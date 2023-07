Podemos ya reclama abiertamente su sitio en las negociaciones para formar un Gobierno de coalición y defiende que su presencia en "indispensable" para avanzar en las "transformaciones profundas" del país iniciadas en la pasada legislatura. Una línea que choca radicalmente con el plan de Yolanda Díaz, que ya ha designado un equipo negociador de su confianza para pilotar las conversaciones con el PSOE.

El diputado y portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha avanzado que el partido "ejercerá su autonomía política" en las conversaciones con los socialistas para intentar reeditar un Ejecutivo pogresista, que estará a expensas de la abstención de Junts. Así lo ha defendido en declaraciones en el Congreso de los Diputados tras la reunión de la Diputación Permanente, en la que se ha despedido de la Cámara y ha anunciado su vuelta al CSIC tras ser apartado de las listas electorales de Sumar.

"Muchos partidos de la coalición van a ejercer su autonomía política", ha comenzado Echenique, al ser preguntado sobre si se sienten representados en el equipo negociador de Díaz, que todavía no ha hecho público pero que incluirá a cuadros morados para blindarse de las críticas, tal como avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. "Es evidente que los partidos autonómicos como Mès, la Chunta o Compromís van a ejerce su a utonomía política y también la va a ejercer Podemos", advirtió. "No se le puede pedir a ninguna fuerza que no la ejerza, desde luego Podemos la va a ejercer", ha abundado.

Podemos, "indispensable"

El dirigente apuntaba así a un escenario donde el partido morado ponga encima de la mesa sus propias reivindicaciones y exigencias, abriendo la puerta a la exigencia de ministerios; un extremo que ha evitado confirmar o desmentir alegando que "hablar de los detalles de la negociación no es útil". Sí señaló que "Podemos es un proyecto político indispensable para que en este país pueda haber ciertas transformaciones profundas que requieren confrontar con los poderes establecidos", y avanzó que el partido va a "seguir trabajando para que ese proyecto de país siga vivo" para lograr un "horizonte transformador".

Echenique respaldó las críticas lanzadas este mismo lunes por Ione Belarra, que reprochó a Yolanda Díaz los resultados y criticó que su estrategia había "fracasado electoralmente". Unas afirmaciones que ha defendido el diputado. "La secretaria general de Podemos djio la verdad respecto a los resultados", comenzó, y llamó a Sumar a la reflexión, señalando que "a partir de ahí cada uno decidirá si hace autocrítica o no".

"La hipótesis era que al espacio le iba a ir mejor si Podemos tenía un papel muy secundario, pues esa hipótesis no se ha verificado", ha continuado, antes de señalar que pese haber perdido fuerza en el Congreso "el resultado en global" es positivo por haber "evitado" un Gobierno de PP y Vox.

Iglesias retoma la ofensiva

Las palabras de Echenique van en línea con los mensajes que Pablo Iglesias, portavoz oficioso de Podemos, viene lanzando desde la misma noche electoral, cuando advirtió que los cinco diputados que logró Podemos eran "imprescindibles" para la formación de un acuerdo, y que estos dirigentes respondían únicamente "a lo que decida su partido", dando así por hecho que no respondían a las directrices de la candidata y líder del espacio, Yolanda Díaz, sino a la cúpula morada.

Unas declaraciones que ya dejaba abierta la puerta a que Podemos reclame su sitio en la mesa de negociación como un actor independiente de Sumar. Este escenario de cuestionamiento es el que precisamente quiere evitar la vicepresidenta en funciones, que ha intentado blindarse de las críticas en la negociación de Gobierno incluyendo también perfiles morados.