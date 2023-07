PSOE y PP empatan en escaños en Canarias

La polarización política deja en Canarias un resultado que consolida el bipartidismo y se lleva por delante al resto de partidos con opciones de conseguir escaño al Congreso. La pugna entre el PSOE y el PP se resuelve a nivel regional a favor de los socialistas en número de votos pero ambas formaciones empatan a escaños -seis cada uno- mientras que tanto Coalición Canaria como Vox y Sumar logran un escaño cada uno, aunque las tres fuerzas tienen sus propias circunstancias en comparación a lo ocurrido en los comicios de noviembre de 2019.

Los nacionalistas canarios -CC y NC- fueron unidos en 2019 pero ahora concurrieron por separado y esta situación les ha pasado factura, sobre todo en la provincia de Las Palmas donde ni María Fernández ni Luis Campos consiguen escaño. Sumar sustituía a Podemos pero no han logrado los apoyos que obtuvo la formación morada hace cuatro años. Por su parte Vox venía lastrado por la ausencia de candidatura en la provincia tinerfeña, por lo que solo ha podido mantener su escaño por la provincia oriental.

Que Canarias es un espejo de las olas políticas nacionales se ha ido constatando en las elecciones generales que se han celebrado desde la restauración de la democracia. Sin embargo, en esta cita electoral del 23 de julio el PSOE es la fuerza política ganadora a nivel autonómico frente a la victoria nacional del PP aunque, una vez más, hay diferencias entre las dos provincias ya que en Las Palmas ganaron los socialistas mientras que en Santa Cruz de Tenerife el balance final da la victoria al PP. Los socialistas venían de una rotunda victoria en los comicios de hace cuatro años con cinco diputados y casi un tercio de los votos a su favor, mientras el PP conseguía cuatro escaños con un 20% de los votos.

Resistencia

El PSOE ha resistido en los resultados globales de los comicios pese a perderlos, pero en Canarias los socialistas venían de la cita electoral de las autonómicas del 28-M en las que ganó pese a no poder gobernar. Esta ola ganadora y la polarización que ha condicionado toda la campaña electoral ha beneficiado al PSOE canario que sube un escaño en la Cámara Baja y logra unos 60.000 votos más que en 2019, hasta llegar a los 336.171 sufragios frente a los 273.596 de hace cuatro años. Los socialistas avanzan 4,48 puntos y obtienen un escaño más por la provincia tinerfeña, de tal forma que consiguen tres representantes al Congreso por Las Palmas -Dolores Corujo, Luc André y Ada Santana- y otros tres por Santa Cruz de Tenerife que son Héctor Gómez, Alicia Álvarez y Sergio Matos.

El PSOE gana las elecciones en Canarias pero es el PP el que logra mejores resultados que en 2019 ya que no solo incrementan su representación en dos escaños más a la Cámara Baja, sino que aumenta significativamente sus apoyos tanto en números absolutos como en porcentaje. Hace cuatro años los populares consiguieron que les votaran en las Islas 196.809 electores mientras que este 23 de julio lograron 307.185 papeletas, nada menos que 110.376 votos más que en los últimos comicios.

En términos porcentuales el PP consigue casi 10 puntos más y un 30%, separándole tan solo tres puntos porcentuales de los socialistas en el cómputo global. De esta forma los populares tiene un escaño más por cada provincia con tres por Las Palmas -Jimena Delgado, Guillermo Mariscal y Carlos Sánchez- y otros tres por la provincia occidental que son Julián Rojas, Asier Antona y Laura Lima.

Complicaciones

Con el fuerte bipartidismo que deja las elecciones generales en Canarias con 12 de los 15 escaños en juego para el PSOE y el PP, poco margen había para al resto de partidos que concurrían a los comicios y que tenían complicado repetir los resultados de hace cuatro años -dos Podemos, dos Vox y dos CC-NC- tanto por la influencia de la polarización política planteada por las dos grandes formaciones como por las debilidades con las que se presentaron tanto los nacionalistas como Vox y Sumar, lastrados por divisiones y problemas internos de diversa índole.

En noviembre de 2019 Coalición Canaria y Nueva Canarias lograron alcanzar una confluencia electoral para sumar fuerzas en el Congreso tras la experiencia de las elecciones fallidas de unos meses antes, en la que quedó patente que CC es fuerte en Tenerife pero no en Las Palmas y viceversa para NC. De aquellos comicios salieron dos diputados, uno por provincia, si bien el de Las Palmas compartido entre Pedro Quevedo y María Fernández. Todo hacía presagiar que para estos comicios, con una polarización mayor que hace cuatro años y con la posible entrada de Vox en un hipotético Gobierno con el PP, las dos grandes formaciones nacionalistas canarias volverían a confluir.

