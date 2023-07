"Realismo". Esta es la receta que pide el PSC que se aplique en las difíciles negocaciones que deberá encarar Pedro Sánchez para someterse a una investidura. Salvador Illa ha rechadado de forma tajante el referéndum y la amnistía que reclama Junts, dos peticiones que considera que están fuera del marco legal español y que supone "dividir" a los catalanes. "Es momento de unir, los resultados electorales son claros y rotundos", ha asegurado en referencia a la contundente victoria que han obtenido los socialistas catalanes frente al independentismo.

También ve intocable el PSC la alcaldía de Barcelona en el caso de que Junts la pusiera como condición en las negociaciones. "No mezclaremos carpetas", ha zanjado Illa, que ha advertido a sus interlocutores que tienen que ser conscientes de "qué se puede hacer y qué no". Negociaciones, ha admitido, las habrá, pero dentro del margen de lo que todas las partes saben que es posible. No es baladí que haya recordado todos los pactos postmunicipales que ha sellado con los posconvergentes.

En las últimas horas, el jefe de la oposición ha intercambiado ya mensajes con el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre los resultados de estas generales. Lejos de "triunfalismos", el líder del PSC no tiene la intención de presionar por un adelanto electoral y manifiesta que continuará construyendo una alternativa "con mano tendida". Sí que considera que estos comicios han supuesto un "punto de inflexión" porque considera que el mensaje que sale de las urnas es que hay que buscar una fórmula de gobierno estatal que "represente la diversidad y la pluralidad".

Con Junts no ha habido por ahora ninguna interlocución, aunque Illa deja claro que no es a él a quien le corresponde liderar esa iniciativa. En todo caso, será el PSOE quien entome ese diálogo. Sobre si la petición de la Fiscalía al juez Llarena de reactivar la euroorden contra Carles Puigdemont o la nueva detención de Clara Ponsatí pueden torpedear las negociaciones con Junts, el líder socialista se ha limitado a decir que el respeto al estado de derecho es "piedra angular de la democracia" y que nada tiene que decir de las órdenes judiciales que se emiten.

Aún con el resultado candente sobre la mesa y un alivio indisimulado por el hecho de que la derecha no logre sumar, en el PSC abogan por la calma, por ir "paso a paso" tejiendo la mayoría necesaria y moviéndose con pies de plomo ante un independentismo al que ve más débil tras el nuevo correctivo sufrido en las urnas. "Las decisiones que ha tomado el Gobierno han contribuido a mejorar algunas situaciones", ha dejado caer sobre el impacto que han tenido los pactos con ERC en la desjudicialización del conflicto y sin mencionar directamente a Puigdemont. "Hay que leer bien los resultados", ha recomendado consciente de que el flirteo con el bloqueo seduce a una parte de Junts.