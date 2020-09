Tanto el candidato de Podemos y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, como el responsable de Turismo y Comercio y cabeza de lista por Nueva Canarias a la Alcaldía, Pedro Quevedo, ambos en funciones, coincidieron en calificar los resultados electorales como un "clarísimo reconocimiento del trabajo que ha realizado el gobierno Tripartito" en estos cuatro años. Al igual que Hidalgo, Doreste y Quevedo se mostraron convencidos de que se reeditará el acuerdo porque, tal y como aseguró el concejal nacionalista: "Por si los socios teníamos alguna duda, que no es el caso, la ciudadanía nos obliga a mantener el pacto. Los resultados reflejan, con más fuerza que antes porque la mayoría de progreso sube de 15 a 17 concejales, que hay una orden democrática para que continuemos juntos. Es un mandato".

Tanto Podemos como Nueva Canarias culparon a la ola que beneficia al PSOE, en el caso de la fuerza de Doreste, y de impedir un mayor crecimiento de los nacionalistas.

En concreto, Javier Doreste consideró que "las políticas de progreso de la ciudad han sido refrendadas por los resultados". Es esa ratificación de la ciudadanía, la que le hace mostrarse partidario de reeditar el pacto de progreso, aunque aclaró que todas las decisiones de Podemos "las tiene que aprobar primero el consejo ciudadano municipal" del partido.

Doreste consideró necesario analizar, primero que nada, el nivel de cumplimiento del documento del pacto firmado hace cuatro años para abordar lo que ha quedado pendiente.

Además de la ola que aúpa al PSOE, el dirigente de Podemos atribuyó la debacle de su partido -que ha perdido tres concejales y más de 11.000 votos- al crecimiento de la abstención y a la división interna del partido. Todo ello, dijo, les ha pasado factura. "La división ha desmovilizado al militante y al activista de Podemos, que siempre compensó la escasez de medios en la campaña con el activismo de esos militantes. En las Generales fuimos el único sitio de España donde Podemos no bajó, pero no hemos sabido gestionar esos resultados y, ante la división, la gente se queda en casa", concluyó. Y añadió: "Nos quedan tres años para reconstruir el partido y tenemos que reflexionar entre todos sobre las consecuencias de las políticas de división y los personalismos políticos". El edil hizo autocritica y admitió que es corresponsable de lo ocurrido por no haber sido capaz de "coser el partido". También reconoció los problemas habidos en la limpieza de la ciudad y "la falta de impulso en el proyecto de transición energética".

El edil se mostró dispuesto a asumir una redistribución de las concejalías y ´áreas en función de los resultados. "Pero primero hay que recuperar el documento del Pacto por la Ciudadanía, que debe ser la base del futuro acuerdo, actualizado con los programas. Primero hay que ver qué políticas se van a hacer y tener presente que este pacto funciona porque está basado en un documento que estuvimos 15 días discutiendo".

Quevedo, por su parte, se mostró exultante ante el crecimiento de su partido. A su juicio, "la gente ha premiado el trabajo realizado, que sienta las bases para lo que debe ser esta ciudad en un futuro. La ola del PSOE, de la que nos alegramos, ha provocado que Nueva Canarias haya tenido que hacer un esfuerzo enorme para crecer. Creíamos que podíamos aumentar más, pero vistas las cosas, estamos muy satisfechos del resultado". Lo que la ciudadanía ha "castigado y desautorizado", indicó, ha sido la "política irresponsable" de algunos partidos, que se han opuesto a la nueva política de movilidad, para sacar rédito electoral.