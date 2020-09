El que tuvo no siempre retiene y cualquier prestigio pasado no es garantía de éxito en el futuro. Los exalcaldes de Telde Francisco Valido y Francisco Santana durante el mandato 2003-2007, que ha pasado a los anales de Telde como el del caso Faycán, son dos de los damnificados de la noche electoral del 26M, aunque no los únicos y ni siquiera los más castigados en las urnas. Aunque en el caso de Santana, sí sufrió un revés más fuerte que Valido.

A ellos se les suma Sebastián Henríquez, que saltó a los medios nacionales hace cuatro años con sus peculiares acciones de campaña, como la de llegar a caballo a la pegada de carteles o propuestas sorprendentes como el ascenso de la UD Telde a Primera División. Los candidatos de Vox y Ciudadanos, por diferentes razones, no pudieron aprovechar las respectivas olas de sus partidos a nivel nacional para saltar a la política municipal, aunque en el caso de Iván Sánchez, del partido naranja, aunque no entra en el salón de plenos municipal, sí elevó el porcentaje de apoyo al 4,05 por ciento, insuficiente, pero prometedor si se tiene en cuenta que es un desconocido para gran parte de los votantes.

Una asignatura pendiente para Ciudadanos, que también adoleció de presentar a su candidato en sociedad con muy poco tiempo para no solo la campaña, sino para ser conocido.

Los caminos de Francisco Valido y Francisco Santana tienen cierta similitud. Ambos salieron del Partido Popular (PP) para emprender una aventura en otras formaciones políticas en busca de un asiento en las Casas Consistoriales, pero sus intentos se estrellaron contra la dura realidad: es muy complicado entrar en la corporación municipal porque, parafraseando a la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Sus trayectorias políticas y bonhomía jugaban a su favor e incluso, en el caso de Valido, parecía que su Grupo Centrista Canario (GCC) podría superar la barrera del cinco por ciento visto la ilusión y seguimiento que se expandió en la calle, pero solo 1.407 papeleta llevaban sus siglas. En el caso de Santana, inicialmente perfilado para representar a Vox, pero con la gestora creada se le acabó el recorrido en el partido de derecha radical y se incorporó a Contigo Somos Democracia (CSD). Lo votaron 130 ciudadanos y ocupó el último lugar en la lista de los partidos que obtuvieron sufragios.

Sebastián Henríquez, veterano de las lides políticas, con pasado en Izquierda Unida, triple salto ideológico al Partido Popular y antes una experiencia fructífera en Coalición por Gran Canaria (CGC), volvió a presentarse por Roque de Gando (RdG), pero volvió a sufrir el mismo fiasco que en 2015. No alcanzó ni en aquella ni en esta cita electoral los 500 votos, aunque no ha perdido el ánimo y ha agradecido en las redes sociales las papeletas logradas el pasado domingo.

La diferencia en esta ocasión es que no tuvo ninguna aparición estrella en la campaña y basó la transmisión de sus mensajes electorales en las redes sociales. Los cuatro años de los que dispuso para presentarse al electorado después de una primera inclusión con poco tiempo, ha cía presagiar también que tenía suficiente apoyo en los barrios, pero finalmente las palabras y los saludos no se tradujeron en votos en la cita electoral del domingo.

Dos olas que no mojaron

El arquitecto Iván Sánchez era la nueva apuesta de Ciudadanos para acceder por vez primera al Ayuntamiento de Telde. Le avalaban una candidatura de corte técnico y los buenos resultados del partido naranja en las elecciones generales de abril.

Había optimismo y buenas expectativas en el entorno, incluso se preveía al menos dos asientos en el pleno, pero la realidad de las urnas no dejó sitio para las dudas. Un total de 1.790 votos y el 4,05 por ciento de los sufragios sepultó las ilusiones, aunque de lo malo la mejor noticia es que se ha quedado a menos de un punto porcentual para llegar al filtro del cinco por ciento para obtener representación. Con menos participación cosechó 30 votos más y medio punto porcentual.

Jonatan Hernández fue el tercer candidato de Vox antes de que comenzaran estas elecciones municipales, donde este partido se estrenaba en Telde. Hernández sustituyó en la candidatura a Francisco Santana y posteriormente al piloto Pedro Pérez, que fue eliminado de la lista antes incluso de que se confirmara su candidatura. La ola nacional en las elecciones generales aunque en Canarias no logró aportar ningún diputado o senador al partido que lidera Santiago Abascal, abría la incógnita sobre su respaldo entre la ciudadanía teldense a este empresario.

El candidato de Vox, de quien apenas se le escuchó en la campaña y tampoco mostró interés en estar en los medios de comunicación, según reflejaron algunos radicados en Telde, obtuvo un redondo dos por ciento de los sufragios depositados en las urnas y un total de 885 votos. Fue la antepenúltima formación política que recibió papeletas el 26 M.