La división de los nacionalistas les pasa factura y solo CC salva su escaño

Los nacionalistas canarios continuarán en el Congreso de los Diputados con el escaño logrado por Coalición Canaria, aunque conseguido por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La filóloga y experta en Gobernabilidad y Desarrollo Local y actual diputada en el Parlamento canario Cristina Valido será la cara visible del partido, después de que su compañera Ana Doramas decidiera el pasado año regresar a la política regional tras quince años en Madrid.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC), el otro partido que ondea la bandera nacionalista canaria, no ha conseguido, sin embargo, ningún escaño al Congreso de los Diputados pese a que estuvo a punto de lograr asiento por la provincia de Las Palmas por apenas 3.008 votos.

A nivel regional, CC logró el respaldo de los canarios por 114.718 votos, un 11,28% del total; con el 100% del escrutinio, mientras que NC consiguió 45.557 votos, el 4,48%. Ninguno de los dos partidos logró, sin embargo, representación en el Senado con el 97, 86% de los votos contabilizados. Ambas formaciones achacaron la falta de apoyo en Canarias a que la campaña se había hecho en clave nacional y de bipartidismo.

El resto del acento canario en Madrid se ha diluido entre los grandes partidos (PP-Psoe), que han incrementado el número de representantes en la Cámara baja frente a los conseguidos en las generales de 2019.

Penalización

CC y Nueva Canarias decidieron no ir unidas en estas elecciones generales de 2023, algo que ha penalizado a los canaristas. En primer lugar, a Nueva Canarias, al no conseguir ningún escaño, pero también a CC, al dividirse el voto del nacionalismo canario y conseguir solo un asiento en la Cámara baja.

La última vez que ambas formaciones acudieron unidas a las elecciones generales fue en 2019, con una lista conjunta por primera vez desde 2011, última vez que habían decidido ir en alianza. La unión propició que 123.981 votantes del Archipiélago les respaldarán, el 13,22% de los sufragios emitidos en Canarias.

La unión permitió alcanzar representación en las dos provincias y los nacionalistas lograron un asiento en Las Palmas (NC- Pedro Quevedo), aunque perdieron un escaño en el Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife conseguido en abril.

Los diputados fueron la tinerfeña Ana Oramas por CC y, por otro lado, el palmense Pedro Quevedo (NC), que compartió escaño con su compañera María Fernández (CC), segunda en la lista por Las Palmas, durante la legislatura. La alianza no obtuvo, sin embargo, asientos en el Senado.

Los dos diputados no se pusieron, sin embargo, de acuerdo a la hora de la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Ana Oramas se saltó la disciplina de voto del partido de abstenerse, y dijo no al candidato socialista, lo que le costó una multa del partido. Por su parte, Pedro Quevedo Iturbe, miembro fundador de Nueva Canarias (2005), sí apostó por un gobierno socialista en coalición con Unidas Podemos.

Más de 33.000 votos

La candidata de Coalición Canaria por la provincia de Las palmas María Fernández Pérez fue recibida anoche entre aplausos por sus compañeros de partido y simpatizantes en la sede del partido. La letrada María Fernández no consiguió escaño pero agradeció «la generosidad de los que han estado detrás, de los que me han apoyado, de los que han trabajado, dándome chocolatinas, para que yo puede estar hoy aquí y dar las gracias a las más de las 33.000 personas que me han votado», dijo, mientras los aplausos de sus colegas interrumpían su discurso. María Fernández obtuvo el apoyo de 33.327 votantes en la provincia oriental.

La candidata, con los ojos medio enrojecidos, señaló que la campaña había sido muy dura y que lo «hemos tenido todo en contra». «Habíamos salido de unas municipales en clave bipartidista, intentando dejar fuera a partidos como lo que representamos», señaló. «Sin embargo, contra todo pronóstico seguimos manteniendo una voz en el Congreso, dejando claro que solo Coalición Canaria es el partido nacionalista que va a seguir defendiendo los intereses de los canarios», añadió. Y terminó con un aviso. «No se engañen, seguiremos dando guerra».

Por su parte, Pablo Rodríguez, secretario General de Coalición Canaria de Gran Canaria, agradeció el trabajo que habían hecho los candidatos del partido durante la campaña. «Este es solo el comienzo, seguiremos trabajando de la mano. Somos una alternativa importante en esta isla, en la provincia de Las Palmas», afirmó ante sus seguidores, mientras destacó el papel del partido en Canarias.

Rodríguez, que tuvo palabras de elogió para María Fernández, terminó diciendo que hoy, «tras unas elecciones tremendamente singulares; en clave estatal, presidencial si me lo permiten, la voz de canarias sigue estando presente en el congreso de los Diputados. Y eso es muy relevante».

Sin asiento

En la sede de Nueva Canarias, frente a Presidencia de Gobierno, el ambiente estaba muerto, sin militantes, tan solo la plana del partido, los candidatos, líderes locales y los medios de comunicación.

El candidato al Congreso Luis Campos Jiménez salió a hacer las primeras valoraciones al mismo tiempo que el candidato socialista Pedro Sánchez se dirigía a sus votantes por la televisión pública. El candidato felicitó a la sociedad canaria por la jornada de participación. «La sociedad canaria es infinitamente mejor de los que algunos intentan dividirla, confrontarla», dijo.

Campos Jiménez dio las gracias a los más de 42.000 votantes que han apostado por la formación. «Iniciábamos esta campaña con mensajes de algunos medios y representantes políticos que nos decían que no pintábamos nada. La iniciábamos fuera de foco y poco a poco hemos ido trasladando los valores de nuestra organización, de la importancia de tener una representación en Madrid para defender esta tierra».

«Aunque no hemos logrado ese escaño al Congreso, lo hemos estado disputando hasta el último minuto», añadió.

El presidente del partido, Román Rodríguez, por su parte, hizo una valoración a nivel nacional. Y señaló que se alegraba por los resultados «porque la ultraderecha no va a entrar en el Gobierno de España», aunque le preocupaba el refuerzo del bipartidismo que había tenido claras consecuencias para su propio partido.

Román advirtió a los suyos que no se «fueran de vacaciones» en referencia a que pudiera haber otras posibles elecciones debido al equilibrio que hay entre los partidos de la izquierda y los de la derecha para formar gobierno tras estas elecciones. Román ve difícil conformar una mayoría estable de gobierno, de ahí la advertencia a sus colegas.

