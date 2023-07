"La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez". Bajo esta premisa, la dirección de Junts -reunida este lunes por la tarde- ha decidido no ponerse presión a la hora de negociar y esperar a ver cuál es la propuesta del líder socialista, que necesita a sus siete diputados para lograr la investidura. Así lo ha explicitado en la rueda de prensa posterior el vicepresidente y portavoz de la formación, Josep Rius, que ha asegurado que su partido no dará sus votos "a cambio de nada" y que negociará "en base a dos ejes: la autodeterminación y la amnistía".

Rius, sin embargo, no ha querido avanzar en qué se traducirán estas demandas, aunque ha asegurado que "podría servir" la propuesta hecha durante la campaña por la candidata del partido, Míriam Nogueras, de pedir las transferencias para celebrar un referéndum. Sin embargo, el portavoz de los posconvergentes ha defendido que las demandas tendrían que acordarse conjuntamente en el marco de un "frente común" del independentismo y se ha ofrecido para "liderarlas", a pesar a haber quedado por detrás de ERC por 70.000 votos.

Indulto anticipado a Puigdemont

En el marco de la desjudicialización, Rius ha descartado que busquen una "solución personal" para Puigdemont y ha descartado "totalmente" que pueda pasar por un indulto anticipado al 'expresident'. En este sentido, ha defendido que aún quedan miles de "causas abiertas" que afectan "miles" de independentistas anónimos, por lo que ha avisado de que la solución tendría que ser "colectiva" y que tiene que ser la amnistía.

Unas declaraciones que llegan el mismo día que la Fiscalía ha pedido al Supremo que ordene una nueva orden de busca y captura contra Puigdemont, tras perder la inmunidad europea. Justamente sobre ello ha ironizado Rius, como había hecho ya al mediodía Puigdemont, asegurando que es "sorprendente" que un día seas decisivo para formar Gobierno en España y al siguiente pidan tu arresto.

Lo que sí ha querido dejar claro Rius es que Junts no tienen la intención de "bloquear nada", sino de "desbloquear el conflicto entre Catalunya y España", y ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya hecho "ninguna propuesta en todos estos años". "¿A qué está dispuesto el señor Pedro Sánchez para convencernos? La pelota está en su tejado", ha avisado Rius, que ha asegurado que no le consta "ningún contacto oficial" ni con el PSOE ni con Sumar.

De momento, la ejecutiva de este lunes ha trascurrido sin muchas estridencias internas, a pesar de las dos almas de Junts. Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha pedido evitar el ruido interno, a la espera de ver cuáles son los movimientos del PSOE. La única voz crítica ha sido la del 'exconseller' Jaume Giró, que en su momento quiso disputar la plaza de candidato al Congreso, y que ha lamentado que Junts haya quedado en quinta posición.