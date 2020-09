Santa Brígida se vuelve a convertir en un mosaico de partidos que llegan sin saber a ciencia cierta si van a estar en el gobierno o en la oposición. De los once partidos que se presentaron a las elecciones, seis tendrá representación en el próximo mandato. En 2015 hubo un empate a cuatro concejales entre Ando Sataute, el partido del alcalde que se estrenaba, y el PP, que venía de varios mandatos consecutivos con mayoría absoluta.

Ese empate se resolvió el domingo con la victoria de Ando por un concejal: seis, por cinco del PP. Los otros partidos que han obtenido representación son CC-Unidos por Gran Canaria, PSOE, Plataforma Vecinal por Santa Brígida (PVSB) y Ciudadanos, los dos primeros con dos ediles cada uno y los dos últimos con uno.

Por ahora no se sabe quiénes formarán el pacto de gobierno. Ningún partido ha puesto un cordón sanitario ni una línea roja, por lo que todo está abierto. En principio se puede hablar de un bloque progresista (Ando y PSOE) y otro más conservador (PP, CC-UxGC y Cs), cada uno con ocho concejales. La mayoría está en el noveno. Juan Armando Umpiérrez, concejal electo de PVSB, asegura que no es de derecha ni de izquierda, sino de Santa Brígida, donde ha sido edil durante 18 años.

El alcalde en funciones, José Armengol (Ando Sataute), afirmó ayer que "los resultados son bastante positivos. Pasar de cuatro a seis concejales es una subida importante, una recompensa por el trabajo bien hecho. Y no solo ha habido un incremento de votos a Ando en el casco, sino en todo el municipio. En 2015 nos daban un mes de vida", valoró. Sobre los pactos, dijo, "no queremos tirarnos a la piscina, nosotros siempre hemos apostado por un acuerdo programático de un pacto de progreso. Las opciones de pactos son variopintas. Buscamos el consenso máximo y el compromiso por Santa Brígida".

Miguel Jorge Blanco (PP) reconoció "un ascenso moderado". "Tenemos ahora cinco concejales y lo que toca es hablar con todos; nosotros no nos cerramos a nada. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y es Ando el que tiene que tener una actitud activa", añadió. "Quiero un gobierno sólido, ideas claras y proyecto de futuro. Yo estoy dispuesto a hablar hasta con las piedras. Todas las opciones son posibles y dependerá mucho de los acuerdos en otras instituciones", agregó.

Martín Sosa (UxGC-CC) dijo que "se presenta ahora un panorama disperso. Habría que tirar de tripartito o un cuatripartito para poder formar gobierno estable. Les corresponde a Ando y PP, que han sacado seis y cinco concejales, tomar la iniciativa. Nosotros no nos negamos a hablar con nadie ni ponemos líneas rojas".

Antonio Cabrera (PSOE) lamentó la poca participación, "que nos ha perjudicado bastante, como la atomización del voto. Por la izquierda se presentaron seis partidos y se ha perdido mucho voto que no ha servido para nada. Eso también nos ha perjudicado. Somos llave tanto por la derecha como por la izquierda. A Ando le toca la iniciativa como fuerza más votada. Nosotros estamos a la expectativa".

Susi Álvarez (Cs) resaltó que "los números son los que son y es posible que incluso los partidos que tenemos menor representación podamos ser decisivos; no tenemos líneas rojas, excepto con investigados judicialmente. Hay que escuchar a todos; no nos planteamos los pactos en cascada. Aunque el partido no quiera pactar con el PSOE a nivel nacional, eso no significa que aquí no podamos hacerlo. Buscaremos los más afines para dar estabilidad".

Juan Armando Umpiérrez (PVSB) reconoció que para él "los resultados han sido un tanto sorpresivos porque había críticas sobre la gestión del gobierno, pero lo aceptamos. Nosotros, al ser un grupo independiente local no tenemos una disciplina superior y no vetamos a ningún partido. Nosotros no nos definimos como un partido de izquierda o de derecha, sino un partido de Santa Brígida. Lo mejor para el pueblo es lo que vamos a apoyar". Ha estado 18 años en el ayuntamiento y conoce cada una de las áreas municipales. Menos Policía Local, ha estado al frente de todas las delegaciones. "No se me esconde nada en el Ayuntamiento de Santa Brígida. Tenemos las manos libres y apoyaremos a quienes defiendan nuestras propuestas".