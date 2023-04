El salón del centro cívico El Fondeadero acogió anoche la presentación de la plancha electoral que acompañará a Amado Vizcaíno en su camino hacia la Alcaldía de Tías, candidatura que encabeza de nuevo. Un acto que congregó a numerosos asistentes entre los que no faltaron los principales cargos públicos y orgánicos de Coalición Canaria en Lanzarote.

La secretaria insular de la formación nacionalista y candidata al Parlamento por la circunscripción de Lanzarote, Migdalia Machín, y el candidato al Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, además de los diferentes candidatos municipales y miembros de todos los comités locales, quisieron acompañar a un Amado Vizcaíno visiblemente emocionado que transmitió su convencimiento de que por fin ha llegado el momento que Tías necesitaba.

Y es que, tal y como ha asegurado el candidato nacionalista en su intervención, “hay que recuperar el espacio que ha perdido el residente en estos cuatro años. Una etapa por la que no se ha hecho absolutamente nada por los que aquí vivimos”.

Vizcaíno ha hablado así de las grandes carencias de un municipio en el que, afirma, “durante muchos años se ha puesto todo el interés en el turismo, en las instalaciones y avenidas turísticas, olvidando que lo verdaderamente importante somos todos y cada uno de nosotros, los residentes, y nuestra calidad de vida”.

Para que esta calidad de vida mejore, el candidato de CC ha subrayado que hay que apostar por algo tan básico como mejorar la movilidad aumentando frecuencias y líneas de guaguas y mejorando la seguridad vial en las carreteras del municipio.

Entre otros grandes problemas, Vizcaíno ha hablado de parques destrozados, jóvenes sin futuro, pueblos abandonados y, uno de los más acuciantes, la falta de vivienda.

“El Plan General es vital y urgente para el desarrollo de las unidades de actuación priorizando la vivienda de protección oficial y la construcción de vivienda residencial”, ha dicho.

Por su parte, Migdalia Machín ha destacado que “Amado ha presentado un equipo preparado para afrontar el reto de ser alcalde de Tías, teniendo claro que aunque el turismo es vital para el municipio, no hay que olvidar asuntos tan importantes como la seguridad, la movilidad y las preocupaciones que tiene a diario la ciudadanía”.

Así, calificó de ambicioso y factible el proyecto que CC, de la mano de Amado Vizcaíno y su equipo, tiene para Tías, y que recoge también la aplicación de políticas de juventud y de mayores para conocer y dar respuesta a las necesidades reales.

También se subió al escenario el candidato al Cabildo, Oswaldo Betancort, quien dejó claro que lo que ocurre en Tías es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en Lanzarote. “Es un municipio que está gobernado por el mismo color político que el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Madrid”, aseguró, subrayando que “por eso en estos cuatro años no se ha notado ningún avance, no se ha mejorada nada la calidad de vida de los vecinos porque el alcalde no se ha preocupado en gestionar los problemas que afectan al día a día de la ciudanía”.

Frente a esta dejadez, recalcó, “Amado presenta un equipo motivado, joven y con muchas ganas de trabajar”. Un equipo, aseguró, que contará con su colaboración del Cabildo de Lanzarote, “para recuperar la esencia de Tías con inversiones reales que ayuden a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Lista electoral CC Ayuntamiento de Tías

1. Amado Jesús Vizcaíno Eugenio

2. María Agustina Martín Perdomo

3. Javier Vázquez Márquez

4. Yeray Borja Marrero González

5. Cristina De Armas Morales

6. Francisco Javier Fajardo Hernández

7. Náyade Flor Estévez

8. Luis Miguel García Pérez

9. Italia Alba Martín López

10. Julián Alejandro Ferro Lozano

11. Madelaine Cabrera Vizcaíno

12. Ismael Kamel Guimarey

13. Digna Esara

14. Alejandro Rodríguez

15. Anna Magdalena Bojaczuk

16. Teresa De León Rodríguez

17. Jacque Line Casey

18. Óscar Manuel Rodríguez Guzmán

19. Pilar Inés Pérez Hernández

20. Jorge Raboso Trujillo

21. Francisca María Carmen Toledo Hernández

Suplentes

1. Andrea Fuentes Noguerado

2. Raquel Lorenzo Blanco

3. Zohila Cassanueva Trassierra