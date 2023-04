CC se propone recuperar la alcaldía de Telde con «más servicios y menos impuestos»

El candidato de Coalición Canaria Telde a la alcaldía de la ciudad, Héctor Suárez, presentó esta tarde su programa electoral para el próximo 28 de mayo y dio a conocer entre los asistentes al equipo de hombres y mujeres del proyecto que lidera junto a Coalición de Centro Democrático. Las dos formaciones, que ya concurrieron juntas a los últimos comicios, repiten alianza y apuestan por la experiencia en los 36 nombres que conforman sus listas.

Más de 600 personas arroparon a los candidatos, cuyo número dos ocupa el líder de CCD en la ciudad, Juan Martel. El programa que anunciaron las agrupaciones aboga por las mejoras en los servicios básicos de la ciudad, como el asfaltado de las calles, el sistema de alcantarillado o el cuidado de parques y jardines, entre otros. Suárez también enfatizó su objetivo de dar continuidad al plan que iniciaron ambas formaciones en 2019. "En el próximo mandato volveremos a lograr la alcaldía, pero en esta ocasión será durante los cuatro años", aseguró el candidato.

El programa de la formación también incide en la recuperación y reapertura de las instalaciones que siguen cerradas en el municipio, como el Palacio de la Cultura, el polideportivo municipal Paco Artiles o los cines abandonados. "El proyecto va a las urnas con un sólido trabajo detrás en el que hemos recogido propuestas, soluciones y alternativas que mejoren la ciudad, y lo hemos hecho de la mano de los todos los sectores y colectivos, que han aportado una visión realista", aseguró Suárez.

Por otra parte, el grupo aseguró a los asistentes su intención de rebajar los impuestos y tasas municipales, así como fomentar los espacios de aparcamiento en la ciudad, con el fin de acercarse "a las familias que no llegan a fin de mes", incidió el candidato.

La otra pata de la agrupación se basa en la colaboración con las administraciones públicas, como el Cabildo de Gran Canaria o el Gobierno de Canarias, para cubrir las necesidades de los ciudadanos. "Las líneas rojas serán las que nos marquen los afiliados del partido", aseguró Suárez. En este sentido, el candidato señaló que en mayo "la ciudadanía no tendrá que optar por un color u otro sino decidir si quiere votar por la ciudad o no, y ahí nos encontrarán a nosotros, porque este proyecto no se debe a nadie más que a los y las teldenses".

Además, Juan Martel recalcó en su intervención que el proyecto "aporta experiencia, mucho trabajo y capacidad de gestión, anteponiendo los intereses de la ciudadanía a los intereses partidistas, como ya hemos demostrado en este mandato siendo fieles a nuestros principios e ideas".

Por su parte, el candidato al Parlamento de Canarias, Pablo Rodríguez, afirmó: "Telde es especial, es mi cuidad, donde nací y en la que vivo. Aquí empezó todo", subrayó el también secretario insular de los nacionalistas. "Son aquellos que se sacrifican cada día por esta ciudad y por este proyecto, los protagonistas, los que han propiciado los cambios para que Telde haya recuperado posiciones históricas y así va a seguir siendo", dijo. Asimismo, Rodríguez aseguró que Coalición Canaria Telde siempre "ha puesto la estabilidad y el municipio por encima de cualquier cuestión".