Sin embargo, la confrontación entre las dos fuerzas en la pasada legislatura autonómica, con NC en el poder y CC en la oposición, y las desavenencias entre sus principales líderes pasaron factura. Quizá las dos formaciones hubiesen necesitado más tiempo para remendar heridas y alcanzar una alianza electoral de mínimos pero la sorpresa del adelanto electoral no dio tiempo suficiente y después de unos cuantos contactos, reuniones maratonianas y varios cruces de documentos y propuestas finalmente no hubo fumata blanca y CC, primero, y después NC presentaron sus propias lista. De esta forma no hubo opción a repetir una confluencia que a todas luces les podría dar al menos dos escaños en la Cámara Alta si se sumaban las votos de ambos, más los del resto de partidos insulares y locales que les han respaldado en estos comicios.

Ante ello Cristina Valido es la solitaria parlamentaria que va a representar a CC en el Congreso, mientras que Luis Campos, de NC, se queda a las puertas y no logra escaño. CC cosecha a nivel autonómico en estos comicios 114.602 votos, mientras que NC obtiene 45.551. En noviembre de 2019 la confluencia de ambas formaciones logró 124.289 votos y dos escaños, con un 13,2% de los apoyos del electorado. Ahora la suma de ambas fuerzas ha alcanzado los 160.153 votos, cerca de 40.000 votos más que hace cuatro años, lo que les hubiera garantizado dos escaños y pugnarían incluso por un tercero.

Sin embargo, los votos de CC y NC en Las Palmas se han ido por el sumidero y la provincia oriental se queda sin representación nacionalista. Luis Campos cosechó 42.422 votos en esta provincia mientras que María Fernández quedó por debajo con 33.327 sufragios, en total 75.749 papeletas entre ambas formaciones.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife la candidatura encabezada por Cristina Valido consiguió el respaldo de 81.329 votos y un escaño a pesar de que las encuestas y los propios nacionalistas tenían la esperanza de poder rascar un segundo asiento en la Cámara Baja, pero la fuerte polarización también afectó a la CC pese a que la exdiputada Ana Oramas se sumó a la campaña para respaldar tanto a Valido como a Fernández.

El espacio a la izquierda del PSOE concurría con una nueva formación como en el resto del país. Tras el fuerte batacazo electoral que se llevó Podemos en los comicios del 28-M surgía Sumar, con apenas tiempo para consolidarse y con la desconfianza mutua entre las distintas formaciones que la componen. En Canarias se erigía Alberto Rodríguez como el principal valedor de Yolanda Díaz mientras que los dirigentes Podemos estaban a la expectativa de lo que hacía la formación en Madrid. Finalmente Las Palmas fue una de las pocas provincias donde la cabeza de lista era una dirigente significada de Podemos, la exconsejera Noemí Santana, mientras que en Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez encabezaba la plancha de Sumar. Juntos pero no revueltos y cada uno en su provincia se desenvolvió la campaña de la formación.

Sumar no supera a Podemos

Los resultados del 23-J dejan un escenario sorprendente para Sumar ya que las encuestas daba casi por asegurado el escaño para Rodríguez y menos probable para Santana pero, sin embargo, ha sido al revés y el exdiputado de Podemos se ha quedado fuera del Congreso y la exconsejera del Gobierno canario logra un asiento en la Cámara Baja. Hace cuatro años Unidas Podemos logró 139.261 votos y dos escaños mientras que en estos comicios Sumar ha conseguido 107.322 sufragios y un escaño, es decir, no ha conseguido superar los apoyos de la formación morada pese a estar integrada en el proyecto impulsado por Díaz.

Las lecturas son varias, pero sin duda la polarización política y el descontento entre parte de las bases por la división que pasó factura el 28-M y el proceso atropellado para configurar Sumar. En Las Palmas Noemí Santana consiguió 53.992 votos y en Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez cosechó 53.330 sufragios.

Los problemas internos de Vox

Vox llegaba a la cita del 23 de julio condicionado por sus propios problemas internos que no pudo o no supo solucionar a tiempo y que le dejó sin candidatura por Santa Cruz de Tenerife. En 2019 la formación de Abascal dio la campanada en Canarias y consiguió dos diputados, uno por cada provincia y prácticamente tenía garantizados los dos escaños en estos comicios. Sin embargo, el escenario cambió el último día hábil para presentar las candidaturas en la Junta Electoral por una disputa interna.

Las encuestas más optimistas le dejan incluso la posibilidad de que Vox lograse dos escaños por Las Palmas, pero finalmente Alberto Rodríguez Almeida mantiene su asiento en la Cámara Baja. La formación de extrema derecha consiguió 118.006 votos en 2019 y ahora logró 76.982 solo en la provincia oriental.

En cuanto a la participación, la movilización en Canarias desembocó en que el 63,52% de la población con derecho a voto acudieron a las urnas frente al 55,44% de hace cuatro años, lo que supone que el 36,37% de los censados se abstuvieron frente al 44,55% de 2019. Votó poco más de un millón de canarios, mientras que se abstuvieron 588.847 personas. Canarias se mantiene como una de las comunidades autónomas más abstencionistas, aunque la abstención es mayor en las autonómicas.

