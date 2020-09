El municipio turístico más importante de Gran Canaria podría cambiar de manos durante el próximo mandato. Los resultados obtenidos por la coalición electoral Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana-Partido Popular, que logró ocho concejales y 4.471 votos, no son suficientes para conformar un gobierno, por lo que necesariamente tendrá que pactar. El PSOE, la segunda fuerza más votada con 7 concejales y 4.323 votos, ve ahora "muy difícil" negociar con AV-PP. No obstante, los resultados no son definitivos aún en la localidad, a falta de escrutar un 8% de los votos por problemas en cuatro mesas electorales, que podría inclinar la balanza a favor del PSOE, por solo 68 votos, dándole un edil más, que perdería Coalición Canaria.

Ante este panorama, y con los resultados actuales en la mano, se plantean tres grandes escenarios: un bloque de derechas con AV y CC en el que Ciudadanos tendría la llave, otro de izquierdas entre PSOE y NC en el que Ciudadanos también sería necesario, o un tercer espacio en el que confluirían PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias. La cosa cambia si finalmente el PSOE obtuviera al octavo pasajero, pues solo con el apoyo de NC obtendría los 13 concejales necesarios para conformar la mayoría necesaria para gobernar en el municipio de San Bartolomé.

Aunque la concejal electa del PSOE, Conchi Narváez, ve complicada una alianza con AV-PP, de la que resultaría una mayoría estable de 15 ediles para gobernar, lo cierto es que todo dependerá de si las ejecutivas insulares de ambas formaciones pactan en el Cabildo para expulsar a Antonio Morales (NC) del poder, ya que crece la probabilidad de que los pactos en cascada, sea el que sea, lleguen hasta San Bartolomé.

En su valoración sobre los resultados electorales, Narváez mostró su satisfacción por haber ganado tres concejales al subir de los cuatro a los siete ediles. Sobre los posibles pactos, Narváez prefiere no manifestarse, si bien ve compleja la alianza con AV-PP "porque el mensaje que nos ha lanzado la ciudadanía es el deseo de cambio", aunque se muestra abierta a sentarse a hablar con todas las formaciones "para escuchar el para qué gobernar de cada partido".

Por su parte, Inés Rodríguez, candidata electa de Ciudadanos, formación que tendría la llave para formar gobiernos en bloques de izquierda o derecha, explicó que el resultado obtenido, un concejal, "es muy positivo porque es la primera vez que nos presentamos a las municipales, hemos entrado, mientras que otros partidos que estaban dentro del Pleno no obtuvieron representación".

Sobre la negociación de pactos, Rodríguez prefiere ser cauta y esperar al escrutinio final por parte de la Junta Electoral. "Ahora debemos esperar a ver cuál es el interés de los nacionalistas por pactos de derechas o de izquierdas; dividirlo en dos bloques ahora mismo podría llevarnos a sorpresas curiosas en las próximas semanas", señala. En este sentido, Ciudadanos está "abierto al diálogo porque no queremos pactar a cualquier precio; hemos venido sin mochila a hacer limpieza en el municipio", explicó Inés Rodríguez.

La vencedora de la noche, Elena Álamo, se mantuvo ayer reservada a la hora de hablar de posibles pactos. "Ahora mismo no hay ningún escenario cerrado, está abierta cualquier opción que sea buena para los intereses de San Bartolomé de Tirajana", manifestó. Al tiempo, no dejó de recordar que su formación fue la más votada y "por ese respaldo en las urnas vamos a intentar llegar a acuerdos".

El concejal electo de Nueva Canarias, Samuel Henríquez, se erigió ayer, con sus cinco concejales, uno más que en el mandato anterior, y 2.915 votos, como llave para la gobernabilidad de la localidad al poder constituir un pacto de progreso con el PSOE, en la línea del que tenía hasta ahora el Cabildo o el ayuntamiento capitalino. "Sería incongruente hacer lo contrario", apuntó Henríquez, que no descartó pactar con AV-PP. "No lo descarto pero mi criterio es un pacto progresista y de izquierdas", sostuvo.

Una de las sorpresas de la noche la dio Coalición Canaria, que volvió al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana después de 12 años sin representación al obtener cuatro concejales y pasar de los 712 votos a los 2.195 apoyos. "Para nosotros es un empujón y un resultado espectacular después de tanto tiempo", apuntó el concejal electo Alejandro Marichal. "El resultado nos sitúa como una fuerza determinante para conformar el nuevo gobierno, ya sea para mantener a la formación que está u otra alternativa", añadió.

Más que pactar con uno u otro partido, explicó Marichal, negociaremos "con quien esté más dispuesto a cumplir lo que llevamos en nuestro programa, aunque no sea al 100%, pero sí una gran parte de las propuestas".