optaron por los populares y 735 por el Partido socialista.

Mayor participación

La participación en el Archipiélago fue del 63,59%, un 8,15% por encima de noviembre de 2019. La isla en la que más se fue a votar fue El Hierro, con un 67,58% de participación, seguida de La Palma, con un 66,27%. La Gomera fue la isla que registró un mayor incremento con respecto a los anteriores comicios, pues el número de personas que acudieron a las urnas subió cerca de un 6%. En el lado contrario de la balanza está Lanzarote, donde la abstención superó el 42%.

56 días después

Entre las elecciones regionales del 28 de mayo y los comicios generales de ayer, han pasado solo 56 días. Estos casi dos meses el caladero de votos socialistas en Las Palmas ha engordado. Los progresistas pasaron de 112.585 votos a 174.767, lo que supone un incremento del 55%. En la última cita con las urnas, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la fuerza más vota fue el PSOE, que ahora fue sorpasada por el PP. Los socialistas aumentaron el número de el número de electores que les apoyaron en un 20,5%, pero no fue suficiente para revalidar el primer puesto, pues los populares inflaron sus votos un 42,1%.

En la capital tinerfeña, los de Feijóo pudieron incrementar sus apoyos en un 167,4%, con respecto al 28M. En los comicios regionales, el PP fue la tercera fuerza más votada, por detrás del PSOE y Coalición Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria, uno de los grandes bastiones socialistas, los de Sánchez ampliaron sus votantes en un 33,7% y conservaron el primer puesto como la formación más votada en la ciudad.

